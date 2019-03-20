В Бундестаге потребовали выслать посла США из Германии

Германия все чаще отпускает колкости в адрес США. На этот раз дело дошло до предложения выслать посла. Вопрос в том, решится ли ФРГ на такой жесткий шаг.

Заместитель председателя бундестага Вольфганг Кубики призвал незамедлительно выслать американского посла Ричарда Гренелла из Германии. Причиной такого заявления стала критика Гренелла. Дипломат посчитал, что ФРГ не стремится выделять НАТО по 2% от ВВП на оборону в тот момент, когда «Россия стоит на пороге». 1,5%, которые сейчас направляет в НАТО Германия, недостаточны.

- Тот, кто, будучи американским дипломатом, ведет себя как верховный комиссар оккупационных властей, должен узнать, что наша толерантность тоже имеет границы, - предупредил Кубики, напомнив, что иностранные послы не имеют права давать оценку внутриполитическим решениям, принимаемым в стране.

Зампредседателя бундестага рекомендовал главе немецкого МИД Хайко Массу объявить Гренелла персоной нон грата.

- То, что посол США вновь вмешивается в политические вопросы суверенной федеративной республики, нельзя больше терпеть, - сказал Кубики.

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