2019-03-26T15:44:16+03:00
Общество

Рад за восстановление больниц в Сирии, но почему у нас с уходом за больными детьми не всё ладно?

Наш колумнист — о вопросах, возникающих при известии об очередной партии «братской помощи» за рубеж
Дмитрий ГУЛИЕВдепутат Курского городского собрания
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Онкологическое отделение в российской больнице.Онкологическое отделение в российской больнице.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Во вторник по лентам прошла новость: Россия передала Сирии медоборудование для детской больницы в Тартусе (Латакия) — в общей сложности 23 дорогих прибора суммарным весом в полторы тонны. И это далеко не первая наша «братская помощь сирийскому народу», который уже семь лет страдает от гражданской войны и международного терроризма. Но возникают вопросы: а не оказались ли тут на обочине уже наши, российские больницы с российскими же детьми? Об этом — в колонке депутата Курского городского собрания Дмитрия Гулиева для «КП».

Разумеется, у нас, как и у любой страны, есть интересы за рубежом. И, наверное, хорошо, когда Россия помогает давнему союзнику. Но посмотрите на наши регионы — например, пару дней назад губернатор Забайкалья на встрече с многодетной матерью заплакал: средств для помощи детям нет.

И не только там. Вот у нас в Курской области остро стоит вопрос паллиативной медицины (это уход за смертельно больными людьми, которые имеют право на достойные условия даже в последние месяцы жизни). Например, в нашем регионе нуждаются в паллиативной помощи не менее 110 детей, а специализированных детских коек для них в больницах — не более 10! В регионе вообще нет хосписа (учреждение, где должны «доживать» такие смертельно больные, например, неоперабельным раком) и непонятны перспективы его строительства.

Да, в сирийские госпитали, может быть, отправили не самое новое оборудование, которое и так бы списали. У нас в Курской области для больниц закупают и устанавливают новейшие устройства — но есть дикие случаи, когда нет специалистов, которые могли бы их грамотно эксплуатировать. Например, у нас есть приборы для искусственной вентиляции легких, которые нужны тяжело больным детям. Ещё есть другие специальные приборы, которые облегчают жизнь таких детей, — откашливатели. Но они используются не настроенными — без адаптации к конкретному ребёнку.

На это бы обратить внимание. На состояние наших больниц, дорог, школ. На мой родной Курск и, конечно, на другие регионы России.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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