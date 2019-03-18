2019-03-18T19:45:37+03:00
Происшествия

Совладельцы банка, связанного с «делом Захарченко», и их гадалка получили реальные сроки

Женщину взяли под стражу прямо в зале суда
Семен ЕЛЕНИН
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Cовладельцы «Нота-Банка» Дмитрий и Вадим Ерохины.Cовладельцы «Нота-Банка» Дмитрий и Вадим Ерохины.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Останкинском суде сегодня огласили приговор по делу, которое стало одним из многочисленных ответвлений громкого дела полковника Захарченко, в квартире которого нашли 9 миллиардов рублей наличными.

На скамье подсудимых оказались совладельцы «Нота-Банка» Дмитрий и Вадим Ерохины. По версии следствия, братья в 2015 году похитили в общей сложности более 2 миллиардов рублей. 1,5 млрд. из них - с депозита компании «Мостотрест». 350 млн. рублей были выведены из банка через фирму-однодневку, а ещё 320 миллионов Дмитрий Ерохин выдал своему брату Вадиму в качестве кредита. В качестве залога он внёс 3 миллиона акций «Нота-Банка». Правда, к тому времени финансовая организация балансировала на грани банкротства и эти акции стоили уже меньше дешевой писчей бумаги.

По версии следствия, братья Ерохины в 2015 году похитили в общей сложности более 2 миллиардов рублей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По версии следствия, братья Ерохины в 2015 году похитили в общей сложности более 2 миллиардов рублей.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Третья фигурантка дела - гадалка Нона Михай. Она засветилась в одном из эпизодов о хищении денег. Михай, как оказалось, была экстрасенсом-советником у братьев Ерохиных, а ещё работала с тогдашним финансовым директором «Нота-Банка» Галиной Марчуковой и ее сестрой. По версии следствия именно «волшебница» подстрекала украсть 350 миллионов, уверяя своих «клиентов», что проблем «с ментами» не будет. За посредничество Нона Михай получила от Марчуковой 7 млн. рублей.

Михай, кстати, единственная, кто признал свою вину и раскаялся. Братья Ерохины уверены, что их подставили.

Нона Михай в помещении суда. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Нона Михай в помещении суда.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Дмитрий Ерохин получил 8,5 лет колонии и 2 млн. штрафа. Вадим Ерохин - 6 лет и штраф в 800 тысяч рублей. Нона Михай - 3,5 года тюрьмы, кроме того, она должна будет выплатить штраф в 800 тысяч рублей.

К слову, в отличие от мужчин гадалка приехала сегодня в суд из дома - несколько месяцев назад ее перевели на домашний арест. Но сразу после оглашения приговора Михай взяли под стражу.

Какая же связь с делом Захарченко? По версии следствия, часть почищенных из «Нота-Банка» денег хранилась в квартире бывшего офицера полиции (их в числе прочего и нашли у него дома). Кроме того, штатный борец с коррупцией, как считают в следствии, предупреждал руководство банка о приближающихся проверках.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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