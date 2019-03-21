2019-03-21T14:53:44+03:00
Звезды

«Еле забрали корону»: Директор «Мисс Москва» рассказала, почему королеву красоты лишили титула

Татьяна Андреева не может скрыть разочарования поведением низложенной Алеси Семеренко
Юлия ХОЖАТЕЛЕВА
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Алеся Семеренко лишается титула «Мисс Москва-2018» за полное несоблюдение условий договораАлеся Семеренко лишается титула «Мисс Москва-2018» за полное несоблюдение условий договораФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Впервые в истории шоу с победительницей разразился скандал. 24-летняя модель Алеся Семеренко, завоевавшая в конце 2018 года корону «Мисс Москва», официально лишена титула.

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- Алеся Семеренко лишается титула «Мисс Москва-2018» за полное несоблюдение условий договора, - заявила дирекция шоу в соцсетях. - Лишение титула происходит впервые за 23 года существования конкурса. Согласно правилам конкурса, главный титул «Мисс Москва-2018» и корона победительницы переходят «Первой Вице-Мисс Москва» - Ксении Паленовой.

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Что произошло? Какие условия были нарушены? За что низложена Алеся? Об этом «КП» рассказала директор конкурса «Мисс Москва» Татьяна Андреева-Фальк.

Татьяна Андреева-Фальк

Татьяна Андреева-Фальк

- Такое происходит в первый раз, - говорит Татьяна. - Победительница конкурса в течение года участвует во множестве мероприятий, в большинстве благотворительных. И за три месяца после конкурса она не пришла ни на одно. До нее невозможно дозвониться, она всегда недоступна. А если дозваниваемся, она все болеет, плохо себя чувствует. При этом в Инстаграме ведет активную светскую жизнь.

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- Такое равнодушие, что дальше некуда, - продолжает директор шоу. - Когда была подготовка к конкурсу, она практически не ходила на репетиции, не занималась, хореограф был в шоке. И у нас были долгие раздумья, выгонять или не выгонять ее до финала. Девочка-то красивая. Не выгнали. И жюри выбрало ее. Красивая и красивая. Но важно, чтобы к красоте еще что-то прилагалось. А когда на все, кроме красоты, наплевать, становится неприятно. Еле-еле удалось забрать у нее корону. Она сломана, ремонту подлежит. Корона дорогая: из серебра с позолотой, с полудрагоценными камнями.

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Напомним, 24-летняя Алеся Семеренко после победы на шоу решила бороться с расхожим мнением о том, что красота и интеллект — вещи несовместные.

«Стереотипные суждения о нас, как о тупых куклах, неспособных ни на что, кроме как ходить на подиумах. Ну, ок - вызов принят. Я постараюсь разрушить стереотип. За себя я не переживаю, но хочу отстоять честь красивой половины женского пола», - заявила она.

Сразу после победы на шоу она, забыв об обязательствах, улетела на Мальдивы, о чем давно мечтала. Охотно давала интервью в статусе королевы красоты. Теперь от общения со СМИ отказывается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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