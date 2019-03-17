Юнус-Бек Евкуров: Евкурова в "Балканском рубеже" я не узнал. И на экране очень уж много крови

- Товарищ генерал! 21 марта, в 20-ю - печальную -,годовщину начала бомбардировок бывшей Югославии силами НАТО, на экраны российских кинотеатров выходит фильм "Балканский рубеж". У меня есть информация, что вам уже удалось его посмотреть...

- Удалось. Посмотрел.

Юнус-Бек Евкуров - о фильме «Балканский рубеж» и 20-летии бомбежек силами НАТО Югославии, о пятилетке возвращения Крыма в Россию и о теракте в Новой Зеландии 00:00 00:00

- Фильм очень сильно хвалят. Скажите, как у вас в целом ощущение?

- Ну, мое ощущение, - там, все-таки, художественный вымысел. Вот я бы так оценил. Много спецэффектов, много крови. Короче, художественная лента.

- А вы что - ожидали чего-то другого?

- Когда с Гошей Куценко мы разговаривали (именно он исполняет роль майора Бека, образ которого "списали" с Евкурова.- А.Г.), со сценаристом, когда я им предлагал быть "поближе к тем событиям", что ли... То они сказали, - тогда у нас фильм получится документальный.

Они меня записали (в титрах, - А.Г.) - как военного консультанта, но все равно сняли там все по-своему… Ну, я ж говорю - художественный же вымысел.

Понятноe дело, что, в любом случае, должны быть какие-то яркие сцены.

- То есть - ваша оценка в целом какая?

- Я бы так охарактеризовал. Хороший фильм. Такой - приличный. Если бы не быть участником тех событий, о которых там рассказывается, - то очень интересно. А когда на каких-то этапах пытаешься сопоставить то, что на экране, с тем, что было на самом деле...

(Подробную справку - "Марш-бросок майора Евкурова на Приштину - читайте в самом конце этого текста.)

- Юнус-Бек, а вы майора Евкурова там - в "Балканском рубеже", в майоре Беке - узнали? Или нет?

- Нет. Как в Гоше Куценко можно узнать Евкурова?

- Гоша же - без усов, без парика. Как тут узнаешь?

- Вообще-то, парика у меня тоже не было.(смеется)

- Значит, на экране - много крови? Тогда - вопрос... Вы своих детей бы повели на этот фильм? В смысле, когда они взрослые станут.

- Почему? Детям можно. Сейчас, конечно, там слишком жестко для младших ребятишек. А так - тех, кто постарше - стоило бы повести, конечно. Ведь это - наше хорошее кино о нашем патриотизме.

- Объясните...

- Фильм - для взрослых, на самом деле. Он не только о том, что там,на Балканах, было, - в 1999-м. А я увидел и такие параллели - как, вообще наши военнослужащие и в прошлые времена, в любых войнах, умело воевали. И в годы Великой Отечественной, в "горячих точках". И - в Афганистане. И сейчас - в Сирии. Как выполняют задачи. Это называется - преемственность.

Когда вот мы с Гошей Куценко вместе смотрели это кино...

- Генерал-майор Юнус-Бек ходил в кино вместе с майором Беком?

- Считай, Саш, что так, да... И в то же время - не совсем так. Смотришь "Балканский рубеж" - хоть это и художественный фильм - и понимаешь: наши солдаты любой боевой приказ выполнят, даже жертвуя своей жизнью. Не задумываясь.

Поэтому - то, что на экране колонна десантников по приказу командования отправилась выполнять боевую задачу, и то, что эта колонна действовала - как единый механизм - и готова была к любому развитию событий, - это и было показано. Ярко и профессионально. И это - правда. И стойкость бойцов, и решительность командиров. Эти уникальные качества и помогли дать отпор английскому воинскому формированию и их командованию, которые подошли, чтобы выбить оттуда - из аэропорта - наших десантников...

- Какой-то эпизод все же запал в душу - не из реальности (операция, в которой участвовал Евкуров, до сих пор засекречена.) А - из фильма.

- Так я же, Саш, и говорю... Когда английский генерал, после встречи с нашим командиром взвода, сказал - дескать, я по глазам понял этого офицера, что они без боя аэродром не сдадут. Вот это и есть показатель. Того, о чем мы здесь с тобой рассуждаем. Причём - так буднично.

- Вот - фильм… Скажите, там заняты такие актеры - Эмир Кустурица, Гойко Митич, которого мы из советского детства помним, индейца мастерски изображал. Они - вот эти мастера - какое впечатление своей игрой на вас произвели?

- Я бы не выделял там конкретных актеров. Только потому, что они - большие имена. Это хорошо, что такие известные мировые исполнители участвуют. А так - все актеры, мне кажется, свои роли хорошо сыграли. Я не кинокритик, но, - мне кажется так.

- Этот фильм - только о бомбежках Югославии, о подвиге майора Евкурова (или майора Бека) и вообще - о событиях только лишь 20-летней давности?

- Нет, Саш, этот фильм - и о сегодняшнем дне тоже. А, может быть, прежде всего - именно о нем. да...

Ведь "Балканский рубеж" - не просто боевик, не рядовой приключенческий фильм. Проблема, которая там поднята и поставлена во главу угла - когда в центре Европы, по Югославии, без всяких санкций, без решений международных организаций, - самолеты НАТО наносят бомбовые удары... Тогда еще Евгений Максимович Примаков сказал такие слова, что миру сегодня грозит опасность, исходящая от одного из ведущих военных блоков, который как раз был создан для того, чтобы обеспечить безопасность ряду государств.

Этот тезис не устарел - он актуален и сегодня, и сейчас находит своё подтверждение.

Если разобраться, герои "Балканского рубежа" защищают не только аэропорт "Слатина". Там - ну, хотя бы и в фильме - Югославия пытается защитить от НАТО свою государственность. Как бы так...

- Ну, согласен с вами.

- А ведь точно также и Сирию пытались раздробить... И сейчас ещё не успокоились.

Вот из-за вот этого блока.

И, конечно, сегодняшняя политика и по Венесуэле, и по другим направлениям, где США бесцеремонно вмешиваются во внутренние дела, - она показывает, что все продолжается.

И ни одно из государств, кроме таких, как Россия, у которой есть ядерный щит, которая может ответить достойно, - не застраховано от вот таких беспринципных действий, в том числе, со стороны блока НАТО.

- И еще один юбилей. Уже приятный. То, что мы отмечаем пять лет со дня вхождения Крыма в Россию. Это событие вы, как человек военный, как бы оценили? Ну, и - как политик федерального масштаба...

- Как военный, я бы сказал, что это была уникальная операция, проведенная просто блестяще. По бескровному вхождению, не по присоединению, а именно - по вхождению, возвращению Крыма к себе на Родину.

- Это очень важно...

- Да! Потому что - в это время там находились вооруженные силы Украины. И - все бескровно. Это - высокое мастерство и высшего военного командования, и в целом командиров на местах. И профессионализм наших военнослужащих. Абсолютно всех. Это первое.

И второе, конечно, - политическая составляющая. Это высокая политическая воля Владимира Владимировича Путина, который еще до того говорил о том, что никто не собирается Крым насильно возвращать в Россию. Но потом, когда в Киеве случился майдан... И когда вот этот весь беспредел там произошёл, конечно, Владимир Владимирович понимал, что Крым превратится в одну из первых точек дрессировки. Потому что ассимиляция полуострова, - она была в голове у всех украинских руководителей, которые пришли к власти в результате государственного переворота.

В Крыму живет много народностей. Конечно, нельзя было Крым, его население так просто отдавать.

- Силам НАТО, которые бомбили Югославию?

- В правильном направлении рассуждаешь.

Тем более, - в данном случае ярко выражена и морская составляющая. Даже - если мы помним, - уже было принято решение, что Черноморский флот будет переводиться в Новороссийск.

Конечно, не могу не подчеркнуть роль и патриотического ополчения Крыма, нашего дорогого друга и брата Сергея Аксенова.

А потом - на референдуме приняли решение - практически, единогласно - вернуться назад в Россию. Повторяю - все произошло без крови.

- Я обратил внимание, хоть вы человек военный, у вас звучат такие слова - «чтобы не было крови». А вот в Новой Зеландии кровь пролилась. Десятки людей пострадали от теракта. Расстреляли в мечети. Как это воспринимать? Почему же такое возможно?

- Люди верующие никогда не опустятся до этого. Никогда не будут творить зло. А те, кто совершил убийство... Это люди без Бога в душе. Которые не понимают Священное писание. И Коран, и Библию, и Тору. Не понимают их смысла. Поэтому, конечно, они составляют зло. И творят злодеяния.

Чудовищный теракт. Люди пришли молиться в храм Божий. И вот это все произошло.

И еще. Конечно, власти Новой Зеландии должны осознать - то, что там у них случился теракт такого масштаба (по последним данным, погибли свыше 50 человек. - А.Г.) - это и к ним вопрос тоже - почему это стало возможным.

...Я, когда был в 2010-м году в Страсбурге, зашел в одну из мечетей. А со стороны она похожа не на мечеть, а как-то вот на католический храм. Оказалось - точно. Католический храм в прошлом. У них там - банкротство, не смогли заплатить. Государство помещение изымает. И выставляет на аукцион...

Я был удивлен. И даже не представляю, как это может быть. И вот такие перекосы происходят там, в Европе. Эта демократия так называемая. На божий храм, на религию так накладывать… Кощунственным образом.

Почему нельзя было дать мусульманам место, где построить мечеть? Но не передавать католический или протестантский, вообще, христианский храм. Как так?

Конечно, я уверен, что многие жители-христиане, они не приветствуют эти действия. Это, мне кажется, один из сдерживающих факторов. Чтобы вконец Европа не ополчилась на мусульман. В большинстве своём и в основной массе - это нормальные люди, такие же, как все..

Надо мусульманам позволить, так же, как и другим, построить свои храмы. И молиться именно в своих храмах. А не передавать храм другой конфессии - из-за того, что за свет и за газ вовремя не заплатили.

- Понял. Спасибо, товарищ генерал!

- А на "Балканский рубеж, Саш, сходи.

- Хорошо.

- Потом много ещё чего обсудим. Из сегодняшнего...

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

Марш-бросок майора Евкурова на Приштину

Основная часть военной операции НАТО на территории Югославии состояла в применении авиации для бомбардировки стратегических военных и гражданских объектов на территории Сербии.

Вторжение сухопутных войск НАТО было запланировано на 12 июня 1999 года со стороны Македонии.

В качестве главного стратегического объекта для первоочередного захвата был признан международный аэропорт «Слатина», расположенный на удалении 15 километров на юго-восток от города Приштина - единственный аэропорт с взлётно-посадочной полосой, способной принимать любые типы самолётов, в том числе тяжёлые военно-транспортные.

Россия с самого начала бомбардировок Югославии пыталась политическим способом противостоять странам НАТО. Для обозначения своего присутствия в мировой политике, а также для обеспечения своих геополитических интересов в Балканском регионе, руководством Минобороны и МИДа России - с согласия президента Бориса Ельцина - было принято решение о занятии аэропорта «Слатина» и вводе на территорию Косова и Метохии российского миротворческого контингента.

В мае 1999 года майор Юнус-Бек Евкуров, находившийся в тот момент в составе международного миротворческого контингента в Боснии и Герцеговине, получил от высшего военного командования Российской Федерации совершенно секретное задание... В составе группы из 18 военнослужащих (по другим данным, их было больше) подразделения специального назначения ГРУ должны были скрытно проникнуть на территорию Косова и Метохии и взять под контроль стратегический объект - аэропорт «Слатина» и подготовиться к прибытию основных сил российского контингента.

Евкуров поставленную задачу выполнил, и его группа, действуя под различными легендами, тайно для окружающих (сербов и албанцев) в конце мая 1999-го взяла под полный контроль аэропорт «Слатина». Подробности - как это все происходило точно - до сих пор засекречены. Звание Героя России Юнус-Бек Евкуров получил именно за эту операцию...

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как наш десант щелкнул по носу США

В мае наш спецназ, а в июне 1999 года подразделения ВДВ в два этапа взяли под контроль аэродром «Слатина».

О деталях балканской операции «КП» рассказал экс-начальник Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-полковник Леонид Ивашов (подробности)

Гойко Митич и Гоша Куценко снимают «Балканский рубеж» в московском Доме Вильямсов

Известный сербский актер Гойко Митич, которого советские зрители помнят и любят по роли индейца Чингачгука, прилетел на несколько дней в Москву на съемки масштабной российско-сербской драмы «Балканский рубеж» режиссера Андрея Волгина. Картина рассказывает о трагических событиях в Сербии в конце 90-х, проект снимается при участии Министерства культуры РФ, Министерства обороны РФ и Министерства культуры и информации Сербии. В фильме принимают участие известные российские и сербские актеры: Гоша Куценко, Равшана Куркова, Антон Пампушный, Милош Бикович (звезда фильма «Довлатов») (подробности)

Немецкий политик: «У НАТО не было права бомбить Белград»

В Берлине прошёл предпоказ российско-сербского фильма «Балканский рубеж» к 20-летию марш-броска на Приштину (подробности)