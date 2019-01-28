Охотники за сокровищами: наглые кражи произведений искусства в России

Громом среди ясного неба стало сообщение о наглой краже картины Архипа Куинджи. 27 января 2019 года с выставки художника, проходящей в Третьяковской галерее, средь бела дня было похищено полотно "Ай-Петри. Крым". Вскоре картину нашли в Подмосковье и даже задержали преступника. Но, как говорится, осадочек остался. "Комсомолка" вспоминает самые громкие случаи краж предметов искусства из российских музеев.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/688526" frameborder="0"></iframe> Момент похищения картины Куинджи из Третьяковской галереи.

Музеи стараются широко не афишировать свои утраты, а страховые компании втихую выплачивают причитающиеся деньги, чтобы не вызвать громкого общественного резонанса. В сфере искусства действует и неписанный закон: не придавать огласке суммы, которые получают грабители за возвращение музеям и частным коллекционерам похищенных произведений искусства.

Тарусская картинная галерея, 2015 год

В Калужской области похитили картины "Море у острова Капри" Ивана Айвазовского, "Голова иерусалимского еврея" Василия Поленова, а также полотно "Распятие с предстоящими и святым Франциском Ассизским" неизвестного художника. Преступники проникли в помещение галереи вслед за директором и сотрудницей галереи. Они связали женщин скотчем и вынесли картины. В том же году грабителей поймали, а украденные картины вернули в музей.

Картина «Море и острова Капри» кисти Айвазовского.

"Голова иерусалимского еврея", этюд к картине "Христос и грешница" кисти Поленова.

Дом-музей Левитана, 2014 год

Дом-музей в Ивановской области лишился пяти картин известного художника Исаака Левитана. Добычей воров стали "Розы", "Полустанок", "Речная заводь", "Овраг с забором" и "Тихая речка" стоимостью 195 млн рублей. Один из самых именитых русских пейзажистов оставил около тысячи картин, этюдов, рисунков, эскизов. Преступники действовали под покровом ночи. Неизвестные выбили окно и проникли в дом-музей имени Левитана в Плесе. Из выставочного зала они спокойно похитили картины. Полиция установила, что в краже участвовали два человека. В 2016 году все картины были обнаружены, а в 2017 году возвращены в музей. Преступников поймали.

"Тихая речка"

"Полустанок"

"Речная заводь"

Вязниковский историко-художественный музей, 2013 год

Во Владимирской области дерзкие воры в масках связали сторожа музея и похитили картины "Лес. Ели" Ивана Шишкина, "Рыболов" Константина Коровина и "Первый снег" Станислава Жуковского. Общая стоимость полотен оценивалась более чем в $3,3 миллиона. В 2017 году картину Шишкина обнаружили в Белоруссии. Судьба остальных полотен не известна.

"Лес. Ели". Иван Шишкин

"Первый снег". Станислав Жуковский

"Рыболов". Константин Коровин

Дагестанский музей изобразительных искусств им. П. С. Гамзатовой, 2010 год

Картина Исаака Левитана "Бурлаки" стоимостью около $100 тысяч была похищена неизвестным в Махачкале. Воры так и не были установлены. Картина не найдена.

Исаак Левитан - "Бурлаки".

Московская квартира-музей художника Александра Древина, 2012 год

Воры вынесли 19 картин стоимостью в несколько миллионов долларов. Позже часть полотен была обнаружена на антикварном рынке Москвы. Оперативникам ФСБ удалось предотвратить их продажу. Местонахождение других картин до сих пор неизвестно.

Александр Древин - «Пейзаж с белым домом».

Эрмитаж, 2006 год

31 июля 2006 года во время проверки Счетной палатой была обнаружена пропажа 226 экспонатов из хранилища отдела истории русской культуры Государственного Эрмитажа. Воровали иконы и произведения декоративно-прикладного искусства XIX - начала ХХ века. Вскоре на сайте Эрмитажа был опубликован полный список похищенных произведений. После этого в музей начала поступать информация от коллекционеров, которые оказались владельцами этих вещей. Они приобретали произведения искусства совершенно легально, в основном в антикварных магазинах и ломбардах. Следствие установило, что экспонаты в течение нескольких лет выносили из музейного запасника хранитель фонда истории русской культуры Эрмитажа Лариса Завадская и ее муж Николай. Фигурантка уголовного дела к тому времени скончалась, а Николай Завадский был арестован 7 августа 2006 года. Он сообщил следствию, что в течение двух лет передал в два ломбарда 53 предмета из Эрмитажа. Нанесенный им ущерб был оценен в 7,5 млн рублей ($287 тысяч). Местонахождение большей части вещей по-прежнему неизвестно.

Государственный Русский музей в Санкт-Петербурге, 1999 год

Двое вооруженных грабителей проникли на территорию музея через лаз, разбили молотком окно и сняли со стены две картины знаменитого "критического реалиста" Василия Перова - "Гитарист-бобыль" и эскиз к картине "Тройка" (страховая оценка каждого из полотен - $700 тысяч). Сработала сигнализация, но грабители успели покинуть территорию музея до прибытия охраны. Свидетелем грабежа стал охранник расположенного в соседнем здании Этнографического музея. Грабителей вычислили - оба преступника были арестованы и осуждены.

Василий Перов. "Гитарист-бобыль".

Серпуховский историко-художественный музей, 1991-1992 год

В 1991 году была похищена картина Ивана Айвазовского "Раннее утро на море". В 1992 году - картина Александра Риццони "Итальянская лавочка", которую нашли в 2010 году.

Александр Риццони - "Итальянская лавочка".

Что же объединяет все эти случаи, кроме того что воры действовали дерзко? Все просто - даже в оснащенном по последнему слову охранной техники музее не помогли ни современного уровня сигнализация, ни камеры слежения, ни охранники. Между поступлением сигнала на пульт охраны и прибытием полиции всегда проходит какое-то время. Его преступникам как раз хватает на то, чтобы украсть экспонат и исчезнуть. Российские музеи оказались почти беззащитны перед угрозой краж еще и по причине того, что многие из них расположены в старых зданиях, которые являются историческими и архитектурными памятниками. Их по разным соображениям невозможно укрепить бронированными дверями и непроницаемыми окнами, например.

К слову, после громкого скандала в Эрмитаже и последовавших вслед за этим всевозможных музейных проверок эксперты обнародовали следующие данные: на проникновение со взломом и скрытые кражи, то есть хищения в запасниках, приходится по 20% от общего числа краж. Остальные 60% - наглые кражи средь бела дня из экспозиций, как это и произошло в случае с Куинджи.

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