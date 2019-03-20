2019-03-20T13:28:58+03:00
Политика

Главой Калмыкии стал кикбоксер «Хан Батый»

Президент РФ Владимир Путин назначил новых и.о. губернаторов в республиках Калмыкия и Алтай
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Президент встретился с главой "ГЛОНАСС" Олега Хорохордина, предложив ему возглавить республику. Фото: Михаил Климентьев/ТАССПрезидент встретился с главой "ГЛОНАСС" Олега Хорохордина, предложив ему возглавить республику. Фото: Михаил Климентьев/ТАСС
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Начавшиеся во вторник губернаторские отставки продолжились в среду. И первым покинул свой пост глава республики Алтай Александр Бердников, написавший заявление об уходе по собственному желанию. Бердников руководил регионом 13 лет и причиной отставки назвал переход на другое место работы. Владимир Путин отставку принял, в этот же день назначив преемника. Президент встретился с главой "ГЛОНАСС" Олега Хорохордина, предложив ему возглавить республику.

Таким образом была продолжена линия назначения в регионы местных уроженцев, хотя и тут была некоторая тонкость. Хорохордин родился на Алтае в селе Глушинка, но в соседнем регионе - Алтайском крае. Учился и работал в Барнауле, с 2012 года он возглавлял совет НП "ГЛОНАСС".

Следом за этим последовала отставка главы Калмыкии Алексея Орлова. И здесь уже многих ждала неожиданность. Владимир Путин предложил занять кресло главы республики Бату Хасикову. Один из самых популярных кикбоксеров России и кумир Калмыкии, Хасиков был многократным чемпионом мира среди профессионалов. После завершения спортивной карьеры он с 2012 года представлял Калмыкию в Совете Федерации, с 2017 года был советником руководителя Федерального агентства по делам молодежи. Если вспомнить, что прозвище Хасикова во время выступлений на ринге было Хан Батый, а Калмыкия когда-то была центром Золотой Орды, то в новом назначении есть своеобразный исторический юмор.

КТО ПРИШЕЛ?

Хасиков Бату Сергеевич

Родился 28 июня 1980 года. Многократный чемпион мира по кикбоксингу среди профессионалов. Служил в милиции, в 2008 году избран депутатом Народного Хурала Калмыкии, с 2012 года представлял Калмыкию в Совете Федерации, с 2017 года советник руководителя Росмолодежи. Лидером движения «За спортивную страну».

Хорохордин Олег Леонидович

Родился 3 апреля 1972 года

В 1999 году окончил Алтайскую Академию экономики и права, в 2003 году - Российскую академию госслужбы при президенте. Работал в правительстве Московской области, с 2009 года – главный советник управления президента по внутренней политике, с 2012 года - председатель совета НП "ГЛОНАСС". Участник второго потока программы развития кадрового управленческого резерва на базе Высшей школы государственного управления.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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