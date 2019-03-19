2019-03-19T13:33:19+03:00
Звезды

Любовь на новом уровне: Собчак пришла на спектакль к Виторгану после объявления о разводе

Телеведущая мечтает, чтобы между нею и экс-супругом по-прежнему сохранялись близкие отношения [фото]
Ирина СУХАНОВА
Поделиться:
Ксения уверяет, что приложит все усилия, чтобы сохранить с бывшим мужем хорошие отношения.Ксения уверяет, что приложит все усилия, чтобы сохранить с бывшим мужем хорошие отношения.Фото: Борис КУДРЯВОВ
Изменить размер текста:

Ксения Собчак приложила все усилия для того, чтобы Максим Виторган простил ее измену, и снова начал общаться с ней на дружеской ноге. Еще пару месяцев назад, после драки с новым любовником Ксении Константином Богомоловым, Виторган и слышать не хотел о жене. А если случайно приходил на ту же тусовку, что и Ксюша, демонстративно стоял в противоположном углу и делал вид, что в упор не видит свою все еще законную супругу. Но теперь все изменилось. Супруги официально объявили о расставании и о том, что они давно живут разными жизнями. Но, тем не менее, сохраняют цивилизованные отношения ради сына Платона. То, что это действительно так, Ксения продемонстрировала, посетив минувшим вечером репетицию нового спектакля Виторгана «В городе Лжедмитрове», который станет его режиссерским дебютом.

На прогон постановки Собчак пришла вместе с двухлетним сыном Платоном. В сториз Ксения опубликовала снимок сцены и сообщила о премьере.

- Два дня до премьеры. Пришли с Платоном на репетицию, - написала телеведущая на своей страничке.

Ксения пришла на репетицию спектакля вместе с сыном Платоном. Фото: Инстаграм.

Ксения пришла на репетицию спектакля вместе с сыном Платоном. Фото: Инстаграм.

Очевидно, что Ксения старается выстроить с Максимом новые отношения, которые бы устроили обоих разводящихся супругов. В программе «Секрет на миллион», которая вышла в эфир в выходные, Собчак рассказала: она мечтает, чтобы между ней и Максимом по-прежнему царила любовь, но теперь уже на новом уровне — как между родственниками.

- Надо найти какую-то другую форму отношений, в которой тоже будет много любви, пусть и новой, пусть любви родственной, любви просто близких друг другу людей... Мы с Максимом не живем вместе, но при этом он прекрасный папа, у нас замечательные отношения, - рассказала Ксения ведущей шоу Лере Кудрявцевой.

Ксения пока ни слова не говорит о своем новом избраннике, режиссере Константине Богомолове, и о том, как он будет вписываться в нарисованную ею идеальную картинку, в которой «все как родственники, и все друг друга любят». Как и то, поселится ли Богомолов в новом доме, который сейчас строит Ксения. В той же программе телеведущая призналась, что строит новый большой дом в Подмосковье, в котором она будет жить вместе с сыном Платоном и мамой Людмилой Нарусовой. А вот найдется ли там место для нового избранника — пока секрет.

- Я строю деревянный дом, большой, чтобы мы жили там все вместе, - рассказала Ксения. - В нем будет два этажа, две детские — на будущее, чтобы потом не перестраивать, моя большая спальня с большой гардеробной.

xenia_sobchakxenia_sobchak
Голуби Мира #peacetotheworld
152507 отметок «Нравится»1279 комментариевInstagram

Ксения не скрывает, что мечтает родить еще одного ребенка. Пока неизвестно, станет ли отцом еще одного наследника Собчак Константин Богомолов, или же на роль папы для второго ребенка она найдет другого кандидата.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Ксения Собчак: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Ирина СУХАНОВА

 
Читайте также
«У нас не было даже опасений, это ведь не рак и не СПИД»: Лена Ленина рассказала, как ее мама консультировала Юлю Началову по лечению подагры
По словам писательницы и светской львицы, никто не мог подумать, что жизнь певицы оборвется в больнице из-за несмертельных болезней
Новости 24
Чайка пообещал разобраться со случаями длительного содержания под стражей бизнесменов
Путин заявил о том, что Генпрокуратура должна реагировать на нарушения прав бизнеса
Путин призвал применять аресты в соответствии с тяжестью обвинения
Умерла Андреа Поллок - трехкратная олимпийская чемпионка по плаванию
Американские врачи посоветовали пенсионеркам вставать с дивана минимум на пять часов в день
Путин выступил за более эффективную защиту прав предпринимателей
Госдума одобрила законопроект, расширяющий полномочия Счетной палаты
ЦБ: Чаще всего деньги выводят в тень представители строительных компаний
В Кремле рассказали об ожиданиях от итогов выборов президента Украины
"Газпром" соединил морскую и наземную части "Турецкого потока"
В Минфине сообщили о масштабных сокращениях чиновников
Михаил Сеславинский выразил соболезнования в связи с кончиной Марлена Хуциева
Песков прокомментировал высказывание Порошенко о каше
Совет ЕС утвердил ряд мер на случай Brexit без соглашения
В одном из кафе на Арбате в Москве произошло задымление
"Роскосмос" заявил, что ближайшее время отправит экспедицию на Луну
Неизвестные обстреляли здание кадетского корпуса в Москве
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Хуциева
Япония хочет рассмотреть проблему терроризма на саммите G20
В Лас-Вегасе турист выиграл миллион долларов за пять минут
Президент РФС: Не замечал у Погребняка расистских убеждений
Наталия Орейро проведет турне по России с местными музыкантами
В Госдуме не подержали идею с созданием мобильного приложения о российских винах
Прощание с Марленом Хуциевым состоится 21 марта в Москве
Главы МИД России и Ирана обсудили ситуацию в Венесуэле