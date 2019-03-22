«Вранье! Причина совсем иная»: Лишенная короны «Мисс Москва-2018» оправдалась за скандал

В четверг, 21 марта оргкомитет главного столичного конкурса красоты заявил, что впервые в истории шоу победительница лишается титула и короны из-за полного несоблюдения условий договора. Алеся Семеренко больше не «Мисс Москва-2018». Директор конкурса Татьяна Андреева-Фальк в эксклюзивном комментарии для «КП» подробнее рассказала о причинах:

alesiasemerenko Новогодние праздники были настолько жаркими, что теперь попотеть придётся в зале Признавайтесь сколько набрали?

alesiasemerenko Я никому не позволю себя оклеветать Сломала корону??

— Такое происходит в первый раз, - говорит Татьяна. - Победительница конкурса в течение года участвует во множестве мероприятий, в большинстве благотворительных. И за три месяца после конкурса она не пришла ни на одно. До нее невозможно дозвониться, она всегда недоступна.

А если дозваниваемся, она все болеет, плохо себя чувствует. При этом в Инстаграме ведет активную светскую жизнь.

По словам директора «Мисс Москва», у Алеси еле забрали корону, которая оказалась ещё и сломанной.

24-летняя королева красоты, прочитав о себе в прессе, решилась ответить на обвинения. Алеся Семеренко в разговоре с «КП» опровергла слова директора «Мисс Москва» Татьяны Андреевой-Фальк:

— Все - абсолютная ложь. Здесь другая причина, - заявила девушка и обещала оставить подробности позже.

На следующее утро Семеренко, накануне игнорировавшая предоставленную возможность рассказать о ситуации и причинах скандала, обвинила дирекцию и прессу в клевете.

alesiasemerenko Меня безумно вдохновляет мысль о том, что мы живем на очень большом и интересном голубом шарике.

— Я никому не позволю себя оклеветать, - пишет девушка в соцсети. — Сломала корону? Ну вы серьёзно? И «заметили» это только спустя 3 месяца после финала!? Я лично отвезла ее в офис и у меня ее благополучно приняли. И этому есть видеоподтверждение, где я снимаю ее в сторис в день, когда ее отвозила.

Не была ни на одном мероприятии? Которых не было? О каких вообще мероприятиях идёт речь? Какая Рязань, вы вообще о чем? «Не поехала, сославшись на болезнь». Да у нас даже на подготовке не было ни одного мероприятия, хотя много всего обещали.

alesiasemerenko Очень многие девушки боятся красоты...

— Никто никуда меня не звал, на связи меня не было всего неделю, в то время, когда мой телефон был в ремонте, - продолжает оправдываться девушка. - И мне никто не писал в Инстаграмм, хотя я там 24 часа в сутки и всегда на связи. У них были мои Контакты! Вранье! Причина совсем иная, о которой я бы не хотела говорить. Скажу только, что есть кое-кто, кому глаза мозолит моя корона.

alesiasemerenko Очень много сейчас идет разговоров по поводу красоты тела.

— Ну если так легче, хорошо, пусть донашивает корону Поленова. Она видимо короны не ломает. Как до такого вообще додуматься можно. Позор тому, кто это придумал! Но я считаю, что я этой победы достойна и из истории этот момент уже не стереть как ни крути и что не пиши. Так глупо «забирать победу», которую забрать нельзя. Но я уже ничему не удивляюсь. Клевета это такой грязный прием, который частенько используют в конкурентной борьбе или как месть за что-то. А вообще спасибо за хайп. Предложений по съемкам и рекламе прибавилось. Хоть какой-то толк и занятость появится.

alesiasemerenko Самое время улетать, а я только начинаю выкладывать фото с отдыха. Нет, ну а что)))

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