Тайна перевала Дятлова: Чтобы докопаться до истины, нужна эксгумация всех погибших

Напомним, зимой 1959 года в горах Северного Урала пропали девять туристов, ушедших в поход под руководством Игоря Дятлова. Через месяц спасатели обнаружили их разрезанную палатку. А в радиусе полутора километров от нее - пять замерзших тел. Трупы остальных нашли только в мае. Почти все туристы были разутые и полураздетые. У некоторых - смертельные травмы. До сих пор не разгадано, почему ребята убежали на лютый мороз и на свою погибель.

- Всякое происшествие, где погибли люди, надо расследовать не с выдвижения версий, а с изучения травм у погибших, - заявил Эдуард Викторович. - Вот и в нашем деле изучение травм есть ключ к разгадке этой тайны. Причем здесь такой огромный объем работы, что вы себе не представляете.

- Так вроде все травмы у погибших дятловцев давно известны специалистам. Да, они загадочны. Но что может нам дать дальнейшее изучение?

- Я приведу только мизерную часть загадок, над которыми нам предстоит работать. Вот описание повреждений на телах у Кривонищенко и Дорошенко. Их, как известно, нашли у потухшего костра под кедром. Рассмотрим Кривонищенко. Левая нижняя половина кальсон отсутствует до уровня коленного сустава. Края ткани кальсон в местах обрывов неровные с обугливанием ткани. Получается, что левая нижняя половина кальсон сгорела на ноге. Почему и как это могло случиться?

В 1959 году на Урале пропали девять туристов, ушедших в поход под руководством Игоря Дятлова. Фото: Фонд памяти группы Дятлова

Дальше множественные ссадины на теле. Участок оссаднения по центру лобной области. В левой височной области две ссадины красно-бурого цвета. Область от правого виска до затылка имеет внутреннее кровоизлияние. А это говорит о сильном ударе или ударах в височно-затылочную область головы. Но наружные повреждения правой височной области эксперт почему-то не описывает. И это удивительно. Там должен быть видимый кровоподтек.

- То есть, синяк?

- Если говорить по простому, да, синяк.

- Это мог быть удар кулаком в правый висок?

- Возможно, несколько ударов кулаком, или твердым тупым предметом. И вот еще деталь очень интересная. Тыл правой кисти у Кривонищенко, как написал эксперт, отечен. В области пястно-фалангеальных суставов мягкие ткани белесовато-серого цвета, пальцы буро-лилового цвета. На тыле этих пальцев мелкие кожные ссадины. Такая картина с большой вероятностью указывает на драку. Кривонищенко били по голове и он кулаком правой наносил удары. Читаем далее: на средней фаланге третьего пальца дефект эпидермиса, по форме и размерам совпадающим с обнаруженным в полости рта. Получается, что Кривонищенко откусил у себя с пальца кусочек кожи.

- Это известная человеческая реакция, когда при сильной боли человек начинает прикусывать свои пальцы.

- Наверное, боль у Кривонищенко была настолько сильной, что он откусил себе кусок кожи. А вот еще загадка. На средней фаланге четвертого, пятого пальцев кожная рана, плотная на ощупь. С обугливанием. Опять непонятно, что за кожная рана? Эксперт описывает ожог? Но если бы он описывал ожог, должен бы написать какой он формы и там еще много подробностей. А тут вот так просто рана, причем с обугливанием! Опять же у нас вопрос: до этого места чем-то раскаленным дотрагивались?

Последнее фото: туристы расчищают место под палатку на склоне горы.

- Можно предположить, что Кривонищенко били, мучили и пытали?

- Я пока что не буду ничего такого утверждать, как и отрицать. Мы только едем на перевал, и еще не приступили к настоящему расследованию.

- Вы, как судмедэксперт, что можете увидеть для сейчас на перевале по вашей части?

- Мне важно увидеть там общую картину, обстановку, изучить места обнаружения трупов. Нужно понять, как люди уходили из палатки. Где они могли спотыкаться, скользить и падать на камни. В каких местах они могли получить те или иные повреждения. Ну и так далее.

- В самом начале вы сказали, чтобы понять картину, нужна эксгумация всех трупов. Зачем?

- У нас нет уверенности, что данные тех экспертиз, проведенных в 1959 году, полны и абсолютно достоверны. И если мы хотим провести полноценное расследование, мы должны изучить этот вопрос. Не исключено, что эксгумация может показать нам много чего удивительного.

Зимой 1959 года в горах Северного Урала пропали девять туристов, ушедших в поход под руководством Игоря ДятловаФото: Леонид ЗАХАРОВ

ОТ АВТОРОВ

Впервые за 60 лет после гибели группы Дятлова на перевал отправляется экспедиция с профессиональными экспертами. Потому мы очень надеемся, что этот выезд приблизит нас к разгадке тайны.

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