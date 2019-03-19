Александр Кокорин отмечает день рождения в Бутырке и в компании адвокатов

Сегодня футболисту питерского «Зенита» и сборной России Александру Кокорину исполнилось 28 лет. К этой дате игрок подошел с неплохой личной статистикой: 96 забитых в различных профессиональных турнирах голов, обладатель Кубка и Суперкубка России, трехкратный бронзовый призер национального чемпионата, автор самого быстрого гола в истории сборной России... А еще Кокорин может получить реальный срок. Напомним, футболист проходит по делу о «хулиганстве» и «побоях», с октября прошлого года он сидит в СИЗО Бутырка.

И свой 28-й день рождения вынужден отмечать там же.

Накануне, в понедельник, Александра Кокорина навещали члены Общественной наблюдательной комиссии по Москве. По словам правозащитников, настроение у футболиста было не слишком-то праздничное.

- Александр сказал, что не собирается как-то по-особенному отмечать день своего рождения, - рассказал «Комсомольской Правде» ответственный секретарь московской ОНК Иван Мельников. - Говорит, что подарков ни у кого не просил.

По информации «КП», несколько дней назад подарок Александру Кокорину сделал следователь, ведущий «дело футболистов». Он дал ему разрешение на телефонный звонок.

- Александр сказал: он надеется, что администрация следственного изолятора разрешит ему совершить в день рождения звонок супруге, - продолжает Мельников. - Такой звонок может длиться не более 15 минут. Правда, все такие телефонные разговоры прослушивают сотрудники ФСИН. Если арестант и его собеседник начинают обсуждать обстоятельства уголовного дела, их тут же разъединяют. Это запрещено.

Пока же гражданская жена Кокорина и мать его сына Дарья Валитова поздравила любимого через свой Instagram: «Будь сильным. Мы всегда рядом. Мы очень скучаем и ждем тебя».

Напомним, форвард «Зенита» по-прежнему сидит в двухместной камере. Его соседи - предприниматель, которого обвиняют в мошенничестве. К слову, с ним же Кокорин отмечал минувший Новый год.

- Обычно день рождения в СИЗО отмечают довольно скромно - максимум сладости какие-нибудь, переданные родственниками, друзьями, или купленные через интернет-магазин ФСИН, - продолжает правозащитник. - Алкоголь, хлопушки или бенгальские огни под запретом.

Поздравить Александра в изоляторе сегодня пришли его адвокаты Андрей Ромашин и Татьяна Стукалова. Они заранее попросили разрешить им в этот день встречу со своим подопечным.

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