Голый мужик из Третьяковки: "Спасибо, Зельфира Исмаиловна, что сделали эту акцию возможной"

Вчера Третьяковка снова хайпанула. Как мы уже писали, вечером по врубелевскому залу галереи прошелся мужчина в красных стрингах. Пока голый удивлял публику, его напарник повесил в галерее - "подарочек" в виде картины собственного авторства.

Голый человек был настолько тощ, что публика тут же окрестила произошедшее "Явлением глиста народу".

А представители галереи отметили, что происходящее было акцией современных художников, но галерея причастности к этому не имеет.

При помощи сервиса распознавания лиц мы нашли страничку авторов акции. Ими оказалась никому не известная группа "современные художники" с лидером - молодым человеком Максимом Зародиным, он же Маанграм.

У себя на страничке художники выложили видео голого дефиле, а также два коротких видео, объясняющих происходящее.

Из объяснений следует, что происходящее называлось художественной акцией "Вброс", а картина, подаренная Третьяковке носит называние "Ящерица времени пожирает духов прошлого".

Максим называет акцию "фестивалем неслыханной щедрости".

Максим называет акцию "фестивалем неслыханной щедрости"

- Сегодня я расскажу вам как быть акционистом. Для этого вам понадобится одна доска для заметок, много краски золота, одна третьяковская галерея и несколько ***, - сообщает художник в первой части видео. - План таков. Мы приходим в галерею, приносим картину и вешаем...

Второе видео даже более интересно.Там художник передает приветы Зельфире Трегуловой.

Maarangam - перформанс вброс - извините!.

- Это ли не радость, Зельфира Исмаилована, большое спасибо, что вы сделали этот перформанс возможным, - сообщает Максим в 30-секундном видео.

Пресс-секретарь Третьяковской галереи Анна Котляр в разговоре с обозревателем "КП" заявила, что все, сказанное Максимом - неправда и галерея не имела отношения к акции:

- Это неправда и провокация. Нас никто не предупреждал, никто не договаривался, - отметила Котляр.

Голый человек был настолько тощ, что публика тут же окрестила произошедшее "Явлением глиста народу"

Ранее в галерее отметили, что акция художников не несла опасности для посетителей.

Отметим, что это не первое появление полуобнаженных людей в галерее. Два года назад девочки в испачканных трусах появились в залах Третьяковки на Крымском валу, и это тоже было "художественной акцией".

Так бывший мэр Архангельска Александр Донской (автор перформанса) привлекал внимание к современному искусству. Свой перформанс он назвал "Манифест № 2".

К слову, нынешние художники в одном из комментариев отметили, что целью их выхода в неглиже тоже было - привлечь внимание к молодым художникам. Правда, в своей акции Маанграм и компания оказались неоригинальны.

Вопреки заявлению, что "такой смелости не видел ни один другой музей России", акция пропахла нафталином.

Несколько лет назад мы писали о польском художнике Анджее Собипане , который тайком пронес свою картину во Вроцлавский музей. Причем, в отличие от работ "современных художников", которые были немедленно опознаны и сняты со стены галереи, польские ценители прекрасного не замечали лишнего несколько дней. Безродная картинка с зеленой веточкой на белом фоне целых три дня провисела во Вроцлавском музее, а посетители восхищались новым «шедевром».

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