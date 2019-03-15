60-летняя Мадонна показала молодое лицо

Скандальная артистка, не имея сильного вокала, прославилась на весь мир. Мадонна привыкла пробивать стены, рушить стереотипы. Ее энергичности и идейности до сих пор завидуют артисты по всему миру. И Луиза Чикконе не перестает удивлять, даже разменяв седьмой десяток. Пенсионеркой поп-королева становится не намерена. Хотя бы потому, что не выглядит на свои 60 лет.

Мадонна выложила видео того, как ей делают макияж. А заодно и показала, как молодо выглядит. И черный цвет волос ее не старит.

https://www.instagram.com/p/Bu_0dP6B1DW/

Ей 60 лет! Сложно поверить. А говорят, что не делает пластики. Тут уж точно вряд ли. Звезды, тем более такой величины, никогда в жизни не признаются. Насчет уколов певица не скрывает, что да, губы подкалывает.

Что делает Мадонна помимо пластики и ухода у косметолога?

Американка с юности активна физически, занималась акробатикой и танцами. Именно это и положило начало ее большой карьеры. Стоит напомнить, что начинала артистка с работы официанткой и подтанцовок в разных труппах.

https://www.instagram.com/p/BoB22gLAnY6/

Мадонна, чье финансовое состояние теперь огромно, имеет целый штат помощников. Личные тренеры, гримеры, повара и прочие. Но маски на лицо может делать без походов к косметологу. Утром не умывается, а мажет веки сметану, чтобы увлажнить. Затем смывает холодной водой. Есть у нее фирменная маска для глаз: сливочное масло, касторка и настой ромашки.

Певица уделяет должное время сну — не менее 8 часов. И не спит на животе, чтобы не деформировалась кожа лица.

https://www.instagram.com/p/BmjafQWgDF3/

Артистка избегает сахар, продукты животного происхождения и кофе. Зато каждый день может есть японский суп мисо, овощи, фрукты и рыбу.

Напомним, Мадонна дважды была замужем. Первым супругом стал Шон Пенн, через 4 года они развелись. Второй раз вышла замуж за режиссера Гая Ричи, развод случился через 8 лет. У певицы есть 22-летняя дочь Лурдес от внебрачной связи с тренером по фитнесу.

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Сыну Рокки от Гая Ричи — 18 лет. Еще Мадонна усыновила двух девочек и двух мальчиков из африканского государства Малави.

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Одну из первых больших ролей Мадонна сыграла в фильме «Отчаянно ищу Сьюзен». Авторы вспоминали, что когда съемки стартовали, она была начинающей и не очень известной певицей, а когда заканчивались, ей на площадке уже не давали проходу фанатки, девочки-подростки. Это случилось в 1984-м, после первой церемонии вручения призов MTV Video Music Awards, где она исполнила один из главных своих хитов, Like A Virgin и впервые узнала, какой эффект может возыметь скандал. Она появилась в образе невесты и пела, валяясь на сцене. Никто никогда такого не делал. Никто не употреблял слова «девственница» в названии песни - это считалось неудобным. Практически у всех зрителей, что в зале, что у телевизоров, были вытаращены глаза. В телепроекте канала National Geographic «80-е» этот эпизод был назван одним из определяющих для всего десятилетия (подробности)