«Устали от иностранцев и мусора»: Москвичи жалуются на хостелы

На днях Совет Федерации отклонил закон о запрете размещения хостелов в многоквартирных жилых домах. Но претензии свелись только к сроку вступления закона в силу: сенаторы попросили перенести его на 1 января 2020 года.

- Нельзя мгновенно закрыть бизнес. Человек взял кредит, оформил аренду на помещение. Есть предложение до 1 января 2020 года дать возможность закрыть бизнес, - объяснила решение председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

А это значит, что хостелам в жилых домах - не место. В адрес депутатов Госдумы потоком идут жалобы, что людям приходится жить по соседству с хостелами, где прямо на лестничные площадки ставятся стиральные машины и врезаются в стояки, а подъезды превращаются в грязные притоны. Идем в хостелы, которые расположены недалеко от Кремля, тут-то должно быть все чисто и легально. Наверное.

«Тихий ужас»: обшарпанные входы

Самое ходовое место - Арбат. До Красной площади полчаса пешком. Смотрю хостел "Karlov most", он на Новом Арбате. Не красная линия, прохожу немного во дворы, а там "тихий ужас" - здание обшарпанное, плитка отбита, идти нужно мимо свалки.

- Цена за номер 2000-3500 рублей, - говорит администратор.

- Почему так дорого? - интересуюсь.

- Потому что мы уже не хостел (авт.прим. на двери значится, что хостел). Мы стали мини-гостиницей.

- Посмотреть условия можно?

- Посмотреть номер нельзя, все заняты. Но они такие же, как на фото на сайте.

Судя по узким коридорам и не совсем чистым полам, ничего хорошего ждать не придется. Номера в хостелах, видимо, вообще показывать не принято - на Арбате в "Винегрете" мне тоже отказали.

- У нас койко-место около 630 рублей. В номере по 6 или 8 кроватей двухуровневых. Верхняя или нижняя вам достанется - это как договоритесь в комнате. Хотя есть у нас и чисто женские комнаты. Там чуть дороже — 780 рублей, - говорит Людмила, администратор хостела «Винегрет». - По сути все, как в отеле. Только не курить и не шуметь с 22.00 до 8.00.

- А вы в 2020 году закрываться будете?

- Нет. Мы давно перевели квартиры в нежилой фонд. Внизу мастерская обуви, а над нами - турагентство. Это уже не жилой подъезд, а может и весь дом.

В мини-отеле Винегрет за будущее бизнеса спокойны.Фото: Алиса ТИТКО

Иду в хостел на Арбате, 51. Это как раз жилой дом. Там даже по окнам видно, что стоят цветочки, есть шторы. Попасть во внутренний двор можно только по кодовой двери. То есть таким чужакам, как я, прохода нет. Дождалась жительницу дома, которая пустила меня. Она-то мне и рассказала о наболевшем.

- У нас тут не один хостел. Всего два официальных, но там очень дорого - по 6000 рублей номера, прямо как в нормальных гостиницах. А у одной женщины хостел прямо на этаже — у нее несколько квартир. В коридоре стоят тумбочки для обуви, шкафы. И постоянно ходят туда-сюда иностранцы. Устали мы от них и от мусора, - жалуется Галина Николаевна.

- Полицию вызывали? - спрашиваю.

- Конечно. А толку? Это ее жилье — не имеют права входить. А она научилась говорить, что к ней родственники приехали.

Женщина говорит, что многие покупали квартиры в этом доме, чтобы жить в центре города, в культурном месте. Специально сделали кодовую систему на заборе, а по сути - проходной двор. На первых этажах продают автозапчасти, работает фитнес-клуб, типография. Жильцы подозревают, что в этих мастерских и сами рабочие ночуют.

Хостелы - излюбленный вариант для ночлега для бюджетных туристов.Фото: Алиса ТИТКО

На Кривоколенном переулке три года работает хостел «Star Wars Hostel», пять минут и Лубянская площадь. Иностранцы курят на пороге. Попадаешь сначала в бар, там же ресепшен. Показывать номера здесь тоже сразу же отказались, но потом разрешили. Цена около 700-900 рублей в сутки. В номерах двухъярусные кровати, общий туалет и кухня. За стирку еще нужно доплатить 250 рублей, за шкаф для чемодана — 500 рублей. Бесплатные только зубная паста и чай. Хотелось бы чище, но за такие деньги, видимо, и так сойдет.

Есть хостелы, в которые вообще не хочется идти после комментариев, которые оставили на сайтах приезжие:

- "G-Art-Hostel" на Чистых прудах: "Сняли койку в 20-местном номере, народ там совершенно невоспитанный, кровати грязные, клопы. Кухня отвратительная. Многие люди там живут месяцами, но мы одну ночь еле провели там. Радует, что дешево и в центре. Не советую никому это место";

- «Light Dream Hostel» на Лубянке: «Несмотря на близость к центру, очень злачное место. Вокруг хостела много бомжей, пьяниц и подозрительных личностей, так как в том же доме бюджетный круглосуточный магазин. "Гости" приходят пьяные в полном неадеквате и администрация ничего с этим не делает. Случались кражи и драки. 24 часа подряд дежурит только одна молоденькая девочка-администратор. Тревожной кнопки нет. Вход в хостел прямо со стороны мусорных баков и черного входа в магазин. Звукоизоляции никакой».

Есть мнение

Петр Толстой, заместитель председателя Госдумы РФ:

- Сегодня статья 288 Гражданского кодекса и статья 17 Жилищного кодекса запрещают осуществление предпринимательской деятельности в жилых помещениях. Предложенный законопроект лишь вносит конкретику, добавляя в перечень запрещенных гостиничные услуги и запрещая их предоставление в квартирах именно многоквартирных жилых домов. На собственников малоэтажных построек и частных домов закон не касается. Тут возникает и ряд других вопросов: уход от уплаты налогов, собственники продолжают получать субсидии на оплату услуг ЖКХ за свою, условно, бабушку-пенсионерку, которой эта квартира принадлежит. Еще возникает вопрос безопасности. Согласно Конституции России, попасть в жилое помещение возможно только по решению суда, собственник квартиры имеет право не впускать к себе никого - никакие контролирующие органы, в том числе ФМС. И неважно, что там живут нигде не зарегистрированные 25 наемных работников с ближайшей стройки или рынка. Также в квартирах, где на 70 квадратных метрах проживают 20-25 человек, конечно, не соблюдаются никакие санитарные нормы. При этом к официальным хостелам и мини-гостиницам предъявляются вполне конкретные санитарные и противопожарные требования.

Антон Цветков, председатель Экспертного совета по безопасности и взаимодействию граждан с правоохранительными ведомствами:

- Использование жилого помещения для осуществления профессиональной или индивидуальной предпринимательской деятельности допускается только тогда, когда это не нарушает права и законные интересы других граждан. А многие хостелы прямо нарушают. Подразделения полиции и приемные местных властей буквально завалены жалобами от граждан. В хостелах, расположенных в жилых помещениях, зачастую осуществлена нелегальная перепланировка, не соблюдаются пожарные и санитарные нормы. Оно и понятно, открывать хостелы в нежилых помещения дорого. И тем более сложно конкурировать с теми, кто открыл их в обычных многоквартирных домах, наплевав на права других людей, на комфортную и спокойную жизнь. Законопроект больше не позволит это делать. Теперь все будут открывать хостелы в нежилых помещениях, а значит будет равная конкуренция. Все это повысит и качество обслуживания. Профессионалы в этом бизнесе выживут, а случайные люди уйдут с рынка.

Кстати

Запретить или оставить?

80% жителей Москвы обеспокоены проблемой хостелов в жилых домах, а также 2/3 москвичей поддержали полный их запрет на жилых этажах многоквартирных домов. Такие результаты последнего исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

- Чаще всего среди неудобств от хостелов в жилых домах отмечают большое количество посторонних (43%), непонятный контингент и неприятные компании (шум, курение, распитие алкоголя) (44%). Чтобы предотвратить создание хостелами неудобств для других жителей многоквартирного дома, в первую очередь необходимо обязать хостелы обеспечить отдельный вход и шумоизоляцию (47%), еще 25% респондентов считают, что нужно закрыть подобные хостелы, - рассказали в пресс-службе ВЦИОМ.

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