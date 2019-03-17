«За сутки до трагедии там могла случиться массовая драка»: эксперт рассказал о травмах погибших на перевале Дятлова

Участники уникальной экспедиции «Комсомольской правды» и программы Андрея Малахова «Прямой эфир», стартовавшей из Москвы в пятницу, все ближе к месту назначения. 17 марта группа на поезде добралась до города Ивдель Свердловской области, откуда колонной джипов-внедорожников отправилась в поселок Вижай. Там до перевала останется около 100 километров, которые придется преодолеть на снегоходах.

Судмедэксперт Эдуард Туманов, который в поезде изучил материалы дела, обратил внимание на странный характер травм девяти туристов, погибших зимой 1959 года в горах Северного Урала.

Поиски погибших туристов продолжались три месяца. ФОТО: Фонд памяти группы Дятлова

- Судя по записям патологоанатома, у дятловцев есть повреждения, которые образовались за сутки, возможно, двое до наступления смерти, - поделился с журналистами «КП» Эдуард Туманов. - Это ссадины и кровоподтеки, характерные для травм от тупых предметов: кулака, ветки, любого твердого тупого предмета. У погибших повреждения на лице, на руках - ссадины, покрытые корочкой, кровоподтеки по периферии зеленого цвета. Это указывает на то, что давность травмы больше тех минут, часов, которые могли возникнуть до драмы. А образоваться они могли как в ходе массовой драки, так и в каких-то других событиях. Скорее всего, члены группы вступили в конфликт с кем-то в районе перевала.

Такой обнаружили палатку дятловцев участники поисков. Фото: Фонд памяти группы Дятлова

Напомним, зимой 1959 года в горах Северного Урала пропали девять туристов, ушедших в поход под руководством Игоря Дятлова. Через месяц спасатели обнаружили их разрезанную палатку, а в радиусе полутора километров от нее - пять замерзших тел. Трупы остальных обнаружили в мае, почти все - разутые и полураздетые. У некоторых - смертельные травмы. Что произошло на перевале, непонятно до сих пор. Чтобы приблизиться к разгадке, журналисты "Комсомолки" и "России-1" организовали собственную экспедицию. Впервые с момента трагедии на перевале будут работать эксперты самого разного профиля: сотрудники прокуратуры, геодезисты, судмедэксперт, специалист по снежным лавинам… Команде предстоит реконструировать те жуткие события, для этого "Комсомолка" везет с собой копию палатки в натуральную величину, советские лыжи и даже манекены.

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- У меня с собой полрюкзака всевозможных приборов, необходимых для проверки «снежной» версии гибели, будь то сдвиг снега или лавина, - рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» Виктор Поповнин, доцент кафедры криолитологии и гляциологии географического факультета МГУ. - Я вполне допускаю, что трагедия могла произойти именно вследствие природных причин. И на месте мы сможем понять, какой плотности и силы был снег, когда он давил на палатку, могло ли это причинить травмы туристам (подробности).

Тайна перевала Дятлова: Чтобы докопаться до истины, нужна эксгумация всех погибших

Напомним, зимой 1959 года в горах Северного Урала пропали девять туристов, ушедших в поход под руководством Игоря Дятлова. Через месяц спасатели обнаружили их разрезанную палатку. А в радиусе полутора километров от нее - пять замерзших тел. Трупы остальных нашли только в мае. (подробности)