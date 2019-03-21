Максим Черниговский: У нас 3 тысячи сайтов незаконно торгуют алкоголем-контрафактом!

Гендиректор некоммерческого партнерства «Клуб профессионалов алкогольного рынка» прокомментировал «КП» инициативу Минздрава о том, чтобы в России крепкий алкоголь продавали, только начиная с 21 года.

- Итак, речь об ограничении продаж не алкоголя вообще , а алкогольной продукции крепостью более 16,5 процентов...

- Пожалуй, это шаг вперед с точки зрения победы здравого смысла. До этого и «Трезвая Россия», и целый ряд институтов исполнительной власти предлагали полностью весь алкоголь разрешить продавать с 21 года. Но я не верю в перспективы того, что это станет законом. Госдума несколько раз рассматривала подобные инициативы. Но есть статья 60-я Конституции РФ, которая четко говорит о том, что с 18 лет граждане Российской Федерации приобретают все права и обязанности гражданина.

- Толковать это можно расширительно?

- Да. В том числе, право на приобретение алкоголя. Практика такая была. Инициатива не нова. Госдума рассматривала раза три-четыре. И каждый раз подобные законопроекты форму закона так и не приобретали. Я и не верю в перспективы, и считаю, что все это несвоевременно.

Гендиректор некоммерческого партнерства «Клуб профессионалов алкогольного рынка» Максим Черниговский.Фото: YouTube

- Почему?

- На сегодня российское законодательство, регулирующее розничный оборот алкогольной продукции (касающегося и производства тоже) — одно из самых жестких в мире. При этом по объему нелегального рынка мы занимаем одно из первых мест в мире. И по контрафакту, и по произведенному подпольной спиртосодержащей продукции. Один из ярких примеров — та вакханалия, которая творится на интернет-рынке незаконной продажи псевдо-алкогольной продукции.

- Насколько масштаб проблемы ужасен?

- Около трех тысяч сайтов. Которые действуют незаконным образом. Объем интернет-продаж эксперты алкогольного рынка оценивают в 10 миллиардов рублей. Процент именно молодых, которые этим пользуются, очень высок. Вообще основная целевая группа покупателей — это жители крупных городов, как правило миллионников, молодого и среднего возраста.

- Что с этим делать?

- Давайте повысим исполнительскую культуру и доведем ее до уровня нашего законодательства. И только после этого можно вводить какие то новые ограничения. А любыне дополнительные ограничения, связанные с розничной продажей легальной алкогольной продукции на сегодняшний день вводить вредно во всех отношениях.

- Будет обратная реакция?

- Конечно,обратная реакция последует. Ограничения негативно влияют на легальных производителей и продавцов и только радость приносят бутлегерам. А сложности работы легальных операторов -это же коррупционная база.

- Каков зарубежный опыт?

- Ну вот в Германии пиво разрешено с 16 лет. Эта практика себя оправдывает. Хорошо, что наши законодатели сейчас тоже пришли к нехитрой мысли, что алкоголь, по сути, неоднороден. Необходим дифференцированный подход к регулированию алкогольного рынка. Это позитивный момент - такое понимание. Регулировать пиво и вино в рамках одной законодательной базы с водкой - это неверно. В большинстве стран Евросоюза, Америки существует раздельное законодательство. А у нас один 171 ФЗ о производстве и обороте алкогольной продукции — под него заточены все сегменты.

- Пора разделять?

- Давно пора! Вот пиво и пивные напитки сейчас не маркируется федеральными марками — а вся остальная продукция маркируется. И послабления для пивного рынка нужны. Такой законопроект — первый шаг к дифференцированию. Но с другой стороны — это все-таки дополнительное ужесточение уже существующего законодательства.

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