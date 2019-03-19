"Как далеко вы готовы зайти?": Создатели "Игры престолов" спрятали шесть Железных тронов по всему миру

С приближением даты выхода последнего, восьмого сезона сериала "Игры престолов" интрига только нарастает, а съемочная группа лишь подогревает интерес зрителей. В этот раз канал HBO запустил для поклонников киносаги невероятный квест, главным призом которого станет настоящий железный трон.

"На протяжении семи сезонов вы наблюдатели за тем, как персонажи лгут, истекают кровью и жертвуют всем ради железного трона. По мере приближения последнего сезона остается только один вопрос: как далеко вы готовы зайти?", - гласит сообщение на главной странице промо-сайта.

Создатели "Игры престолов" спрятали шесть железных тронов по всему миру.Фанатам предлагают принять участие в квесте

Здесь же приводится часовое 360-градусное видео, на котором запечатлен одиноко стоящий где-то в лесу трон. За отведенное время искатели должны определить место нахождение легендарного предмета (сейчас на таймере более 14 дней и 19 часов). Если же его никто так и не обнаружит, то НBO сразу же выложит ролик с новой локацией и новым троном. Стоит отметить, что квест охватывает весь мир, поэтому съемочный реквизит может находится абсолютно где угодно. Всего будет шесть тронов и шесть локаций.

Первый из спрятанных создателями "Игры престолов" тронов .Фанатам сериала предлагают найти шесть "железных тронов", разбросанных по всему миру

Если же путешествия не для вас, или задание оказалось слишком сложным, то организаторы готовы предложить другие развлечения - "творчество" и "кровопролитие". В первом случае речь идет о переосмыслении легендарных предметов из сериала, таких как плащ Джона Сноу, меч лорда Берика и короны Серсеи Ланнистер. Известные художники и дизайнеры переиначили их на свой лад и предложили поклонникам "Игры престолов" создать нечто похожее. "Кровопролитие" же вовсе не означает, что фанатам действительно придется истекать кровью, создатели сериала всего лишь предлагают стать донорами и помочь нуждающимся.

Сайт kp.ru писал о том, что восьмой сезон "Игры престолов", дата выхода которого запланирована на апрель, уже абсолютно точно станет последним. Однако поклонникам киносаги не стоит расстраиваться, ведь HBO подготовил для них целых пять новых проектов - это спин-оффы и различные ответвления от основного сериала, которые раскроет тайны Белых Ходоков, историю Вестероса и легенды Старков.

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