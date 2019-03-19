Почему глава Казахстана Назарбаев ушел в отставку и что за этим последует

Во вторник президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в телеобращении к народу сообщил, что с 20 марта он уходит с поста главы республики. Человек, который возглавлял крупнейшую страну Центральной Азии почти 30 лет, за год до своего 80-летнего юбилея решил «сосредоточиться на работе в Совете безопасности страны» (главой которого он является). Он также пожизненно будет продолжать носить титул лидера Отца нации - Елбасы. Нурсултан Абишевич напомнил своему народу, что по конституции исполняющим обязанности президента должен стать глава сената Касым-Жомарт Токаев - до досрочных выборов. И добавил, что Токаеву доверяет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/698113" frameborder="0"></iframe> Казахстан: Президент Назарбаев заявил об отставке.

ТЕПЕРЬ ОН - ГЛАВА СОВБЕЗА. ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ?

- В Казахстане меняется структура власти. Разговоры об этом начались еще в 2014-м. Совбез усиливает полномочия, - заявил «КП» политолог Дмитрий Абзалов. - Вопросы безопасности уходят от президента в Совбез. А главу кабмина Назарбаев недавно сменил. Видимо, готовясь к отставке. Назарбаев сохраняет за собой и лидерство в правящей партии. У нее большинство в парламенте. А значит, и возможность влиять на формирование правительства. То есть при усилении Совбеза идет одновременный переход к парламентской республике. У президента в такой конфигурации остаются внешнеполитические вопросы. Армию перехватить он не сможет. В социально-политические вопросы всерьез не залезет.

ТОКАЕВ - ПРЕЕМНИК ИЛИ НЕТ?

- Схема преемственности в Казахстане обсуждается давно. В том числе из-за возраста Назарбаева, - полагает Абзалов. - На постсоветском пространстве оставалось три политических долгожителя - в Таджикистане, Белоруссии и вот в Казахстане. В этой стране на политическую ситуацию накладывается клановая составляющая. Но Назарбаев старался соблюдать равноудаленность от кланов. И сейчас в качестве преемника им был выбран человек наиболее мягкий. Спикер сената Казахстана Токаев давно в политике. Пришел в нее из дипломатии. Окончил МГИМО. Тесно с кланами не связан, своих активно не продвигает. Международные отношения у него хорошие. Считается, он близок Китаю (работал там много лет), притом неплохие отношения с Москвой и Вашингтоном. Токаев - один из архитекторов разновекторной политики Казахстана. Сегодня он полностью в фарватере Назрабаева. Таковы главные плюсы его как преемника - равноудаленность, не ангажированность семейственностью, международная известность. То, что надо для спокойного обеспечения преемственности.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/698126" frameborder="0"></iframe> Президент Казахстана ушёл в отставку.Нурсултан Назарбаев ушёл в отставку. Он возглавлял Казахстан почти 30 лет. Это рекорд по нахождению во власти среди постсоветских стран

КИТАЙ ПРИХОДИТ, РОССИЯ УХОДИТ?

- Китай очень заинтересован в Казахстане. Пекин вкладывается в развитие Шелкового пути. Для них это самый короткий маршрут для транзита, - говорит Абзалов. - Для Китая Казахстан - это хаб, вход в наш Таможенный союз, на наш рынок. Кроме того, КНР закупает у Астаны нефть.

Американцы там тоже усиливают давление. Казахстану они фактически заморозили золотовалютные резервы и разблокировали только после визита Назарбаева в Вашингтон. Потому борьба за схему преемника идет и с участием крупнейших внешних игроков. Козырь американцев - зарубежные ресурсы Астаны. Китай давит инвестициями. Дешевыми китайскими деньгами. Российский козырь - рынки сбыта и оборона. Но в разновекторной политике в любом случае будет выбран приоритет.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»: Член Политбюро, внук бия и муллы

Вернувшись в 20 лет в Казахстан из Украины, Назарбаев больше не покидал свою родину

Нурсултан Абишевич Назарбаев происходит из не самой простой казахской семьи. Его отец родился в семье бия, что равносильно дворянскому титулу, а мать была дочерью муллы. А в остальном он имеет традиционную биографию, которая похожа один в один на путь всех руководителей времен позднего СССР.

Хоть Назарбаев и родился в селе Алма-Атинской области (6 июля 1940 г.), большую часть детства и юности он провел на Украине, где учился в школе и окончил в Днепродзержинске профтехучилище. В 1960-м он уехал в Казахстан и устроился рабочим в трест «Казметаллургстрой» в городе Темиртау. Потом перешел на Карагандинский металлургический комбинат, в горячий цех. Выросшему на Украине Нурсултану пришлось заново учить казахский язык.

В 29 лет Назарбаев заочно окончил вуз и пошел «по партийной линии». Сначала он - секретарь парткома своего меткомбината, а в 39 лет стал секретарем Карагандинского обкома партии. И тут же был избран секретарем ЦК компартии Казахстана. Еще через 5 лет Назарбаев становится главой правительства советского еще Казахстана. А в 1989-м возглавил компартию Казахстана. Это уже означало фактически неограниченную власть в республике.

Назарбаев даже успел побывать на советском олимпе - вошел в ряды, как тогда говорили, небожителей, став в 1990-м членом Политбюро ЦК КПСС. Назарбаев не приветствовал развала СССР, он даже не подписал Беловежские соглашения. В обновленном СССР по договоренности Ельцина с Горбачевым Назарбаева ждал пост главы правительства, но этим планам не было суждено сбыться.

В декабре 1991-го в Казахстане состоялись первые всенародные выборы президента, на которых Назарбаев стал безальтернативным кандидатом и победил, набрав 98,7% голосов. Потом еще четырежды участвовал в президентских выборах и все их выиграл. Лишь один раз при этом набрал менее 90% голосов.

ВОПРОС ДНЯ

По какому пути теперь двинется Казахстан?

Сергей СТЕПАШИН, экс-премьер России:

- Ничего страшного! Товарищ Назарбаев Казахстан сбережет и Россию не подставит, не предаст. Это будет Дэн Сяопин казахстанского образца. И я желаю ему успехов.

Денис БАТУРИН, депутат Оренбургского горсовета:

- У меня много друзей в Казахстане, работают там в правительстве. Сейчас они опасаются, что будет передел власти. Есть вероятность, что местные кланы начнут ее делить. Люди боятся, что в стране будет кризис.

Франц КЛИНЦЕВИЧ, член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности:

- Сотрудничество с Россией останется. Влияние все-таки Назарбаева очень существенное. Но я знаю, что такое американские спецслужбы, что такое проекты с «оранжевыми» революциями, что такое «троянский конь» США. И то, что они начнут по этому поводу «работать», у меня сомнений нет. И нам к этому надо серьезно готовиться...

Никита МАСЛЕННИКОВ, руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития:

- Нурсултан Абишевич сделал все необходимое, чтобы республика оставалась на тех же самых рельсах, по которым двигалась. Уходя, Назарбаев сделал серьезные шаги по оптимизации кадрового потенциала, и намеченный им курс продолжится. Новому правительству придется столкнуться со многими вызовами. Страна является нефтедобывающей, и ей надо приспосабливаться к форматам ОПЕК+. Еще один вызов - взаимодействие с Китаем, и здесь надо будет определить оптимальный вектор...

Геннадий БУРБУЛИС, экс-госсекретарь РФ:

- Назарбаев остается председателем Совета безопасности. Функции его безгранично широкие. Этот орган и создавался под Назарбаева. Может быть плавный переход базовых президентских полномочий в Совбез. И Нурсултан Абишевич сможет закрепить себя еще раз в статусе лидера нации - без ограничений по срокам. По сути, реальным руководителем Казахстана по-прежнему является Назарбаев. Личность очень изобретательная, мудрая. Из этого и надо исходить, отвечая на вопрос, куда пойдет наш великий сосед.

Сергей ЕВСЕЕНКО, экс-глава Налоговой службы по Омской области, политолог:

- Казахстан пойдет по своему особому пути, что и делал все эти годы. По внешней политике это видно даже из Омска. (Куда, кстати, лидер Казахстана приезжал несколько раз. - Ред.). Хотя наши руководители почему-то считали и считают его абсолютно пророссийским. Надеюсь, нам хватит мудрости это преодолеть и не допустить переориентации нашего большого соседа в сторону США. Потому что, если «зацветет» Казахстан, мало нам не покажется.

Юрий, слушатель Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM):

- Есть опасение, что поменяется миграционная политика, и на России это может сказаться. Главное, чтобы русские из Казахстана всегда могли вернуться на Родину, и казахи, живущие у нас, тоже имели возможность спокойно ездить к себе домой.

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