Подарок на миллион: Жених подарил Анастасии Волочковой шубу с подиума

- В четверг на Неделе высокой моды в Гостином дворе я была приглашена для участия в показе шуб Крымской меховой фабрики, - рассказала «КП» Анастасия Волочкова.-Шубки привезены из благодатного крымского края. Я открывала и закрывала показ. На мне была эксклюзивная шубка из рыси. Она так мне понравилась, что, узнав об этом, мой близкий человек сразу выкупил её прямо с показа и подарил мне. Я очень ценю красивые благородные поступки. Подарок дорогой. Но я его достойна, как сказал любимый.

Как стало известно «КП», шубка изрыси обошлась бойфренду звезды в один миллион двести тысяч рублей.

Жених подарил Анастасии Волочковой шубу с подиумаФото: Личный Архив

Напомним: более шести месяцев балерина счастлива со своим женихом. Лицо мужчины Анастасия не показывает, говорит, что оберегает свое счастье.

- Он европеец. Знает несколько языков. С ним я очень счастлива, - призналась «КП» Анастасия Волочкова.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Босая Волочкова отметила с любимым 170 дней и ночей

У Анастасии Волочковой случилась радость. Известная балерина празднует незабываемую дату.

"Праздник можно устраивать даже без повода особого. А вчера мы отмечали с любимым 170 дней и ночей, проведенных вместе неразлучно за полгода... Любовь - это бесценный дар! Берегите любимых и дорожите друг другом, у кого есть кем...", - написала трогательное сообщение Анастасия Волочкова (подробности)