Москалькова встретилась с Вышинским

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова увиделась с руководителем портала РИА-Новости Украина Кириллом Вышинским в зале суда в Киеве.

- В СИЗО у меня нет разрешения, поэтому я специально приехала в суд в день судебного заседания с тем, чтобы можно было увидеть Кирилла Вышинского и понять, как он себя чувствует, - объяснила она цель поездки в Киев. Ей удалось даже коротко переговорить с Кириллом перед заседанием.

- Все держатся. Все их поддерживают, все наше журналистское сообщество, - успокоила она Вышинского, что с его родственниками все в порядке и заверила. – Все за вас переживают.

Вышинского в зале охранял усиленный наряд, но суду стало неудобно держать его при такой охране в клетке, и его пересадили в общий зал. Кстати, в итоге, суд частично удовлетворил ходатайство защиты журналиста и решил передать дело на рассмотрение объединенной кассационной палаты Верховного суда.