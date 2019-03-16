Как чиновники и бизнес в Крыму изживают в себе «украинство»

Часть 1

Часть 2

ГРАБИТЕЛЬСКИЙ РОУМИНГ

Видели когда-нибудь изумленные лица участников телепередач, в которых счастливчикам в их зачуханных хрущевках делают умопомрачительный ремонт, преображая комнату в стандартной двушке до класса люкс? Наверняка такое же лицо было и у меня, когда получив багаж я вышел в зал нового аэропорта Симферополя.

Вместо обшарпанного и тесного аэровокзала (доставшегося не то что от Украины - она тут вообще ничего не строила, только пользовалась, - а от СССР) Россия возвела фантастическое, сияющее сталью и стеклом здание, которое по дизайну и функционалу даст фору многим курортным аэропортам Европы. Современные, не воняющие беляшами кафешки, уютные магазинчики, комфортные зоны отдыха, фирмы по прокату авто. Не международные сети, как раньше. Но и мне приятнее оставить деньги российскому бизнесу, а не заморским буржуям.

- Когда отсюда ушли такие мировые гиганты проката, как Sixt или Europcar, желающих занять их места поначалу не было, - оформляет мне менеджер новенький немецкий седан (российской сборки!). - Не верили, что Россия пришла всерьез. Но как стало понятно, что это так, бизнес ожил. Парк обновили, да и конкуренция позволяет держать цены. У вас получится 2 тысячи рублей в сутки.

Вместо обшарпанного и тесного аэровокзала Россия возвела фантастическое, сияющее сталью и стеклом зданиеФото: ВКонтакте

Сравнение с ценами на прокат в Испании или Италии оказалось в пользу Крыма.

Несмотря на то, что Крым воссоединился с Россией (в которой уже нет внутреннего роуминга), здесь связь с материком влетит в копеечку. Из-за опасений санкций российские операторы не спешат на полуостров, поэтому привычной во всей остальной России доступной связи здесь нет. А роуминг «из России» даже дороже, чем в Европе. Для мобильного интернета проще купить пакет местного оператора. За 700 рублей мне выдали 6 гигабайт. «Дороговато», - подумал я. А потом оказалось, что зарядили мне не 6 гигов, а 3. И вообще за 300 рублей можно было подключить 10гб. Не покупайте сим-карты в аэропорту, их продавец еще не изжил в себе «украинство».

«СЕРВИС ЕСТЬ. ПОРЯДКА НЕТ»

Это всеобъемлющее понятие, которое включает в себя из незалежного прошлого, бессознательные реакции, которые за два десятка лет многим в Крыму вросли в сознание - хапнуть сегодня, а завтра хоть трава не расти. Местами есть и ностальгия по ушедшей «вольнице»: «Вот при Украине-то все было намного проще. Дал на лапу кому надо - и работай спокойно. Не то, что сейчас», - жаловался мне мелкие предприниматели. Большинство из них преодолели ломку «украинства», но...

Реликтовая можжевеловая рощаФото: Александр КОЦ

- Подаю заявление на предпринимательскую деятельность. 24 дня жду - ну это же ненормально, - жалуется мне известный в Крыму экскурсовод Лев Архипов. - И, может, не надо сразу сносить, все что было? Во при Украине у всех экскурсоводов была аттестация. Ее убрали, и рынок заполонили нелегалы. Они демпингуют. Наказание за незаконную экономическую деятельность - до 2000 рублей. У легального бизнеса штрафы выше в 100 раз! И выходит, что из 80 экскурсоводов в городе Саки только 9 оформлены легально. А потом вы пишите, что сервиса здесь нет. Сервис есть. Порядка нет.

Узкими улочками Нового Света мы выходим в огромную реликтовую можжевеловую рощу. Когда потеплеет, Лев будет водить здесь туристов. Голицынская тропа, мыс Капчик, сногсшибательные виды на гору Сокол и бухту с Царским пляжем. «Здесь снимали эпизод фильма «Три плюс два», вон там - «Спортлото 82». А те скалы видишь? Это из первого советского боевика «Пираты ХХ века».

Пять лет - это веха, когда принято подводить итогиФото: Александр КОЦ

Вообще-то Архипов за последние 5 лет преуспел: открыл турфирму, собирается расширяться - брать 2 автобуса. Он не ностальгирует по Украине. Свой «экзамен на русскость» он сдал еще до присоединения Крыма к России, каждое 9 мая водружая Знамя Победы на вершине Сокола. Здесь вместе с туристками из Питера он столкнулся с группой «западенцев», которые решили спалить «москальский прапор». На память - два вставных зуба. Те девчонки встали с ним плечом к плечу на защиту флага. А потом тащили его, бесчувственного, вниз по тропе. И в свое дело он верит искренне.

- Зато дороги вон какие понастроили, развязки, - улыбается он. - Любо-дорого посмотреть.

МИЛЛИАРДЫ ВБУХИВАЮТ, А ЯЙЦА - НЕ СВОИ

Пять лет - это веха, когда принято подводить итоги. И хорошее трудно не заметить. В 2018 году, к примеру, Крым посетили 7 миллионов туристов, против 6 миллионов в «украинском» 2013-м.

Первые пару лет турбизнес здесь просел из-за похудевшего потока с Украины. Но его быстро заменили россияне, многим из которых стало не по карману ездить за границу. За 5 лет Крым выбился в «почти середняки» по развитию среди российских регионов, встав рядом с каким-нибудь Владимиром или Архангельском. В 2014 году государственные инвестиции в Крым составляли 20 миллиардов рублей, а в 2018 - уже 270! Правда при этом полуостров не может похвастать уровнем производства товаров.

Бахчисарай. Сбор урожая виноградаФото: Евгения ГУСЕВА

- Да потому что деньги расходуются неэффективно, - рубит воздух ладонью мой знакомый севастопольский бизнесмен, держащий свой гостевой дом с видом на Стрелецкую бухту.

Точнее, вид был, теперь его нет. В городе - строительный бум и теперь вид перекрывают другие коттеджи. Пал Палыч с приходом России решил все сделать по закону. И был удивлен тем, что они существенно отличаются от украинских. В прежние времена на своей земле можно было строить все, что угодно. После Крымской весны все пришлось переоформлять по-новому - сначала землю, затем и строения на ней. И здесь у многих возникли неразрешимые проблемы. Ну как, к примеру, передвинуть дом на 5 метров от дороги, если стоит он уже 15 лет в 3 метрах от нее? Помыкались местные по кабинетам да оставили как есть до лучших времен...

- Но у меня все четко, хотя и намучился я по кабинетам бегать, - говорит Пал Палыч. - А еще пришлось отказаться от наемных работников, потому что по новым законам в общей сложности я должен заплатить за них 43% разных налогов и отчислений. Это ж какую зарплату работнику надо класть? Вот в Германии есть прогрессивный налог, почему бы и у нас такой не ввести? Теперь и стираем, и убираем сами. Ну и прибыль просела процентов на 20. Но в тень все равно уходить не хочу. У меня уже репутация.

Крым, Новый свет. Мольберты с рисунками на морском берегуФото: Александр КОЦ

- А в чем неэффективность-то расходов?

- Понимаешь, у нас все привозное. Яйца из Астрахани, мясо из Краснодара. Вот сейчас рядом собираются ввалить денег в строительство огромной продуктовой базы. Дескать, там под одной крышей будут собирать всех поставщиков и на месте торговать без наценок. Так вы бы лучше на эти деньги построили птицефабрику, чтобы у нас яйца свои были! Вложили бы в животноводство - татары могли бы этим заниматься, я всегда только у них мясо беру. Надо собственное производство развивать, чтобы не платить за все эти цепочки. Или взять реконструкцию Парка Победы. Миллиард уже вбухали, а конца ремонту не видно. Понастроили там фонтанов - да у нас с водой проблема, какие фонтаны? А тендер выиграла… сахалинская фирма. То есть им надо оттуда прилететь, здесь найти рабочую силу, технику, материалы, за все это заплатить. А зачем? Если есть местные фирмы со всем этим.

Севастополь. Пассажирский прогулочный катерФото: Александр КОЦ

- Чтобы взяток не было наверно...

- Можно подумать, их сейчас нет.

- Глобально ничего плохого не произошло. Людям свойственно на что-то жаловаться, они забывают, что было пять лет назад. На самом деле все хорошо. Дороги строятся, солнце светит, виноград растет. Аэропорт новый, мост. И еще здесь часто говорят: «Зато не стреляют». Так что все хорошо, а будет - отлично, даже не переживайте.

ВОПРОС ДНЯ

Пять лет Крым наш - что мы получили?

Сергей ЛУКЬЯНЕНКО, писатель-фантаст:

- Мы получили «русскую весну» как феномен народного самосознания и патриотизма. Понимание того, что крымчане - как часть бывшего СССР - ощущают свою принадлежность к большой стране. Ну и досталось немало проблем, с которыми сейчас боремся. Это и определенный урок тоже, и определенный знак того, что Россия является страной, которая рискует действовать по своей воле и в своих интересах.

Владимир БОРТКО, режиссер, депутат Госдумы:

- Ощущение восстановленной справедливости. Что мы недаром живем на свете. Что наши люди, которые жили там, теперь вместе с нами. Я, несмотря на возраст, стал от воссоединения себя лучше чувствовать. Недавно был в Крыму - перемены к лучшему налицо. В отличие от того, как там все разрушалось в 90-е. Когда я приезжал в Севастополь и там старались не вспоминать Нахимова - становилось не по себе. Киеву надо было вытащить оттуда все, что возможно, - и только.

В Крым не пустили гражданскую войну - и по набережным Севастополя можно спокойно гулять с триколором.Фото: Евгения ГУСЕВА

Леонид ИВАШОВ, генерал-полковник, президент Академии геополитических проблем:

- Россия получила удовлетворение от возвращения исторических земель. Стратегически важный плацдарм для устойчивого базирования на Черном море - Новороссийск не мог быть такой базой. Население Крыма не попало под молох госпереворота. Но за 5 лет стратегия развития полуострова так и не выработана.

Юрий ГЕМПЕЛЬ, депутат Госсовета Крыма, глава общества немцев «Видергебурт»:

- Крымчане осуществили многолетнюю мечту. Ушли от гражданской войны. Из Германии ежегодно возвращается до 15 семей, а заявок - около полутысячи из ФРГ и около полутора тысяч из Казахстана, Киргизии, России. Русские немцы из Германии обустраиваются в Джанкое, Саках, Евпатории… Я с людьми общаюсь постоянно - если сейчас провести референдум, 99 процентов снова выскажутся за Россию.

Николай АЗАРОВ, экс-премьер Украины:

- Я бы не хотел в период выборной кампании на Украине комментировать этот вопрос.

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