Россиянам обещают «гаражную амнистию»

Власти готовят гаражную реформу. Ее смысл, как объясняют в Минэкономразвития, - дать возможность гражданам, у которых нет документов на гаражи, все-таки оформить права на них. Законопроект уже подготовлен и размещен на официальном портале проектов правовых актов для обсуждения. Если все пойдет хорошо, «гаражная амнистия» начнется в следующем, 2020 году. «КП» ознакомилась с предполагаемыми улучшениями и упрощениями.

ЧТО ТАКОЕ «ГАРАЖ»

Будете смеяться (а владельцы многочисленных снесенных гаражей - скорее плакать), но точного определения, что такое «гараж» и «гаражный кооператив», в ныне действующем законодательстве нет. Те гаражи, которые их владельцам все-таки удалось узаконить, по данным Росреестра, в основном поставлены на кадастровый учет как «здания», «сооружения» или «помещения». Что, конечно же, создает немало путаницы и возможностей для злоупотреблений.

Законопроект ликвидирует этот пробел. В нем прописываются понятия «индивидуальный гараж», «коллективный гараж», «некапитальный гараж» и т. п. (см. «Справку «КП»).

СОВЕТСКОЕ НАСЛЕДСТВО - В ЗАКОНЕ

Главное новшество - расписан порядок узаконивания «старых» гаражей. Тех, которые появились до вступления в силу нынешнего Градостроительного кодекса (то есть до 2005 года). Их по России насчитывается порядка 2 млн. - включая и многочисленные гаражные кооперативы, оставшиеся еще с советских времен. В большинстве своем это хорошие капитальные постройки, которые вполне еще могут служить и служить, но в силу туманности их статуса в ныне действующее законодательство не вписываются. А потому зачастую нещадно сносятся без лишних разговоров и каких-то компенсаций владельцам.

У людей подобный подход вызывает массу недовольства: ведь это же не какой-то там самострой! Полноценная купля-продажа такой недвижимости тоже невозможна - нет документов на право собственности.

Один из главных затыков со старыми гаражами - обычно сложно соотнести конкретное помещение и гражданина, которому оно вроде как принадлежит. Во многих случаях у владельцев нет на руках документов, подтверждающих, что им что-то когда-то в гаражно-строительном кооперативе было выделено. Законопроект дает возможность доказать этот факт альтернативными бумагами. Например, документами о проведении технической инвентаризации, где есть указание на год постройки гаража и его владельца. Либо, скажем, платежками «лохматых» годов за проведенное в гараж электричество (у людей советской закалки такие архивы нередко хранятся десятилетиями).

Один из главных затыков со старыми гаражами - обычно сложно соотнести конкретное помещение и гражданина, которому оно вроде как принадлежит.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

«НЕКАПИТАЛЬНЫЕ» УПРОЩЕНИЯ

Убираются и лишние препоны на пути некапитальных гаражей (типа ракушка). Тут главная задача, которая стояла перед авторами законопроекта, - обеспечить выполнимость закона «О социальной защите инвалидов». Сейчас власти обязаны предоставлять инвалидам место под такой гараж вблизи дома. Вот только облагодетельствованный инвалид за свой счет должен оплатить расходы, связанные с образованием земельного участка, кадастровым учетом и внесением изменений в утвержденные проекты планировки и межевания территории. Предлагается - если речь идет именно о некапитальном гараже - обходиться без этих сложных процедур.

КСТАТИ

Закон вам в помощь

В законопроекте особо прописывается, что местные власти должны будут до 1 января 2022 года выявить индивидуальные гаражи и машино-места, сведений о которых нет в госреестре недвижимости, и ОКАЗАТЬ СОДЕЙСТВИЕ их владельцам в оформлении прав. На эту тему должны быть приняты особые региональные законы - с планом мероприятий. Видимо, уточнение понадобилось, для того чтобы местные власти не принялись исполнять будущий закон как-нибудь по-своему. И не нагородили бы дополнительных препонов - как было, например, в самом начале «дачной амнистии».

СПРАВКА «КП»

Что есть что?

- Индивидуальный гараж - одноэтажное сооружение, предназначенное для размещения транспортного средства и материальных ценностей, необходимых для эксплуатации транспортного средства (скажем, сезонной резины или запчастей). Может иметь подвал или погреб. А также общие с другими индивидуальными гаражами стены, крышу, фундамент, коммуникации.

- Некапитальный гараж - предназначен для всего того же, что и индивидуальный гараж, только это некапитальное сооружение (его можно передвинуть или перевезти на другое место).

- Коллективный гараж - здание, в котором два и более этажей, где расположены машино-места и иные помещения. Либо одноэтажное здание с машино-местами, не разделенными стенами.

- Машино-место - индивидуально определенная часть здания или сооружения с установленными границами (сведения о них есть в кадастре). Может как иметь ограждения, так и не иметь их.

ВОПРОС - РЕБРОМ

А зачем это все государству?

- Сейчас, по информации из регионов, количество существующих, но не оформленных в установленном порядке гаражей, значительно превышает число тех, что зарегистрированы в Едином госреестре недвижимости (ЕГРН), - говорит директор департамента недвижимости Минэкономразвития Алексей Бутовецкий. - Это, конечно же, создает много проблем.

Чем такая ситуация чревата для граждан, все владельцы гаражей прекрасно знают. Снесут в один прекрасный день - и все. Но и для государства здесь есть проблемы.

Самые очевидные - раз нет законного собственника, непонятно, кто несет ответственность за состояние и использование гаража. Например, в случае пожара, незаконной деятельности. Граждане не могут распорядиться этим имуществом, за незарегистрированные гаражи никто не платит налогов. А это большие проблемы для муниципалитетов и потери для их бюджетов.

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