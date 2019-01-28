У мертвого "Иванушки" Олега Яковлева нашелся сын

Солист группы "Иванушки International" Олег Яковлев, который скончался полтора года назад, скрывал сына, а его мать называл "племянницей". Шокирующие подробности личной жизни ныне покойного артиста стали достоянием общественности.

В последнее время все чаще ходили слухи, что у Яковлева есть сын Игорь. Первой об этом сообщила адвокат Элина Мазур. По ее словам, Олег якобы 20 лет скрывал семью. Ранее у журналистов оказались аудиозаписи с интервью Олега Яковлева, в котором он рассказывает о романе с женщиной и ребенке.

Скандальная правда вскрылась на шоу Андрея Малахова "Прямой эфир". В студию приехал Игорь Яковлев, который с детства считал себя родным сыном Олега. Он показал всем присутствующим семейный альбом, где очень много фотографий певца с маленьким мальчиком. Его матерью является Татьяна Яковлева. Солист "Иванушек International" называл ее "племянницей".

"В душе он постоянно со мной... Конечно, он мой отец... С детства я помню его веселым. Он дарил мне море игрушек. Делал нам ремонт в квартире, возил меня на море... Но он очень боялся раскрыть тайну обо мне... 20 лет он меня скрывал", - поведал в студии Яковлев-младший.

Солист группы "Иванушки International" Олег Яковлев умер полтора года назад.Шокирующие подробности его личной жизни стали достоянием общественности

По словам Игоря, когда Олег умер, он поехал в Москву на похороны. "Мы были знакомы с Александрой Куцевол (директором и гражданской женой артиста). Она прекрасно знала, что я есть, мы приезжали к ним в Москву", - добавил молодой человек.

На передачу пришла и Татьяна Яковлева. Сначала женщина категорично заявила, что не скажет имя матери Игоря, потому что это "семейная тайна", которую Олег очень оберегал. Но после вскрытия результатов теста ДНК между ней и Игорем выяснилось, что она и есть его настоящая мать - на 99,99%, что и было озвучено в эфире шоу.

Тогда женщина решила признаться, что Игорь - ее сын. По словам Татьяны, Олег усыновил мальчика. Именно поэтому в паспорте у Игоря отчество Олегович.

После смерти Олега Яковлева на его многомиллионное наследство - три квартиры в Москве, апартаменты в Черногории, Болгарии и Санкт-Петербурге - претендуют его племянница Татьяна и друг Роман (по завещанию). Артист совсем не указал женщину, посвятившую ему четыре года своей жизни, Александру Куцевол.

sashakutsevol Александра Куцевол расписалась с артистом в 2012 году

При этом не так давно Куцевол заявила, что расписалась с артистом еще в 2012 году в Сербии, поэтому она имеет право на наследство. Но Татьяна год назад обратилась в посольство России в Сербии и попросила проверить, существует ли отметка об этом браке. Спустя полгода ей пришел ответ из МИД Сербии. В документе сказано, что в реестре ЗАГСа города Чачак нет отметки о регистрации брака между Олегом Яковлевым и Александрой Куцевол. В студии оказалась и журналистка, которая много раз общалась с Яковлевым. По словам девушки, Куцевол не так давно предоставила новые документы о браке с артистом. На этот раз в них указано, что они расписались не в Чачаке, а в Белграде.

В свою очередь, гости шоу Малахова отметили, что если Олег признал Игоря сыном и дал ему отчество, то парень может претендовать на наследство. Ведь музыкант его так любил.

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