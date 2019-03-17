2019-03-17T14:35:23+03:00
В мире

Выступавшая в суде против Берлускони модель умерла от радиоактивного отравления

Экс-премьер Италии уверяет, что не был с ней знаком
Ася ХОВАНСКАЯ
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Иман Фадил считалась ключевой свидетельницей по делу о вечеринках Сильвио Берлускони с эскортницами на своей виллеИман Фадил считалась ключевой свидетельницей по делу о вечеринках Сильвио Берлускони с эскортницами на своей виллеФото: Twitter.com
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34-летняя модель из Марокко Иман Фадил считалась ключевой свидетельницей по делу о вечеринках Сильвио Берлускони с эскортницами на своей вилле. Напомним, эта давняя скандальная история получила название «дело Руби» в честь несовершеннолетней танцовщицы (тоже из Марокко), с которой тогдашний премьер Италии якобы имел сексуальную связь. Следствие началось еще в 2010 году, Берлускони оправдали, но впоследствии процесс возобновили - уже из-за подкупа свидетелей. И именно Фадил должна была дать показания о том, что политик платил за молчание женщинам, работавшим проститутками на его вечеринках. Прокурор Милана говорил, что Иман боялась за свою жизнь и предполагала, что ее могут отравить.

И вот теперь итальянские СМИ сообщили о ее кончине в страшных мучениях. По данным прокуратуры, девушку отравили смесью радиоактивных веществ, среди которых был изотоп кобальта. Жертву госпитализировали 29 января, у нее отказали органы, а 1 марта она скончалась. Никакие имена подозреваемых пока не называются.

- Мне всегда очень грустно, когда умирают молодые. Но я никогда не знал эту женщину и ни разу с ней не говорил. То, что я читал о ее заявлениях, всегда заставляло думать, что они абсурдны и выдуманы, - приводит комментарий Берлускони агентству ANSA.

Это уже совсем не смешно, но некоторые и здесь углядели «русский след».

- Она была отравлена химической смесью, в создании которых русские являются экспертами, - выдала итальянская газета La Reppublica.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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