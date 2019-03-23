В «Комсомолке» отметили 40-летие легендарной экспедиции на Северный полюс

Сорок лет назад, 16 марта 1979 года команда высокоширотной полярной научно-спортивной экспедиции газеты «Комсомольская правда» спустилась со скал острова Генриетты на дрейфующий лед океана, чтобы через 76 дней достичь Северного полюса.

40 лет назад отважные лыжники впервые в истории преодолели полторы тысячи километров через ледяную пустыню.

Люди бывали на полюсе и до них. Но семеро отважных лыжников - Дмитрий Шпаро, Юрий Хмелевский, Владимир Леденев, Анатолий Мельников, Владимир Рахманов, Василий Шишкарев и Вадим Давыдов - впервые в истории преодолели полторы тысячи километров через ледяную пустыню на лыжах. Небывалая сила воли и умелая подготовка помогли им реализовать мечту, и поэт Андрей Вознесенский, специально прилетевший на полюс, чтобы поздравить их, написал следующие строчки:

«Опасен полюс и необходим.

Лица ребят оплавлены, как в тигле.

Пусть компасы магнитные ошиблись.

Сверяйте компасы по ним!».

Поход продолжался 77 дней, с 16 марта по 31 мая 1979 года.

О том, как «по ним сверяли компасы», как готовилась экспедиция и каково это – быть первым в мире, 22 марта в Голубом зале «Комсомольской правды» рассказали как сами участники экспедиции, так и те, кто обеспечивал их успех.

Спустя 40 лет участники экспедиции встретились в редакции "Комсомольской правды".Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

После приветственного слова главного редактора «Комсомольской правды» Владимира Сунгоркина, гости посмотрели документальный фильм «На полюс!». Сценарий ленты написал легендарный журналист «КП» Владимир Снегирев, музыку сочинил Сергей Никитин, а закадровый текст читал Юрий Визбор. Это кино рассказывает о том, как команда шла на полюс, какие испытания преодолевала. А о том, что осталось за кадром рассказал руководитель экспедиции, легендарный полярник Дмитрий Шпаро.

Поздравления от главного редактора "Комсомольской правды" Владимира Сунгоркина.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Мы были готовы пойти еще в 1973 году, а пошли в 1979-м. – вспоминает Дмитрий Игоревич. - И здесь большую роль сыграл Борис Николаевич Пастухов – который совершенно неожиданно в феврале собрал нас в ЦК комсомола и сказал: «Ребята, можете идти». Мы ему не поверили, потому что на самом деле это противоречило всему, что было до этого. Но решение в ЦК комсомола принято, мы готовимся, а на редколлегии «Комсомольской правды» вспоминают о том, что все-таки в 1974 году было решение ЦК КПСС, что идти к Северному полюсу нецелесообразно. Как же можно идти в 1979 году, если было такое решение, что идти нецелесообразно? Ну, тогда «Комсомолка» принимает мудрое решение, что мы идем не к Северному полюсу, а в направлении Северного полюса, а там уж как получится. И вот самое яркое воспоминание - это, конечно, наш старт 16 марта со скал острова Генриетта - очень проблематичный и опасный.

Борис Пастухов, Владимир Дейнеко и Константин Косачев.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Борис Пастухов - советский и российский государственный деятель, бывший первый секретарь ЦК Комсомола, присутствовал в зале. И за него подняли первый тост, потому что без него не было и этого легендарного похода. Кроме того, в качестве почетного гостя присутствовал генерал-полковник Владимир Дейнека, который обеспечивал воздушное сопровождение экспедиции и сбрасывал припасы для полярников.

Полярный летчик, генерал-полковник Владимир Дейнека, 40 лет назад обеспечивал воздушное сопровождение экспедиции.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Полярник Михаил Малахов.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Участники экспедиции после финиша. Архивное фото Василия Пескова.

Ну а о том, что дело легендарных полярников живет, рассказал Матвей Шпаро, директор московского «Центра дополнительного образования «Лаборатория путешествий» и сын руководителя экспедиции 1979 года. Он продолжил дело отца и тоже впервые в мире дошел до Северного полюса полярной ночью 2007 года, а сейчас каждый год организовывает молодежные экспедиции на макушку земли – их прошло уже 11. Участница последнего похода Кристина Шмачкова выступила с рассказом о молодежной экспедиции и научной работе на станции «Барнео».

Заместитель главного редактора "КП" Евгений Сазонов и полярник, руководитель «Центра дополнительного образования «Лаборатория путешествий» Матвей Шпаро.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

А в одном из залов «Комсомолки» был устроен музей, где кроме фотографий из экспедиции 1979 года была представлена и настоящая палатка полярников.

На фото слева направо: Владимир Леденев, Борис Пастухов (идейный вдохновитель экспедиции, бывший первый секретарь ЦК ВЛКСМ), Дмитрий Шпаро (руководитель экспедиции), Василий Шишкарев, Владимир Рахманов, Вадим Давыдов.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Экспедиция на Полюсе. Фото Василия Пескова

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Они идут…

Легендарный очерк Василия Пескова о не менее легендарной полярной экспедиции «Комсомольской правды», которой исполнилось 40 лет (подробности)

Лечите души синим светом льда

Легендарный путешественник Дмитрий Шпаро вспоминает полярную экспедицию газеты «Комсомольская правда». В 1979 году она впервые в истории дошла на лыжах до Северного полюса. А среди ее участников был поэт Андрей Вознесенский (подробности)

Дмитрий Шпаро: ...А Василий Песков сбросил нам с самолета на льдину веточку цветущей вишни!

Накануне дня рождения бессменный руководитель многих полярных экспедиций нашей газеты побывал на Радио «Комсомольская правда». Вот самые любопытные фрагменты передачи, которую провели обозреватель Александр Гамов и фотокорреспондент Виктор Гусейнов (подробности)