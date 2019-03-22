Следователи найдут убийцу казанского «Олега Яковлева»

На днях фанаты экс-Иванушки Олега Яковлева были шокированы странной новостью. У покойного певца объявилась мать. 61-летняя жительница города Зеленодольск утверждала, что родила Яковлева в Казани. Однако почему-то упорно при этом называла его не Олегом, а Русланом. Можно было бы счесть даму безумной, однако при ближайшем рассмотрении у нее обнаружились фото, смс и подарки от музыканта.

Оказалось, что у Масхуды Минидаровой (именно так зовут эту даму) действительно был сын Руслан. Однако, когда мальчику было 15 лет, он бесследно исчез. Масхуда безуспешно искала его, неоднократно обращаясь в полицию, но следователи не спешили возбуждать уголовное дело. «Найдется ваш мальчик», — говорили они тогда.

И он нашелся. Спустя 15 лет Минидарова признала сына в солисте популярной группы «Иванушки International» и решила немедленно сообщить ему об этом. Яковлев ее пожалел и не стал разубеждать. И они общались еще 15 лет. Масхуда получала от исполнителя подарки, регулярно списывалась с ним по телефону. А в марте 2017 года (аккурат перед смертью) Олег вручил «маме» драгоценный камень, который она теперь, не снимая, носит на руке. Певец, как никто другой, знал, каким горем станет для Минидаровой повторная потеря сына.

Спустя 15 лет Минидарова признала сына в солисте популярной группы «Иванушки International»Фото: Личный Архив

После смерти Яковлева Масхуда почти 2 года наблюдала за дележкой имущества исполнителя (напомним, что после смерти он оставил после себя имущество на 200 миллионов рублей) и наконец, обезумев от горя, решилась рассказать свою историю в студии у Андрея Малахова.

— Мне ничего не нужно. Просто я хочу знать, от чего он умер, и прославлять его имя, — несколько раз в студии повторила Минидарова.

И хотя большинство участников восприняло ее слова со скепсисом, у этой истории еще может быть относительно счастливый конец. Через 30 лет после исчезновения Руслана фактом его пропажи наконец заинтересовались органы. Об этом сообщила сама Минидарова

— Мое дело сдвинулось! ФСБ будет выяснять твою личность и многое другое. И я сейчас молюсь, чтобы небеса все-таки открыли мне правду, — написала женщина в одной из социальных сетей.

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