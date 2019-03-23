Яхтсмен о шторме, в который попал Конюхов: Федору Филипповичу главное - пристегнуться и молить Бога, чтобы лодку меньше переворачивало

Огромным достижением Федора Конюхова является умение находиться в одиночестве в борьбе со стихией, чему он научился в предыдущих своих переходах через Атлантику и Тихий океан. Такое мнение, комментируя борьбу со штормом, в который попал русский путешественник в Южном полушарии, высказал яхтсмен, мастер спорта международного класса по парусному спорту Юрий Фирсов в эфире Радио «Комсомольская правда»,

6 декабря 2018. Старт перехода через Южный Тихий океан на весельной лодке АКРОС..

«Да, это 50-е широты, в них нелегко. А возраст Федора Филипповича, я бы говорил честно, не позволяет ему самостоятельно долго грести. Поэтому он выбирает те направления, где течение и ветер несет его само, - считает Фирсов. - Да, иногда он попадает в тяжелые ситуации. Но у него достаточный запас сублимированного питания, у него есть опреснитель морской воды».

Господь всегда помогает верующим людям, а Конюхов является как раз одним из таких, утверждает яхтсмен. К тому же, по его словам, шторм в который попал Федор Филиппович у берегов Южной Америки, - попутный и несет его в сторону мыса Горн, то есть к конечной точке выбранного путешественником маршрута.

Карта маршрута путешествия Федора Конюхова. Фото: konyukhov.ru

Как утверждает Фирсов, лодка, на которой путешествует Конюхов, предусмотрена к испытаниям в сложных ситуациях. В ней есть специальные утяжелители, которые позволят вернуть судно в правильное расположение. «Я бы сказал, что Федору Филипповичу главное - пристегнуться и молить Бога, чтобы лодку меньше переворачивало. А в принципе - все его мероприятия были четко продуманы и его сын Оскар всегда мониторит ситуацию. Осталось около 1 300 миль до мыса Горн, прогнозы благоприятные - попутные ветра, попутные течения. И его скоро должно отжимать к 40-м широтам», - подчеркнул он.

Хорошая погода в Южном океане - исключительная роскошь. Фото: konyukhov.ru

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/698870" frameborder="0"></iframe> Федор Конюхов рассказал о поездке в Новую Зеландию.

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Напомним, как писал сайт kp.ru, Федор Конюхов отправился в одиночное путешествие по неизведанному никем ранее маршруту в начале декабря прошлого года. Он стартовал из новозеландского города Данидин на весельной лодке «АКРОС» и должен финишировать на мысе Горн в Южной Америке. За это время он уже установил промежуточный рекорд, проведя в Южном океане на весельной лодке 62 дня.

Маршрут Конюхова проходит в пределах от 40 до 60 градусов южной широты, которые известны морякам как «Ревущие сороковые» и «Неистовые пятидесятые» из-за плохой погоды, штормовых ветров и больших волн. В период с мая по октябрь эта область становится еще более опасной для судоходства из-за плавучих льдов (подробности)

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