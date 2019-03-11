2019-03-11T19:47:50+03:00
Политика

Трамп предложил увеличить расходы на оборону на 5%

Это на 34 млрд долларов больше в сравнении с показателем бюджета, принятого в 2019 году
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Трамп просит Конгресс увеличить расходы на оборону на 5% - до $750 млрдТрамп просит Конгресс увеличить расходы на оборону на 5% - до $750 млрдФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп обратился к Конгрессу с предложением об увеличении оборонных расходов страны еще на 5% - до 750 млрд долларов в 2020 финансовом году. Об этом сообщается в соответствующем бюджетном запросе,

"В моем бюджете содержится запрос на предоставление 750 млрд долларов для национальной обороны, что больше на 34 млрд долларов, или 5%, по сравнению с тем показателем, что был принят в 2019 году", - говорится в документе, опубликованном на сайте Белого дома.

В целом же предложенный президентом бюджет оценивается в 4,7 трлн долларов. Дефицит остается на уровне более одного трлн долларов в год, в связи с чем правительство решило сократить все невоенные расходы на 5%.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в понедельник, 11 марта, США официально объявили о начале рассмотрения возможности создания и размещения в стране ракет средней и меньшей дальности, которые были запрещены двусторонним договором с Россией до его разрыва.

Путин рассказал, как Россия ответит на размещение американских ракет в Европе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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