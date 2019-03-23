2019-03-23T16:03:29+03:00
Политика

КПРФ провела митинг в защиту социально-экономических прав

Акция коммунистов в Москве оказалась малочисленным и разнородным мероприятием
Александр ГРИШИН@orgstruk
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Акция КПРФ в Москве вышла не слишком многолюдной.Акция КПРФ в Москве вышла не слишком многолюдной.Фото: YouTube
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Красные знамена опять заполонили в субботу проспект Академика Сахарова в Москве. Ну, как заполонили? Информагентства со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД РФ сообщили, что на акцию КПРФ под девизом «Защитим социально-экономические права граждан!», заявленную как часть Всероссийской акции, вышли 2,5 тысячи человек. И картинка с одного из каналов на Ютубе показывала знамена Ленинского комсомола, Левого фронта, КПРФ, плакаты в защиту Грудинина во всю ширь проспекта. Но не в длину. Съемка с квадрокоптера над собравшимися демонстрировала, что вышли на протест от силы полторы тысячи человек. Если не меньше.

На сцене, среди других собравшихся, единство демонстрировали депутат Госдумы от компартии Рашкин, глава фракции в Госдуме и лидер партии Геннадий Зюганов и экс-кандидат в президенты России Павел Грудинин. Кстати говоря, защита Грудинина, которому накануне Центризбирком отказал в праве получения парламентского мандата умершего недавно депутата Госдумы Жореса Алферова, была одной из целей акции. Но на самом митинге плакатов про Грудинина было раз-два и обчелся.

Что вполне объяснимо, поскольку люди пришли на митинг самые разношерстные: обманутые дольщики, противники реновации, убежденные коммунисты, борцы с торговыми сетями и с «нумерацией людей» и «биометрическим чипированием», которое дошло до уже до установки «биометрических банкоматов» в наших банках, сторонники раздельного сбора мусора и противники «мусорного сбора и т.д. Пришли даже «яблочники», если судить по флагам. Бросалось в глаза, что молодежи среди собравшихся оказалось мало. Некоторые требовали, чтобы было, «как во Франции», очевидно, отдавая себе слабый отчет, как в том же Париже полиция обходится с «желтыми жилетами».

Выступавших со сцены поддерживали редкими хлопками, которые даже при самом богатом воображении трудно было назвать аплодисментами, отдельными выкриками и пением «Священной войны» со сцены и вразнобой из толпы. «Политика Кремля приближает революцию!» - гласил один из транспарантов «Левого фронта». И хотелось спросить, почему вы тогда против этой политики, если сами выступаете за революцию? Где логика?

Сергей Удальцов в ходе марша, немного рисуясь, объяснял на камеру: «Похитрее надо быть. А то если сразу им сказать, что мы вас повесим, так они будут до последнего цепляться, отстреливаться будут».

- Наоборот, надо говорить, что будем в диалоге с вами, на трудовые работы вас пошлем, а вешать не будем, - хохотнул Удальцов в ответ на призыв из окружавшей его группы сторонников: «Ведь говорил уже кто, что надо сначала все обещать, а вешать их будем потом». И ведь точно, Сергей, говорил именно так мэр Днепропетровска Борис Филатов, такую кличку и получивший Боря-«авешатьбудемпотом». Про русских говорил и так называемых сепаратистов, которые посмеют сопротивляться радикальным украинским националистам, последователям Бандеры и Шухевича. Какое родство душ! Или же только методов. А до того беглый сейчас оппозиционер экс-депутат Госдумы Илья Пономарев рассказывал Ксении Собчак про «вешать на фонарях», сидя за рулем дорогой иномарки. И как-то после этого стало уже все равно, что там говорил Зюганов со сцены, на кого жаловался Грудинин, не вылезающий из скандалов. Зато в глаза бросились другие мелочи, старательно обходившиеся операторами Ютуб-канала, так и не сумевшими все же исключить их из панорамы.

За сценой Зюганова ожидал роскошный лимузин БМВ с мигалкой. Его брат-близнец ожидал кого-то еще, но не Грудинина, потому что Павел Николаевич, выйдя с митинга вместе с Геннадием Андреевичем, остановившимся, чтобы ответить на вопросы немногочисленных журналистов, сел в белоснежный и вряд ли менее роскошный мини-вэн. По лицу Грудинина было видно, что «кандидат от народа», по всей видимости, ожидал большего в свою защиту. И от организаторов из КПРФ. И от этого самого народа. Там, на сцене, еще выступали борцы с «биометрией» и за экологические продукты, а тут за сценой уже разочарованно расходились.

А ведь еще лет пять назад левая идея действительно набирала популярность. И в первую очередь среди молодежи. Как это все можно было растерять - непонятно. И ведь правительство совершает в последние годы массу абсолютно непопулярных действий, которые должны быть использованы оппозицией, чтобы нарастить свой авторитет, свой вес. Но даже в таких условиях ничего подобного не происходит. Остается только печально усмехаться: если уж в столице все прошло так убого, что тогда коммунистам удалось по всем остальным городам России. Что удалось в Красноярске, Биробиджане, Владивостоке и т.д.? Собрать по паре десятков, в лучшем случае, паре сотен человек?

Весна есть, а ни любви, ни комсомола. Новые песни придумала жизнь, а ту, про любовь, комсомол и весну, нынешняя левая оппозиция, похоже, похоронила. А с другой стороны – лучше уж так, уныло и бесперспективно, чем бессмысленно и беспощадно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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