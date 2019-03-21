Геннадий Зюганов: В Думе стали бояться талантливых людей. Мы будем защищать Грудинина

Как сообщили в четверг, 21 марта, информагентства, экс-кандидат в Президенты России Павел Грудинин не может быть депутатом Госдумы (коммунисты хотят передать ему мандат умершего Жореса Алфёрова), - "так как на момент регистрации не закрыл свои зарубежные счета". Об этом на заседании Центризбиркома (ЦИК) заявил заместитель его председателя Николай Булаев.

По его словам, имеющиеся в распоряжении сотрудников комиссии документы не могут быть проигнорированы. «Поскольку закон говорит одно: человек, имеющий иностранные финансовые инструменты на момент регистрации, депутатом быть не может», - пояснил Булаев. Он также уточнил, что ЦИК обратился в Федеральную налоговую службу (ФНС) "за информацией в ходе президентской кампании и получил данные о том, что часть счетов Грудинина была закрыта только после того, как он был включен в партийный список КПРФ 1 августа 2016 года".

Эту тему - в эфире Радио "Комсомольская правда" мы обсудили с лидером КП РФ...

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- Геннадий Андреевич, так что там получилось с Павлом Грудининым, почему его не пускают в Думу, как вы считаете?

- Ну, потому что он - талантливый человек, он показал лучшие результаты работы народного предприятия... Потому что он - популярный человек, - боятся дать трибуну. Потому что он очень успешный, деловой человек - внедрил самые современные технологии. (Речь о совхозе именно Ленина. - А.Г.) Поэтому - боятся...

- Понял.

- Что касается избиркома...

- Ага - у Центризбиркома к Грудинину серьезные претензии...

...- впервые принимается такое решение, оно совершенно незаконное. Не имеют они право.

Они должны были решить технический вопрос. Если у них есть претензии по счётам... Они же все проверяли, они за 20 лет перекопали.

Ну, передавали бы в суд, разбирали бы. Ничего там нет.

Если брать сумму, которая давно была - все счета (заграничные) - то они давно закрыты... Грудинин там лечил своих, помогал сотрудникам своего совхоза.

Если брать с точки зрения политики... Грудинин занял второе место на президентских выборах. Там - (участвовать) можно было... Набрал почти девять миллионов голосов. А тут, оказывается, - нельзя.

- Ваши действия?

- В Верховный суд обратимся - раз. А в субботу устроим акция в защиту прав трудящихся, Грудинина... Всех, кого преследуют.

Вообще-то говоря, либералы пошли ва-банк. Наследники Ельцина и Гайдара решили расшатать ситуацию. Вы это видите сплошь и рядом.

- А вы же мне говорили - у вас есть номер мобильного телефона Путина, вы будете ему жаловаться?

- Я с президентом разговаривал несколько дней назад. Договорились встретиться с лидерами фракций (партий), обсудить ситуацию. Американцы сейчас приняли три закона: никогда не признавать Крым, расследовать наши военные возможности - видите, даже свои бомбардировщики сюда, в Европу, пригнали. И - проверить счета, в том числе и Путина. Казалось бы, надо консолидировать общество. А есть люди, которые сознательно гробят политическую систему...

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/633565" frameborder="0"></iframe> Как живет "Совхоз им. Ленина", которым управляет Павел Грудинин.Одной из самых обсуждаемых политических новостей недели стало выдвижение кандидатом в президенты РФ директора знаменитого "Совхоза имени Ленина" Павла Грудинина. Корреспонденты "КП" отправились в его хозяйство, чтобы узнать, как на эту новость отреагировали жители поселка.

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