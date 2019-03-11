Трамп предложил увеличить расходы на оборону на 5%
Президент США Дональд Трамп обратился к Конгрессу с предложением об увеличении оборонных расходов страны еще на 5% - до 750 млрд долларов в 2020 финансовом году. Об этом сообщается в соответствующем бюджетном запросе,
"В моем бюджете содержится запрос на предоставление 750 млрд долларов для национальной обороны, что больше на 34 млрд долларов, или 5%, по сравнению с тем показателем, что был принят в 2019 году", - говорится в документе, опубликованном на сайте Белого дома.
В целом же предложенный президентом бюджет оценивается в 4,7 трлн долларов. Дефицит остается на уровне более одного трлн долларов в год, в связи с чем правительство решило сократить все невоенные расходы на 5%.
Сайт kp.ru писал о том, что ранее в понедельник, 11 марта, США официально объявили о начале рассмотрения возможности создания и размещения в стране ракет средней и меньшей дальности, которые были запрещены двусторонним договором с Россией до его разрыва.
Путин рассказал, как Россия ответит на размещение американских ракет в Европе.
ИСТОЧНИК KP.RU