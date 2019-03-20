Мужчина разделся до стрингов в Третьяковке

Третьяковка продолжает радовать не только министра культуры Владимира Мединского, но и всех-всех-всех.

Очередное интересное происшествие случилось вечером 20 марта в зале Врубеля, где на глазах у изумленной публики разделся до стрингов половозрелый мужчина.

Как сообщают очевидцы, мужчина сначала попозировал перед посетителями на фоне живописного полотна (не уточняется, какого именно). А затем принялся дефилировать по залу, чтобы окончательно развеять сомнения, кто в галерее Главный экспонат.

Прогулявшись по залам галереи, мужчина в стрингах спустился вниз.

Удивленным посетителям особенно запомнились красные стринги и непонятные знаки, нанесённые красной краской на спине человека.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/698342" frameborder="0"></iframe> Во Врубелевском зале Третьяковской галереи в Москве, неизвестный мужчина разделся до стрингов.

Совершать променад мужчине в красных стрингах никто не мешал.

Смотрительницы галереи, которые в своё время отважно повисли на руке вандала Подпорина и помешали ему ударить ещё раз по «Ивану Грозному и сыну его Ивану», пришли в оцепенение. Они не бросились на человека в красных стрингах и ни на чем не повисли, а лишь продолжали равнодушно смотреть перед собой.

Это обстоятельство навело некоторых посетителей на мысль, что происходящее было перформансом. Возможно, Павленского, учитывая, что голый был невероятно тощ и напоминал акциониста.

Когда мужчина исчез, выяснилось, что его явление было неслучайным. Своим видом он отвлекал внимание, подобно тому, как украденная шуба в своё время отвлекала от кражи Айвазовского.

Оказалось, что выходка - часть хитрого плана и у господина в стрингах были сообщники.

Правда, на сей раз из галереи ничего не пропало, а, напротив, прибавилось. Напарник эксгибициониста, пользуясь моментом, повесил на стену свою картину.

Был ли похож напарник на художника Никаса Сафронова, очевидцы ответить затруднились.

- Так галерея стала лучше, - прокомментировал художник свой вклад в экспозицию галереи.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/698352" frameborder="0"></iframe> Комментарий художника, который повесил картину в Третьяковке: "Этот музей стал лучше".

Очевидно, происходящее все же не было акцией для привлечения внимания зрителей к выставке Репина, которая проходит в эти дни в галерее.

Во-первых, выставка Репина расположена в Новой Третьяковке на Крымском валу, а голый расхаживал по Лаврушинскому.

Во-вторых, руководство было не в курсе акции.

- Будем разбираться, - коротко резюмировала представитель пресс-службы Анна Котляр.