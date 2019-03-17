Слуцкий: Подсчитать ущерб Крыму от Киева - абсолютно реально

В Госдуме предупредили, что Россия может заявить об экономическом ущербе Крыму за годы пребывания в составе Украины на самом высоком международном уровне.

- Посчитать теоретически ущерб - задача вполне выполнимая. Прийти к единой сравнительной цифре - что было, если бы Крым сразу был в составе РФ и что происходило в экономике полуострова, когда он был украинской автономией - абсолютно реально. Председатель Госдумы дал поручение, мы проведем все эти оценки, - рассказал журналистам в воскресенье глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. - Думаю, свою позицию мы обязательно заявим на всех возможных международных и межпарламентских площадках, конференциях и форумах, самом высоком уровне. Мировое сообщество должно понять, что Крым действительно здорово потерял за эти 23 года пребывания в составе Украины. По некоторым направлениям - ну просто ай-яй-яй. И по социальному направлению, и по многим другим вещам.

Напомним, в ходе совместного заседания в Симферополе Совета Госдумы и Госсовета Крыма 15 марта спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил обязать Украину компенсировать полуострову экономические потери за годы жизни в ее составе.

- Через наши европейские парламентские структуры мы с вами возьмем и обяжем Украину компенсировать то, что потерял Крым за эти 25 лет. Это не только материальные средства. Украина обошлась с Крымом очень и очень непорядочно, были нарушены основополагающие права граждан Крыма - право на язык, право на образование на своем языке, она разрушила экономику Крыма и Севастополя - практически аннексия. Нам надо в рамках парламентского измерения называть вещи своими именами, - заявил тогда Володин.

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