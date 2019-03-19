Любовь на новом уровне: Собчак пришла на спектакль к Виторгану после объявления о разводе

Ксения Собчак приложила все усилия для того, чтобы Максим Виторган простил ее измену, и снова начал общаться с ней на дружеской ноге. Еще пару месяцев назад, после драки с новым любовником Ксении Константином Богомоловым, Виторган и слышать не хотел о жене. А если случайно приходил на ту же тусовку, что и Ксюша, демонстративно стоял в противоположном углу и делал вид, что в упор не видит свою все еще законную супругу. Но теперь все изменилось. Супруги официально объявили о расставании и о том, что они давно живут разными жизнями. Но, тем не менее, сохраняют цивилизованные отношения ради сына Платона. То, что это действительно так, Ксения продемонстрировала, посетив минувшим вечером репетицию нового спектакля Виторгана «В городе Лжедмитрове», который станет его режиссерским дебютом.

На прогон постановки Собчак пришла вместе с двухлетним сыном Платоном. В сториз Ксения опубликовала снимок сцены и сообщила о премьере.

- Два дня до премьеры. Пришли с Платоном на репетицию, - написала телеведущая на своей страничке.

Ксения пришла на репетицию спектакля вместе с сыном Платоном. Фото: Инстаграм.

Очевидно, что Ксения старается выстроить с Максимом новые отношения, которые бы устроили обоих разводящихся супругов. В программе «Секрет на миллион», которая вышла в эфир в выходные, Собчак рассказала: она мечтает, чтобы между ней и Максимом по-прежнему царила любовь, но теперь уже на новом уровне — как между родственниками.

- Надо найти какую-то другую форму отношений, в которой тоже будет много любви, пусть и новой, пусть любви родственной, любви просто близких друг другу людей... Мы с Максимом не живем вместе, но при этом он прекрасный папа, у нас замечательные отношения, - рассказала Ксения ведущей шоу Лере Кудрявцевой.

Ксения пока ни слова не говорит о своем новом избраннике, режиссере Константине Богомолове, и о том, как он будет вписываться в нарисованную ею идеальную картинку, в которой «все как родственники, и все друг друга любят». Как и то, поселится ли Богомолов в новом доме, который сейчас строит Ксения. В той же программе телеведущая призналась, что строит новый большой дом в Подмосковье, в котором она будет жить вместе с сыном Платоном и мамой Людмилой Нарусовой. А вот найдется ли там место для нового избранника — пока секрет.

- Я строю деревянный дом, большой, чтобы мы жили там все вместе, - рассказала Ксения. - В нем будет два этажа, две детские — на будущее, чтобы потом не перестраивать, моя большая спальня с большой гардеробной.

xenia_sobchak Голуби Мира #peacetotheworld

Ксения не скрывает, что мечтает родить еще одного ребенка. Пока неизвестно, станет ли отцом еще одного наследника Собчак Константин Богомолов, или же на роль папы для второго ребенка она найдет другого кандидата.