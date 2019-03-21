2019-03-21T00:16:21+03:00
Политика

Москалькова встретилась с Вышинским

Киеву стало неудобно продолжать держать журналистов в клетке
Александр ГРИШИН@orgstruk
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова с Кириллом ВышинскимУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова с Кириллом ВышинскимФото: Instagram.com
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова увиделась с руководителем портала РИА-Новости Украина Кириллом Вышинским в зале суда в Киеве.

- В СИЗО у меня нет разрешения, поэтому я специально приехала в суд в день судебного заседания с тем, чтобы можно было увидеть Кирилла Вышинского и понять, как он себя чувствует, - объяснила она цель поездки в Киев. Ей удалось даже коротко переговорить с Кириллом перед заседанием.

- Все держатся. Все их поддерживают, все наше журналистское сообщество, - успокоила она Вышинского, что с его родственниками все в порядке и заверила. – Все за вас переживают.

Вышинского в зале охранял усиленный наряд, но суду стало неудобно держать его при такой охране в клетке, и его пересадили в общий зал. Кстати, в итоге, суд частично удовлетворил ходатайство защиты журналиста и решил передать дело на рассмотрение объединенной кассационной палаты Верховного суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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