2019-03-21T11:27:39+03:00
Звезды

Голый мужик из Третьяковки: "Спасибо, Зельфира Исмаиловна, что сделали эту акцию возможной"

Художники, устроившие в галерее дефиле в стрингах, поблагодарили директора музея за "фестиваль неслыханной щедрости"
Сергей СЕЛЕДКИН
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Галерея не имела отношения к акцииГалерея не имела отношения к акции
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Вчера Третьяковка снова хайпанула. Как мы уже писали, вечером по врубелевскому залу галереи прошелся мужчина в красных стрингах. Пока голый удивлял публику, его напарник повесил в галерее - "подарочек" в виде картины собственного авторства.

Голый человек был настолько тощ, что публика тут же окрестила произошедшее "Явлением глиста народу".

А представители галереи отметили, что происходящее было акцией современных художников, но галерея причастности к этому не имеет.

При помощи сервиса распознавания лиц мы нашли страничку авторов акции. Ими оказалась никому не известная группа "современные художники" с лидером - молодым человеком Максимом Зародиным, он же Маанграм.

У себя на страничке художники выложили видео голого дефиле, а также два коротких видео, объясняющих происходящее.

Из объяснений следует, что происходящее называлось художественной акцией "Вброс", а картина, подаренная Третьяковке носит называние "Ящерица времени пожирает духов прошлого".

Максим называет акцию "фестивалем неслыханной щедрости".

Максим называет акцию "фестивалем неслыханной щедрости"

Максим называет акцию "фестивалем неслыханной щедрости"

- Сегодня я расскажу вам как быть акционистом. Для этого вам понадобится одна доска для заметок, много краски золота, одна третьяковская галерея и несколько ***, - сообщает художник в первой части видео. - План таков. Мы приходим в галерею, приносим картину и вешаем...

Второе видео даже более интересно.Там художник передает приветы Зельфире Трегуловой.

Maarangam - перформанс вброс - извините!.

- Это ли не радость, Зельфира Исмаилована, большое спасибо, что вы сделали этот перформанс возможным, - сообщает Максим в 30-секундном видео.

Пресс-секретарь Третьяковской галереи Анна Котляр в разговоре с обозревателем "КП" заявила, что все, сказанное Максимом - неправда и галерея не имела отношения к акции:

- Это неправда и провокация. Нас никто не предупреждал, никто не договаривался, - отметила Котляр.

Голый человек был настолько тощ, что публика тут же окрестила произошедшее "Явлением глиста народу"

Голый человек был настолько тощ, что публика тут же окрестила произошедшее "Явлением глиста народу"

Ранее в галерее отметили, что акция художников не несла опасности для посетителей.

Отметим, что это не первое появление полуобнаженных людей в галерее. Два года назад девочки в испачканных трусах появились в залах Третьяковки на Крымском валу, и это тоже было "художественной акцией".

Так бывший мэр Архангельска Александр Донской (автор перформанса) привлекал внимание к современному искусству. Свой перформанс он назвал "Манифест № 2".

К слову, нынешние художники в одном из комментариев отметили, что целью их выхода в неглиже тоже было - привлечь внимание к молодым художникам. Правда, в своей акции Маанграм и компания оказались неоригинальны.

Вопреки заявлению, что "такой смелости не видел ни один другой музей России", акция пропахла нафталином.

Несколько лет назад мы писали о польском художнике Анджее Собипане , который тайком пронес свою картину во Вроцлавский музей. Причем, в отличие от работ "современных художников", которые были немедленно опознаны и сняты со стены галереи, польские ценители прекрасного не замечали лишнего несколько дней. Безродная картинка с зеленой веточкой на белом фоне целых три дня провисела во Вроцлавском музее, а посетители восхищались новым «шедевром».

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«Комсомолке» удалось выяснить некоторые детали из биографии похитителя картины Архипа Куинджи. Напомним, днем в воскресенье мужчина пришел в корпус Третьяковки в Лаврушинском переулке на выставку знаменитого пейзажиста. Спокойно снял со стены картину «Ай-Петри. Крым» (сигнализация не сработала - ее попросту не было!), вытащил из рамки и вынес из музея (подробности)

Во Врубелевском зале Третьяковской галереи в Москве, неизвестный мужчина разделся до стрингов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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