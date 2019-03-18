2019-03-18T15:11:54+03:00
В мире

Полиция рассматривает террористический мотив в стрельбе в голландском Утрехте

Преступники до сих пор не задержаны. В городе проводится спецоперация
Мария БЕРК
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Полиция не исключает, что нападавших было несколько. В городе проводится спецоперация по их задержаниюПолиция не исключает, что нападавших было несколько. В городе проводится спецоперация по их задержаниюФото: REUTERS
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Два человека были госпитализированы после стрельбы в трамвае в голландском городе Утрехте. Неизвестный открыл огонь в 10:45 по местному времени в районе площади 24 октября.

- Несколько человек получили ранения. Пострадавших доставляют в больницу на вертолетах. Аресты не проводились, - сообщил представитель полиции Джуст Ланшаг.

Как говорят очевидцы, после стрельбы несколько человек скрылись с места преступления в неизвестном направлении.

Преступник, открывший огонь, до сих пор не задержан. Полиция не исключает, что нападавших было несколько. В городе проводится спецоперация по их задержанию. Введен режим чрезвычайного положения.

По факту стрельбы уже начато расследование.

- Мы не можем исключать, что это был террористический акт, - заявили в полиции.

Сейчас площадь 24 октября оцеплена. Одна из жертв лежит на трамвайных путях и накрыта белым листом. Официально полицейские пока не сообщают, есть ли убитые.

Утрехт находится в 50 км от Амстердама. Город пользуется большой популярностью у туристов.

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В понедельник, 18 марта, звуки стрельбы раздались в центре голландского города Утрехт. По предварительным данным, неизвестный человек достал оружие, будучи в салоне одного из трамваев (подробности)

Полиция Нидерландов не исключает, что стрельба в Утрехте была террористическим актом

На данный момент о точном числе пострадавших не сообщается. По предварительным данным, в результате стрельбы один человек погиб и еще несколько получили ранения (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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