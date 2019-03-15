Парламент Британии требует отложить брекзит

Британские парламентарии не спешат покидать Евросоюз. Парламент Великобритании решил продлить период переговоров с ЕС об условиях брекзита. Такое решение поддержали 412 депутатов, против выступили 202 человека. А за день до этого депутаты запретили правительству Соединенного Королевства выход из ЕС без какого-либо соглашения.

По мнению парламентариев, правительству необходимо время, чтобы выработать новые условия по выходу страны из состава Евросоюза и в первую очередь решить вопрос в отношении границы между Северной Ирландией и независимой Республикой Ирландией.

Проект, выставленный на голосование премьер-министром Терезой Мэй, уже дважды проваливался в парламенте с разгромным счетом. Но глава британского правительства не сдается и планирует провести еще одно голосование - третье - 20 марта.

Тереза Мэй и её соратники по консервативной партии во время обсуждения вопроса брекзита в парламенте.Фото: REUTERS

Если 20 марта палата общин парламента все-таки поддержит соглашение Мэй о выходе Британии из ЕС, то Лондон попросит Брюссель отложить реализацию брекзита на три месяца - до 30 июня, чтобы за это время принять все необходимые для выхода законодательные акты.

Если же большинство депутатов в очередной раз выступят против этого соглашения, то брекзит будет отсрочен на более длительный срок.

Евросоюз будет решать судьбу отсрочки брекзита на саммите 21-22 марта.

- Тереза Мэй была избрана только для того, чтобы подготовить соглашение с Евросоюзом по брекзиту, - сказал «КП» политолог, доцент МГИМО Кирилл Коктыш. - В случае, если ее проект проваливается (а это уже было дважды), то терпит крах политическая карьера Мэй. Поэтому она упорствует, рассуждая, что проиграть она всегда успеет, а настоять на своем и вынести проект на голосование в третий раз, шансы еще есть.

С одной стороны, Мэй не справилась с той задачей, которая перед ней стояла — Евросоюз хотел устроить показательную порку Британии. Брюсселю все-таки удалось это сделать. Но с другой стороны, не факт, что другой переговорщик от Британии добился бы большего. Сейчас Евросоюз, по-хорошему, должен закрыть вопрос по брекзиту до выборов в Европарламент, чтобы не получилось так, что избранные депутаты от Британии не смогут стать членами Европарламента. Либо Брюсселю придется принимать поправки в избирательное законодательство, которые сделают невозможными выборы в Европарламент в Британии. Тогда можно будет пролонгировать обсуждение брекзита. Либо — пролонгировать полномочия нынешних депутатов Европарламента, но на это Брюссель вряд ли пойдет.

Во-вторых, парламент Британии создал сразу несколько коллизий, положительно ответив на обе части вопроса «Казнить нельзя помиловать». Но именно эта законодательная коллизия дает шанс Терезе Мэй для дополнительного маневра. Поскольку любое решение будет находиться в коллизии с тем или иным последующим действием. В любом случае юридически чистого выхода Британии из ЕС уже не получится.

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