Друг и сподвижник Федора Конюхова: Путешественник попал в шторм

Знаменитый российский путешественник Федор Конюхов, совершающий кругосветное путешествие на весельной лодке, попал в сильнейший шторм. Существует реальная опасность его жизни. Об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал Вадим Цыганов – друг и сподвижник Федора Конюхова.

«Мы постоянно на связи. Мы ждали его в начале месяца, так планировалось. За это время он уже в пятый шторм попадает. И это, конечно, страшно — за такую короткую дистанцию пять штормов. Мы до этого ходили с Федором, и за пять месяцев пути попадали в два шторма, а сейчас вот так — просто жесть. Федор еще сказал такую штуку: «Я свои силы не подрассчитал». Меня это задело по-серьезному.

По идее, 28 марта мы должны были с ним открыть выставку его художественных работ в Санкт-Петербурге. Планировалось, что он уже вернется. А сейчас ситуация меняется, причем в тяжелейшую сторону. Никто не мог предположить, что будет так.

Федор бывал в тяжелейших ситуациях. Он даже шесть дней был под водой в перевернутой лодке, чудо произошло. Ему только на Бога надеяться, потому что ни одна спасательная операция не возможна при таких штормах. Как он с юмором говорит, ближе всего к нему космонавты сейчас», - говорит Вадим Цыганов.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Федор Конюхов отправился в одиночное кругосветное путешествие по неизведанному никем ранее маршруту в начале декабря прошлого года. Он стартовал из новозеландского города Данидин, и за это время уже установил промежуточный рекорд, проведя в Южном океане на весельной лодке 62 дня.

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Знаменитый путешественник Федор Конюхов, как и обещал, вернулся в Рыбинск Ярославской области после того, как побил мировой рекорд, пробыв больше 51 часа в небе на воздушном шаре.

В мужчине, вышедшем на сцену общественно-культурного центра, было сложно угадать героя, который способен подниматься в горы, бороздить в одиночку океаны, покорять небо. Спокойным голосом, с неизменной улыбкой на лице Федор Конюхов рассказывал о своем детстве. О том, как по настоянию деда решил стать путешественником. Как учился, служил, отправился в первую экспедицию. За полвека их было множество. Девять завершились мировыми рекордами (подробности).