2019-03-17T16:07:32+03:00
Общество

Перевал Дятлова: В Екатеринбурге Андрей Малахов посетил мемориал погибших туристов

Журналисты «Комсомольской правды» и телеканала «Россия-1» отправились в экспедицию на Северный Урал
Наталья ВАРСЕГОВА@Ko_Natal
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Вместе с Андреем Малаховым почтить память своих товарищей приехали современники дятловцев, участники их поисков Петр Бартоломей и Михаил ШаравинВместе с Андреем Малаховым почтить память своих товарищей приехали современники дятловцев, участники их поисков Петр Бартоломей и Михаил ШаравинФото: Наталья ВАРСЕГОВА
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Напомним, зимой 1959 года в горах Северного Урала пропали девять туристов, ушедших в поход под руководством Игоря Дятлова. Через месяц спасатели обнаружили их разрезанную палатку. А в радиусе полутора километров от нее - пять замерзших тел. Трупы остальных нашли только в мае. Почти все туристы были разутые и полураздетые. У некоторых - смертельные травмы. До сих пор не разгадано, почему ребята убежали на лютый мороз и на свою погибель.

В начале февраля сего года Генеральная прокуратура РФ объявила о проведении надзорной проверки по гибели туристов на Северном Урале. Инициаторами прокурорского «расследования» стали журналисты «Комсомолки», которые от имени родственников одного из погибших обратились в прокуратуру Свердловской области с просьбой выяснить наконец-таки, отчего умерли девять молодых и здоровых людей.

Для тщательного изучения всех обстоятельств трагедии была организована совместная экспедиция сотрудников прокуратуры, «Комсомольской правды», телеканала «Россия-1» и программы «Андрей Малахов. Прямой эфир», а также экспертов, которые должны провести на месте свои исследования. Это геодезисты, судмедэксперты, гляциологи.

Известный ведущий Андрей Малахов перед тем, как отправиться на роковой перевал, посетил Михайловское кладбище в Екатеринбурге, где похоронены почти все участники погибшей группы – Игорь Дятлов, Зина Колмогорова, Рустем Слободин, Юрий Дорошенко, Николай Тибо-Бриньоль, Александр Колеватов, Людмила Дубинина.

Могилы Юрия Кривонищенко и Семена Золотарева находятся на Ивановском кладбище Екатеринбурга.

Вместе с Андреем Малаховым почтить память своих товарищей приехали современники дятловцев, участники их поисков Петр Бартоломей и Михаил Шаравин.

В студенческие годы Петр Иванович дружил с Игорем Дятловым, они вместе ходили в туристические походы.

В Екатеринбурге Андрей Малахов посетил мемориал погибших туристов Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

В Екатеринбурге Андрей Малахов посетил мемориал погибших туристовФото: Наталья ВАРСЕГОВА

- Игорь – друг мой по жизни, мы с ним много раз ходили в походы, - рассказывает Петр Бартоломей. – 60 лет прошло, а я так до сих пор и не знаю, от чего он погиб. Что же там все-таки произошло.

- Но вы столько лет занимаетесь расследованием трагедии, есть хоть какие-то подозрения, где нужно искать правду? – спросила я.

- Я думаю, что все нужные документы лежат в архиве Генеральной прокуратуры. Не зря же сюда весной 1959 года приезжал зам.прокурора РСФСР Ураков. Очевидно, он курировал следствие.

Поисковик Михаил Шаравин первым нашел палатку дятловцев.

- Мы с Борисом Слобцовым вышли на палатку не сами по себе, - говорит Михаил Петрович. – Нас на нее вывел проводник – лесник Пашин. Мы шли втроем по склону, потом вдруг Пашин остановился, якобы устал, махнул рукой - идите, мол, в ту сторону. Мы с Борисом пошли дальше и вдруг увидели торчащий из-под снега конек палатки.

На Ивановском кладбище Андрей Малахов побывал на могилах Семена Золотарева и Юрия Кривонищенко. А после вместе со съемочной группы мы поехали в Ивдель, чтобы оттуда отправиться на перевал Дятлова.

Продолжение следует.

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Тайна перевала Дятлова: Чтобы докопаться до истины, нужна эксгумация всех погибших

Напомним, зимой 1959 года в горах Северного Урала пропали девять туристов, ушедших в поход под руководством Игоря Дятлова. Через месяц спасатели обнаружили их разрезанную палатку. А в радиусе полутора километров от нее - пять замерзших тел. Трупы остальных нашли только в мае. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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