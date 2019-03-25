Презентация Apple: главное – сервисы, а как же железо?

Нет, ну правда – когда цунами публикаций собирают чудеса инженерной мысли, новые экранчики и грозди камер в суперсмартфоне, Apple ради своих технических новинок не собирает даже крохотную пресс-конференцию в каком-нибудь KFC. Зато набивает театр Стива Джобса зрителями, чтобы показать новые сервисы. Почему?

Одна версия – и она правдива – новые iPad mini и iPad Air - это на самом деле улучшение существующих популярных планшетов. Быстрее, ярче, удобнее. И новые наушники – это развитие темы – теперь AirPods работают в полтора раза дольше без подзарядки. Ничего прорывного – технологии развиваются, можно усовершенствовать привычные продукты.

Вторая версия (она не дезавуирует первую) – для Apple сегодня важнее сервисы, нежели железо. И эта мысль тоже не нова. Гуру электронного мира Стив Джобс всегда не меньше, чем электронике, уделял внимание софту. Отсюда и жесткое правило – продукция Apple работает на собственной операционной системе (кстати, до сих пор закрытой от чужаков).

Мне сразу вспомнилась история о том, как в 1986 году Стив Джобс выкупил компанию Pixar у отца «Звездных войн» Джорджа Лукаса, заплатив всего 5 миллионов долларов (Лукас хотел 30 млн). Тогда она еще не была знаменита своими мультиками. Джобсу нужна была программа для работы с трёхмерной компьютерной графикой, которую там разработали для съемок спецэффектов в саге про Хана Соло.

Apple продолжает подминать под себя рынок развлечений – игры, музыка, киноФото: REUTERS

Потом эти программы стали предтечей операционки в знаменитых яблочных компьютерах для работы с графикой. В 90-х практически все компании, связанные с полиграфией, работали на станциях Apple. Как раз потому, что они были лучше конкурентов приспособлены к обработке изображений и дизайну.

Дальше Apple развивался по тому же пути. Новое железо – новая операционка, новые возможности для работы с отснятым материалом. Про то, что Apple впервые перевела музыкальный мир в цифру – говорить не буду. Покупка песен через Интернет – тоже идея неугомонного Джобса.

Появился новый платежный сервис Apple CardФото: REUTERS

Новая экспансия яблочников

И вот что теперь?

Во-первых, игровой сервис Apple Arcade. Со специально отобранными играми. И без встроенных покупок и рекламы.

Во-вторых, новый сервис Apple TV+. Опять-таки, с эксклюзивными фильмами сериалами и документальными программами.

И тоже без навязчивой рекламы (разве что продакт плейсмент будет заложен в сам фильм). А скоро выйдет обновленное приложение Apple TV. Что в нем интересно: приложение будет анализировать вкусы владельца, замечая просматриваемые фильмы и запущенные сервисы, и предлагать новое кино под ваши интересы. Страшно? «Большой брат» следит за вами? Пора уже смириться: скоро утюги будут анализировать цвет и покрой ваших рубашек и отправлять заказ в соседний универмаг.

В-третьих, появился новый платежный сервис Apple Card. Она включает виртуальную карту Apple, которая не только аккумулирует ваши финансы, но и сразу анализирует на что вы их тратите. За каждую покупку на виртуальную карту будет начисляться кэшбек в размере 3% от расходов.

В-четвертых, Apple News +. Это доступ к газетам и журналам. Опять-таки с возможностью настроить собственную новостную ленту. (Кстати, в России Apple News не работал).

Apple News +. Это доступ к газетам и журналам. Опять-таки с возможностью настроить собственную новостную лентуФото: REUTERS

Итак, Apple продолжает подминать под себя рынок развлечений – игры, музыка, кино. Накладывает решительную лапу на финансы. (Кстати, напомню, Apple Pay появился всего пять лет назад, а сейчас в России вряд ли вы найдете онлайн терминал, к которому не подключен модуль бесконтактных платежей).

Создается… Хотя нет, уже не создается, а обновляется, как iPad mini, новая цифровая реальность. Когда все необходимое концентрируется в ваших гаджетах. Причем, настраиваясь под ваши особенности и привычки. Сервисы, только что показанные в Купертино, как раз про это – про обновленную реальность.

Слишком надежные?

И еще вот что мне подумалось: развивать сервисы так или иначе Apple провоцирует слишком высокое качество их гаджетов. Поясню. У меня есть знакомые, которые до сих пор пользуются iPhone 5 (а-а-а-а, он был представлен в 2012 году!). Спрашиваю, чего не меняешь? А зачем, если он нормально работает и я к нему привык? iPhone 7 со 128 Гб памяти до сих пор продают за 50 тысяч рублей (а он выпущен уже три года назад). Какой еще производитель электроники похвастается такой живучестью своей техники? Смартфон, планшет или ноутбук Apple можно продать даже после 3-4 лет эксплуатации.

Приверженцы Apple не так часто меняют свои устройства, как, например, те, кто подсел на технику с операционной системой Android. («Так работает же!»)

В таком рассуждении, конечно, есть некая доля упрощения. Но факт есть факт - Apple снова рванула по части сервисов, встряхнула свою экосистему. И явно порадует этим не только своих фанатов, но и акционеров.

Для Apple сегодня важнее сервисы, нежели железоФото: REUTERS

ЦИФРЫ

Ну и напоследок информация для размышления. Потребители в прошлом году заплатили за скачивание различных приложений и установку сервисов из Apple Store почти 110 млрд долларов.

250 млрд долларов выплатила Apple разработчикам за все время существования яблочного магазина приложений.

На продажах iPhone корпорация в 2018 финансовом году заработала 166 млрд долларов.