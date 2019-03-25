2019-03-25T20:21:35+03:00
Политика

МИД РФ: признание США суверенитета Израиля над Голанами не меняет позицию Москвы

Ранее в дипведомстве не раз критиковали американскую политику в отношении Голанских высот [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Здание МИД РФ в МосквеЗдание МИД РФ в МосквеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В понедельник, 25 марта, в МИД РФ прокомментировали подписание президентом США Дональдом Трампом документа о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.

Как заметил заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов, решение американского лидера не меняет официальную позицию нашей страны по этому вопросу. «Ничего не поменялось, что до того, что после. Наша принципиальная позиция и оценки даны на сайте МИД», - сказал высокопоставленный дипломат ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова, комментируя призыв Дональда Трампа признать Голанские высоты частью Израиля, заметила, что подобные высказывания могут оказать негативное влияние на процесс ближневосточного урегулирования. При этом она назвала заявление нынешнего главы Соединенных Штатов безответственным.

Сотни жителей Голанских высот вышли на акцию протеста против решения Трампа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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