«Гослото»: отзывы и стратегии победителей

А уже через несколько часов екатеринбуржец в 9980-м тираже «Гослото «5 из 36» выиграл накопленный суперприз — почти 25 миллионов!

Лотерея на миллионы

Истории новоиспеченных мультимиллионеров нам еще предстоит узнать — все с нетерпением ждут, когда они приедут оформлять выигрыши и поделятся секретами своего везения. А пока вспомним другие истории побед в лотереях «Гослото» и составим хит-парад стратегий удач по-крупному.

Государственные лотереи «Гослото», организатором которых является Министерство спорта РФ, славятся многомиллионными выигрышами. Розыгрыши проходят несколько раз в день, суперприз накопительный — растет от тиража к тиражу, пока кто-нибудь не заберет «банк».

Все лотереи «Гослото» — числовые, их четыре. Участники самостоятельно отмечают числовую комбинацию в лотерейном билете. Кто-то испытывает удачу, угадывая в двух полях по 4 числа из 20. Другие проверяют свою интуицию, отмечая 7 чисел из 49. Еще есть «Гослото «5 из 36» и «Гослото «6 из 45». Тиражи проходят несколько раз в сутки— всего 15 тиражей в день. Так как же стать миллионером?

«Гослото»: отзывы реальных людей

Стратегия первая — отмечать одни и те же числа. Именно так поступал Александр Кулик из Красногорска и в 9157-м тираже «Гослото «5 из 36» выиграл 3 419 712 рублей.

«Это не какие-то особенные для меня числа. Просто однажды пришли в голову, с тех пор использую только их», — делится победитель. Вера и математическая вероятность, что однажды они выпадут, привели Александра к лотерейной победе. Вот его счастливые числа: 14, 26, 12, 33, 35. Вдруг кому-то еще пригодятся?

Фото предоставлено «Столото».

Как выиграть в «Гослото»?

Еще один секрет от участников лотерей — анализ результатов прошедших тиражей. Задача — отслеживать, какие числа выпадают чаще всего, и использовать именно их. Такого сценария придерживался Дмитрий Прохоров из Москвы. Не прогадал: в 9500-м тираже «Гослото «5 из 36» он выиграл почти 11 миллионов рублей.

К слову, участникам лотерей не обязательно вести учет и самостоятельно фиксировать результаты тиражей, современные технологии даже здесь облегчают жизнь. На сайте «Столото» можно в один клик узнать статистику. Выберите лотерею, зайдите в раздел «Архив тиражей».

Но помимо анализа Дмитрий делится еще одним секретом своего везения: «Я выиграл, потому что очень этого хотел! У нас с супругой недавно была годовщина — 17 лет со дня свадьбы — это нам подарок. Нам и нашим детям — у нас их четверо. Купим квартиру побольше».

Фото предоставлено «Столото».

«Гослото»: отзывы победителей

Далеко не все участники лотерей призывают в союзники логику, математику и расчет. Кто-то, наоборот, полагается на авось и прислушивается к интуиции.

Вот история Сергея Рогалева из Пермского края. «Зашел на сайт «Столото». Дай, думаю, испытаю удачу. Выбрал 6 чисел из 45 наугад. Когда пришло СМС-уведомление о выигрыше, подумал: «Вряд ли крупный». Поэтому проверил свой билет в интернете позже. Загружаю сайт, вижу — суперприз разыгран. Про себя думаю: «Повезло же кому-то. Такие деньги!» Потом захожу в личный кабинет и понимаю, что повезло-то… мне! Шок, мандраж, счастье!» — делится Сергей. И его чувства можно понять: в 3932-м тираже «Гослото «6 из 45» мужчина выиграл 56 821 773 рубля!

Как распорядится почти 57-миллионным состоянием, Сергей еще думает. Хочет отправиться в путешествие с женой и дочкой. Планирует купить мотоцикл и квадроцикл себе, а отцу — машину. И непременно часть денег отдаст на благотворительность: «Мы с супругой давно решили: если выиграем, то обязательно сделаем доброе дело, кому-нибудь поможем. Я человек не жадный».

Фото предоставлено «Столото».

Выигрыш — дело случая

Василий Дрожжалин из Ростова-на-Дону, как и Сергей Рогалев, решил отметить числа в билете наобум. Но сделал это не вручную, а доверился технологиям — использовал автоматическую ставку. Не ошибся. Участие в 7275-м распределительном тираже «Гослото «7 из 49» сделало Василия миллионером: он выиграл 2 162 322 рубля.

«О своем выигрыше я узнал не сразу: по дороге домой зашел в точку продаж «Столото» и попросил распечатать результаты тиража, — вспоминает Василий. — Дома сверил выпавшие числа со своими. Когда понял, что выиграл, на радостях даже станцевал».

«Когда папа назвал сумму выигрыша, мы с мамой поначалу не поверили, думали, обманывает нас. Даже сами проверили в интернете билет по номеру. Все точно! И вот мы здесь!» — дополняет отзыв отца о победе в «Гослото» дочь Ирина. На оформление в Москву они приехали вместе.

Как потратят выигрыш, Дрожжалины уже решили: «Дочке ее молодой человек сделал предложение. На выигрыш закатим грандиозную свадьбу! А на оставшиеся деньги погасим ипотеку».

Фото предоставлено «Столото».

«Гослото» — семейная традиция

Олеся Мусаева из Санкт-Петербурга одобряет стратегии других победителей, но в случае своей победы особо отмечает внутренний настрой: «Самое главное — верить в то, что ты можешь выиграть». Сработало! В 416-м тираже «Гослото «4 из 20» Олеся выиграла 322 818 рублей.

Победительница признается, что участие в «Гослото» — их с мужем семейная традиция. «Мы надеялись выиграть хотя бы 50 тысяч рублей, о большем и не мечтали! Вы спрашиваете, можно ли выиграть? Я отвечаю: «Да!» Конечно, продолжим участвовать». На призовые супруги отправятся в отпуск в Сочи.

Фото предоставлено «Столото».

Еще больше историй и отзывов

В интернете масса дискуссий, где пользователи не верят в возможность выиграть, считают все обманом. Переубеждать критично настроенных — дело неблагодарное. Достаточно просто зайти на сайт «Столото» и прочитать истории победителей государственных лотерей. Там реальные имена, фотографии и видеосюжеты о переменах в жизни после выигрыша. Отзывов много, в том числе о лотереях «Гослото».

А еще можно приехать в единственный в мире лотерейный центр «Столото», чтобы своими глазами в режиме реального времени увидеть, как формируются выигрышные комбинации. Игровые снаряды лотерей «Гослото» — лототроны — находятся в изолированном стеклянном пространстве. Весь процесс полностью автоматизирован, что в очередной раз подтверждает прозрачность правил и механизмов проведения. Так что, как говорится, пока одни сомневаются — другие выигрывают.

Где купить билет?

Испытать удачу в лотереях «Гослото» просто. Достаточно купить билет одним из удобных способов: в фирменном лотерейном киоске, розничной точке продаж, лотерейном аппарате, лотерейном центре, на сайте или мобильном приложении «Столото». В числовых лотереях можно увеличить свои шансы на выигрыш, отметив дополнительные числа. Цена билета, конечно, станет выше, но и количество комбинаций увеличится. А значит, и шансы на победу.

«Гослото «4 из 20»

Для участия нужно отметить не менее 4 чисел в диапазоне от 1 до 20 в первом поле и не менее 4 чисел от 1 до 20 во втором поле. Розыгрыши проходят каждый день в 10:00 и 22:00 по московскому времени.

«Гослото «5 из 36»

Для участия нужно отметить в билете не менее 5 чисел в диапазоне от 1 до 36 в первом поле и не менее 1 числа от 1 до 4 во втором поле. Розыгрыши проходят 5 раз в день, ежедневно: в 12:00, 15:00, 18:00, 21:00 и 23:59 по московскому времени.

«Гослото «6 из 45»

Для участия нужно отметить в билете не менее 6 чисел в диапазоне от 1 до 45. Розыгрыши проходят 2 раза в день, ежедневно: в 11:00 и 23:00 по московскому времени.

«Гослото «7 из 49»

Для участия нужно отметить в билете не менее 7 чисел в диапазоне от 1 до 49. Тиражи лотереи проходят 6 раз в день, ежедневно: в 09:30, 12:30, 15:30, 17:30, 19:30 и 21:30 по московскому времени.