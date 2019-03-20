Александр Митрошенков: Новых телеведущих будем искать в «Комсомолке»!

Каждый день на последней полосе «КП» хорошее настроение читателям создают фотографии красавиц из маленьких и больших городов нашей необъятной Родины. Традиции многих лет: последняя полоса «Комсомолки» с новой участницей конкурса красоты очень популярна. Девушки с «КП» даже снимались в нескольких фильмах. Продюсер Александр Митрошенков, руководитель «Трансконтинентальной Медиа компании», куда входит и «Метео-ТВ», отнесся к нашему конкурсу с профессиональным интересом. Он считает, что это уникальная возможность для поиска новых лиц для телевидения.

- Да, именно с этих фотографий красивых девушек все и началось, - рассказывает Александр Викторович. – Понимаете, у каждой из них, кроме красоты, есть своя история, биография. Была, например, студентка географического факультета. А это наш профиль. Очень важно, чтобы ведущая понимала, о чем она рассказывает. И мы решили объявить конкурс с «Комсомолкой».

- ТВ нужны новые люди?

- Да, конечно. Поменялось время, поменялась динамика жизни. Мы хотим вместе найти новые, яркие образы, которые будут отражать современное телевидение. Мы хотим привлечь к их подготовке лучших педагогов по речи, режиссеров, стилистов, дизайнеров, при помощи специальных занятий в профессиональных студиях «Останкино» создать новую команду ведущих. И сделать это вместе с «Комсомольской правдой».

- Наша газета подходящая для этого площадка?

- Конечно! Для нас было очень важно сделать несколько крупных проектов с «КП». В частности, мы подготовили совместную экспедицию на перевал Дятлова: наша программа «Прямой эфир с Андреем Малаховым» и журналисты «Комсомолки». Для нас очень важно, чтобы в больших телевизионных проектах была задействована и самая массовая общенациональная газета.

Карьера героини фильма «Глянец» Гали (Юлия Высоцкая) началась с публикации в рубрике «Мисс «КП»

- Как пройдет отбор?

- В несколько этапов. Мы отберем девушек с «последней полосы» «Комсомолки», они приедут в Москву. Здесь они будут проходить тесты с педагогами, в студиях и т.д. И мы потом, вместе с «КП», объявим, кто победил. Нам очень важно, чтобы это был действительно карьерный успех. То есть мы хотим, чтобы человек, прочтя в «КП» это объявление, реально поменял свою судьбу, появился в эфире большого федерального канала.

- Правильно я понимаю, что это полноценная работа – человек не может приехать на неделю, отсняться и уехать?

- Первые наши разговоры с некоторыми участницами показали, что многие из них воспринимают это как красивую игру – поиграем в ведущих телевидения. Я хочу сразу сказать - на телевидении работают только профессионалы. Надо будет приехать в Москву, здесь учиться, работать. Мы даем только шанс. И если девушка будет настойчив, она добьется результата.

Советы участницам от Александра Митрошенкова

Пожалуйста, не делайте никаких операций на лице. Это в корне меняет вашу внешность. Уколы, подтяжки влияют на мимику. Для телевидения это большая беда. Берегите свою внешность, старайтесь быть естественными.

Телевидение любит стройных, подтянутых. Поэтому нужно следить за своим телом, если вы выбираете эту профессию.

Надо работать над речью. Русский язык очень яркий, нужно им хорошо владеть. Логика речи, правильное произношение. Читайте вслух! Хорошую поэзию в первую очередь!

Вам нужно иметь определенный кругозор. Вы должны понимать, что происходит в мире. Вы не имеете права ответить «не знаю» на вопрос «кто победил во Второй мировой войне». На ТВ глаза – это отдельный мир. Если там пустота – ничего не получится.

Не ориентируйтесь на внешние эталоны красоты. Сегодня идеально правильные черты лица не запоминаются. В лице может быть определенная диспропорция. Это как раз то, что может создавать естественный шарм.

ВАЖНО!

Как принять участие в конкурсе

Хотите попасть на обложку «Комсомольской правды» и стать звездой одного из центральных телеканалов страны? Присылайте письма с фото (в полный рост), а также короткий рассказ о себе в редакцию «КП» на электронную почту pr@phkp.ru. В теле письма обязательно укажите название конкурса: «Попади с обложки «КП» на ТВ». Подробные условия читайте на нашем сайте KP.RU.