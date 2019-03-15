«Снег может убивать»: на перевал Дятлова вместе с экспедицией «Комсомолки» едут специалист по лавинам и судмедэксперт

15 марта из Москвы стартовала совместная экспедиция «Комсомольской правды» и программы Андрея Малахова «Прямой эфир». Проект уникальный: впервые с момента гибели девяти туристов на перевале будут работать эксперты самого разного профиля: сотрудники прокуратуры, геодезисты, судмедэксперт, специалист по снежным лавинам… Команде предстоит реконструировать те жуткие события и возможно, приблизиться к разгадке перевала Дятлова. Для этого "Комсомолка" везет с собой копию палатки в натуральную величину, лыжи тех годов и даже манекены.

В воскресенье члены экспедиции прибудут в Ивдель Свердовской области, а уже оттуда на снегоходах отправятся в горы. Все новости с перевала будут ежедневно появляться на сайте kp.ru. Между тем, в эфире радио «КП» члены команды — специалист по снегу и судмедэксперт — поделились своим ожиданиями.

"Комсомолка" везет с собой копию палатки в натуральную величину, лыжи тех годов и даже манекеныФото: Леонид ЗАХАРОВ

- У меня с собой полрюкзака всевозможных приборов, необходимых для проверки «снежной» версии гибели, будь то сдвиг снега или лавина, - рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» Виктор Поповнин, доцент кафедры криолитологии и гляциологии географического факультета МГУ (там изучают проблемы вечной мерзлоты и всего того, что связано со снегом и льдами). - Я вполне допускаю, что трагедия могла произойти именно вследствие природных причин. И на месте мы сможем понять, какой плотности и силы был снег, когда он давил на палатку, могло ли это причинить травмы туристам. Люди склонны недооценивать такие версии. Все считают: подумаешь, снег – ерунда, рыхлая субстанция. Ничего подобного, снег бывает очень разнообразным. Мы попробуем просчитать вес, который приходится на палатку при сдвиге снежных масс.

Впервые с момента гибели девяти туристов на перевале будут работать эксперты самого разного профиляФото: Николай ВАРСЕГОВ

Специалистам предстоит работать на том самом холме, где 50 лет назад разбила свой лагерь группа Дятлова.

- Скорее всего, люди ставили палатку на «полочке» склона, занесенной снегом, - предположил ученый. - Соответственно, если выше нее по склону располагался более крутой склон, тем, что они эту полочку сделали при установке палатки, они, конечно, ослабили напряжение этих масс снега, и он мог сойти в какой-то момент.

Специалистам предстоит работать на том самом холме, где 50 лет назад разбила свой лагерь группа ДятловаФото: Леонид ЗАХАРОВ

- Я не знаю, удастся ли нам восстановить, как все происходило на самом деле, но надеюсь, что мы приблизимся к разгадке тайны перевала Дятлова, - отметил Эдуард Туманов, доцент кафедры судебной медицины Российского национального исследовательского медицинского университета. - Главная загвоздка — что мы используем данные, проверить достоверность которых невозможно. Например, в части судебно-медицинских исследований неполное описание препятствует полному пониманию повреждений, и соответственно, механизма образования травм. А с другой стороны, есть сомнения в достоверности описанных повреждений. Единственное, что могу точно сказать — я исключаю всякие мифологические теории: НЛО, росомахи, стаи полевок и т.д. Я считаю, это можно даже не рассматривать человеку, который обладает хотя бы уровнем образования в 10 классов средней школы.

Напомним, зимой 1959 года в горах Северного Урала пропали девять туристов, ушедших в поход под руководством Игоря Дятлова. Через месяц спасатели обнаружили их разрезанную палатку. А в радиусе полутора километров от нее - пять замерзших тел. Трупы остальных нашли только в мае, почти все - разутые и полураздетые, с жуткими травмами. Что произошло в горах, непонятно до сих пор.

Зимой 1959 года в горах Северного Урала пропали девять туристов, ушедших в поход под руководством Игоря ДятловаФото: Николай ВАРСЕГОВ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей Малахов, ведущий программы «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1»:

- Мне кажется, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Существует более 80 версий трагедий плюс 10 новых. Поэтому мне кажется, что убедиться в подлинности тех или иных у нас будет возможность. И дело здесь не только в том, что родственник погибших живут с этой болью. Огромное количество туристов, которые все равно каждый год отправляются по каким-то похожим маршрутам рядом или там, ощущают напряжение. И наша задача — его снять.

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Напомним, зимой 1959 года в горах Северного Урала пропали девять туристов, ушедших в поход под руководством Игоря Дятлова. Через месяц спасатели обнаружили их разрезанную палатку. А в радиусе полутора километров от нее - пять замерзших тел. Трупы остальных нашли только в мае. Почти все туристы были разутые и полураздетые. У некоторых - смертельные травмы. До сих пор непонятно, почему и как все это произошло. (подробности)

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