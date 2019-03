Выход из «зимней спячки»

Позвольте, мы же не медведи, не спали всю зиму! Спать - не спали, но все равно зимой, когда вокруг холодно, организм старался по минимуму расходовать энергию, чтобы сохранить максимум питательных веществ. Этот механизм, который позволил дожить до наших дней всем позвоночным, проверили на прочность 400 млн лет эволюции. Этот же механизм позволяет нам выживать в течение длительного времени без пищи в случае катастроф.

Прошлой осенью наш мозг послал сигнал организму о накоплении жиров «на зиму» и снижении потребления глюкозы: гипоталамус стал усиленно вырабатывать гормон дофамин. Тело послушалось и начало откладывать жиры, подобно тому как животные запасаются пищей на зиму.

Теперь же, когда весна стучится в окно, активность дофамина снижается и организм возвращается в свое обычное состояние. Усвоение глюкозы повышается, и толщина жирового запаса снижаются.

Что самое интересное, снижение активности дофамина было обнаружено даже у пациентов с ожирением и сахарным диабетом второго типа. Хотя у этих пациентов усвоение глюкозы нарушено, и жир откладывается в большем количестве.

Юбки короче - и память туда же!

Вы, скорей всего, испытывали перепады настроения с наступлением весны, но никогда не задумывались о том, что причиной этому может быть изменение активности мозга, связанное со сменой времени года.

Бельгийское исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, показало сезонные различия в активности головного мозга весной, летом, осенью и зимой.

Исследователи оценивали различные активности головного мозга у 28 здоровых участников в течение всех четырех времен года. В каждой сессии участники находились по 4,5 дня в специальной лаборатории без доступа к внешнему миру и солнечному свету. Таким образом, они были полностью ограждены от воздействия сезонных изменений. Участникам предлагали выполнить тесты, требующие концентрацию внимания и тренировки рабочей памяти. Во время упражнений головной мозг участников сканировали.

Оказалось, что результаты тестов были одинаковыми вне зависимости от того, в какое время года проводились. Но их выполнение требовало различной активности нашего внутреннего «компьютера».

Летом у мозга лучше всего получалось выполнение заданий на внимание. Зимой с этими же самыми заданиями было значительно хуже. При выполнении задания, задействующего рабочую память, осенью «компьютер в голове» пахал на полную мощность, а весной - наоборот, еле шевелился.

«Чем более активен мозг при решении каких-то задач, тем больше у него ресурсов на выполнение, и тем выше результат выполнения задания», - объясняет один из главных исследователей Иль Виндевалле - невролог из Университета Льежа.

Так что чем короче у девушек на улице юбки, тем более короткая у нас память. Доказано!

Цвет настроения - новый

С приходом тепла изменяется и ощущение цвета. Такой вывод сделал Лорен Вельбурн, опубликовавший свое исследование в журнале Current Biology. Ученые протестировали восприятие цвета у 67 мужчин и женщин в январе и июне. В абсолютно темной комнате участникам предлагали установить колориметр на желтом цвете (просто желтый цвет не состоит из смеси других цветов и его воспринимают практически одинаково во всех популяциях).

Проанализировав результаты, ученые пришли к выводу, что участники по-разному воспринимают желтый цвет весной и осенью. Возможно, причиной тому – привыкание наших глаз к зеленым оттенкам летом, когда все в цвету, по сравнению с зимой, когда все монохромное.

- Зимой все вокруг серое. Летом в природе преобладают зеленые краски. Наше зрение привыкает к этим цветам и начинает воспринимать желтый немного по-другому. Это похоже на то, как мы меняем баланс цветов на телевизоре,- объясняет феномен Лорен Вельбурн.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

О весенних изменениях в организме мы спросили физиолога Дмитрия Жукова, доктора биологических наук, ст. научного сотрудника лаборатории сравнительной генетики поведения Института физиологии им. И.П. Павлова:

- Быстрое увеличение освещенности весной снижает выработку мелатонина, который тормозит синтез гонадолиберина - основного полового гормона. В результате гонадолиберина в организме вырабатывается больше. А он во-первых, стимулирует либидо, а во-вторых, повышает настроение, т.е. выступает как антидепрессант. Поэтому «девушки расцветают весной» - и хотят нравиться сами, и у мужчин интерес к ним оживает.

