Эксперт: «Признание Голан никак не изменит американское отношение к Крыму»

В понедельник президент США Дональд Трамп подписал указ о признании принадлежности Израилю Голанских высот. Так называется стратегически важная территория на северо-востоке страны, которую «государство шестиконечной звезды» после Шестидневной войны с коалицией арабских стран аннексировало у Сирии в 1967 году.

Мировое сообщество это «приобретение» Тель-Авива не приветствует, но нынешний американский жест создаёт любопытный прецедент: ведь и российский Крым имеет похожий международный статус. В такой логике, Вашингтон должен признать и его… или всё-таки нет? А тайных мотивах Трампа и возможных последствиях подобного шага «Комсомолке» рассказал доктор исторических наук, эксперт по США Сергей Буранок:

— Такие поступки Вашингтона каждый раз зависят от сочетания долгосрочных интересов и сиюминутных выгод. Когда подобные «дипломатические жесты» происходили в прошлом, то вскоре соответствующий регион превращался в зону приоритетных интересов США. Например, в 1972 году тогдашний президент (тоже республиканец) Ричард Никсон совершил сенсационный визит в КНР, признав это государство, которое ранее считалось «враждебным коммунистическим». После этого американские инвесторы потянулись в Китай за дешёвой рабочей силой, а Вашингтон и Пекин организовали единый фронт экономического противостояния с СССР. Думаю, и сейчас Трамп признал Голаны не просто так, а в ответ на серьёзнейшие встречные шаги со стороны Тель-Авива (суть которых мы можем узнать лишь много позже). Так что — хотя я не специалист по Ближнему Востоку и Израилю — допускаю, что теперь Америка так или иначе серьёзно усилит своё присутствие здесь.

В то же время наивно утверждать, будто нынешний жест Белого дома создаёт прецедент для признания им российского статуса Крыма. В истории США почти не было такого, чтобы методы на одном политическом фронте аналогичным образом применялись на другом. С начала Холодной войны и по сей день, за очень небольшими исключениями, Вашингтон придерживался доктрины «сдерживания Москвы» и, конечно, едва ли пойдёт на признание статуса «российских Голан» — Тавриды, — полагает Буранок.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/699214" frameborder="0"></iframe> Сотни жителей Голанских высот вышли на акцию протеста против решения Трампа.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

МИД РФ: признание США суверенитета Израиля над Голанами не меняет позицию Москвы

Ранее в дипведомстве не раз критиковали американскую политику в отношении Голанских высот (подробности)