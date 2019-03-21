2019-03-21T09:34:46+03:00
Звезды

Прощание с Марленом Хуциевым 21 марта 2019 года. Прямая онлайн-трансляция

В четверг, 21 марта 2019 года, в Центральном доме кинематографистов в Москве пройдет прощание с режиссером Марленом Хуциевым. Прямая онлайн-трансляция на kp.ru [видеотрансляция]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Автор "Весны на Заречной улице" ушел из жизни в возрасте 93 летАвтор "Весны на Заречной улице" ушел из жизни в возрасте 93 летФото: Галина Романова
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В четверг, 21 марта, в Центральном доме кинематографистов в Москве пройдет церемония прощания с Марленом Хуциевым - народным артистом СССР и известным режиссером, снявшим "Весну на Заречной улице", "Двух федоров" и "Июльский дождь".

Сайт kp.ru писал о том, что этот талантливый человек ушел из жизни 19 марта в возрасте 93 лет. Последние свои дни он провел в Боткинской больницы под присмотром медиков - там и скончался.

Отпевание Марлена Мартыновича состоится в Грузинской православной церкви, а похороны - на Троекуровском кладбище. Между тем, члены кинематографического сообщества уже сейчас добиваются переноса захоронения на Новодевичье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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