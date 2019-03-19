Ближе только Белоруссия: Что значит Казахстан для России? И Россия для Казахстана?

19 марта президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в телеобращении к народу сообщил, что уходит в отставку. Наш юго-восточный сосед - не только крупный торговый, но и важнейший стратегический партнер России. Среди стран, лидирующих в мире, у Казахстана (РК) установились прочные связи с Китаем, США, Японией. Но таких отношений, как с Россией, нет больше ни с кем. И речь не только о членстве в таких структурах, как ШОС и ОДКБ. Вместе с Москвой и Минском Астана стояла у создания сначала Таможенного союза, а потом и единого пространства свободы передвижения и предоставления людей, товаров и услуг для членов ЕАЭС.

Наши армии проводят совместные учения. ПВО РФ охраняет казахстанское небо. Россия гарантирует независимость и суверенитет Казахстана и в случае необходимости будет защищать соседей точно так же, как и себя. Такие отношения, как с Астаной, у Москвы есть только с Минском. И больше ни с кем.

Казахстан для России - это не только экспорт-импорт (мы продаем в РК товаров на 12,9 млрд долларов, они нам - на 5,3 млрд долларов), но и совместные предприятия, это маршрут нового Шелкового пути, проходящего через наши страны из Китая в Европу. Это город и космодром Байконур, арендованный Россией до 2050 года. В конце концов это более 3 миллионов наших русских соотечественников.

РЕШИТСЯ ЛИ АСТАНА НА КРУТОЙ ПОВОРОТ?

- Я абсолютно уверен, что для российского руководства это известие (о сложении Назарбаевым полномочий президента. - Авт.) вовсе не новость. В отношениях с нами ничего сейчас не изменится, - уверил «КП» завотделом стран Центральной Азии Института СНГ Андрей Грозин. - Политическая система Казахстана давным-давно отфильтрована в том смысле, что людей крайних взглядов - не важно каких - пророссийских, прокитайских или проамериканских - в элите там просто нет. Они периодически за последние лет 15 туда входили, но система их всех либо перемолола, либо отвергла. Все, кто сейчас в ближнем круге президента, это люди, от которых не стоит ждать каких-то неприятных сюрпризов. Впрочем, и приятных тоже. Сюрпризов здесь вообще ожидать никому не стоит. Система будет стараться продемонстрировать стабильность, преемственность. Внутри Казахстана будут продавать людям именно эти две ценности. И они с радостью будут эти ценности хватать, держаться за них обеими руками.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/698126" frameborder="0"></iframe> Президент Казахстана ушёл в отставку.Нурсултан Назарбаев ушёл в отставку. Он возглавлял Казахстан почти 30 лет. Это рекорд по нахождению во власти среди постсоветских стран

КОНСПИРОЛОГИЯ

Отставка - на всякий случай?

Сергей ПОЛОСАТОВ

По ряду данных, Нурсултан Назарбаев вскоре собирался посетить Абу-Даби, и некоторые эксперты говорят, что этот визит должен носить медицинский характер.

Косвенно в пользу этой версии говорит тот факт, что президент Казахстана давно не появлялся на публике.

В таком случае не исключено, что Назарбаеву предстоит достаточно серьезная операция, и он сейчас, как ответственный руководитель, сохраняя бразды правления страной на посту главы Совета безопасности республики (с новыми полномочиями), решил подстраховаться, чтобы не произошло вакуума власти на случай осложнений или неудачного исхода операции.

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Почему глава Казахстана Назарбаев ушел в отставку и что за этим последует

Во вторник президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в телеобращении к народу сообщил, что с 20 марта он уходит с поста главы республики. Человек, который возглавлял крупнейшую страну Центральной Азии почти 30 лет, за год до своего 80-летнего юбилея решил «сосредоточиться на работе в Совете безопасности страны» (главой которого он является). Он также пожизненно будет продолжать носить титул лидера Отца нации - Елбасы. Нурсултан Абишевич напомнил своему народу, что по конституции исполняющим обязанности президента должен стать глава сената Касым-Жомарт Токаев - до досрочных выборов. И добавил, что Токаеву доверяет. (подробности)

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