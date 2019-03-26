Выводы судмедэксперта по тайне перевала Дятлова: Возможно,туристов пытали перед гибелью

Напомним, зимой 1959 года в горах Северного Урала пропали девять туристов, ушедших в поход под руководством Игоря Дятлова. Через месяц спасатели обнаружили их разрезанную палатку.

А в радиусе полутора километров от нее - пять замерзших тел. Трупы остальных нашли только в мае. Почти все туристы были разутые и полураздетые. У некоторых - смертельные травмы. До сих пор не разгадано, почему ребята убежали на лютый мороз и на свою погибель.

Впервые за 60 лет расследования этого дела на место трагедии были доставлены настоящие знатоки своего дела. С нашей экспедицией прибыли: Эдуард Туманов - один из лучших судмедэкспертов страны, доцент кафедры судебной медицины Российского национального исследовательского медуниверситета им. Пирогова, Виктор Поповнин - один из лучших в мире специалистов по лавинам - доцент кафедры криолитологии и гляциологии географического факультета МГУ, Николай Андреев - писатель, бывший журналист «КП», один из ведущих на сегодняшний день экспертов по изучению тайны перевала Дятлова. На месте к нам присоединились сотрудники Свердловской областной прокуратуры, которые ведут собственное расследование. Возглавлял полевую часть работ главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин, член Русского географического общества и один из опытнейших туристов России с 45-летним стажем. Внес свой вклад в раскрытие тайны и самый популярный телеведущий страны Андрей Малахов (его программа «Прямой эфир», посвященная тайне перевала, вышла на канале «Россия 1»).

Одной из самых интересных версий, что прозвучали в процессе расследования, стала криминальная...

Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин и самый популярный телеведущий страны Андрей МалаховФото: Евгений САЗОНОВ

ЗАГАДОК СТАЛО БОЛЬШЕ

Перед поездкой мы спрашивали Эдуарда Туманова, что может судебный медик разглядеть на месте трагедии спустя 60 лет.

- Мне важно увидеть там общую картину, изучить места обнаружения трупов, - ответил он. - Нужно понять, как люди уходили из палатки. Где они могли спотыкаться, скользить и падать на камни. В каких местах они могли получить те или иные повреждения.

После возвращения мы снова поговорили с экспертом.

Судмедэксперт Эдуард Туманов осматривает место гибели Игоря ДятловаФото: Алиса ТИТКО

- Это была полезная для меня поездка, - рассказал Эдуард Викторович. - Часть вопросов для себя я снял, но появилось еще больше загадок. Например, как могли передвигаться некоторые ребята с полученными повреждениями? У Людмилы Дубининой - переломы со второго по седьмое ребро. 6 сломанных ребер по трем анатомическим линиям. Умножаем на три - 18 ребер травмированных. В плевральной полости кровь. Значит, переломы прижизненные. Была повреждена пристеночная плевра. Человек не может ни вдох, ни выдох сделать в таких условиях. Какие перебежки?!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/699219" frameborder="0"></iframe> Перевал Дятлова: версия манси.Одна из главных версий трагедии на перевале Дятлова - месть манси. Обсудили её с самими манси.

Или, допустим, перелом свода черепа у Рустема Слободина. Такая травма сопровождается утратой сознания. У Тибо-Бриньоля вдавленный перелом костей черепа. Там вообще исключается какая-либо возможность передвижения.

Впервые за 60 лет расследования этого дела на место трагедии были доставлены настоящие знатоки своего делаФото: Евгений САЗОНОВ

- Могли ли туристы травмироваться о камни, коих по склону полно?

- Вот пишут - на перевале каменистый склон. Когда я читал ранее описания, то думал, что камни рассыпаны по всей поверхности. Но когда прошел сам, то увидел иную картину. Например, место, где лежал Слободин. Там ближайший камень на глубине 1,5 метра под снегом. Как он мог о него удариться? А по описанию в акте экспертизы его перелом можно характеризовать как перелом от удара твердым тупым предметом. Нет там таких предметов!

Гляциолог Виктор Поповнин делает измерения на месте трагедии, чтобы дать окончательный ответ на вопрос: мог ли сход снега привести к гибели туристов?Фото: Евгений САЗОНОВ

Их РАЗДЕЛИ И ЗАГНАЛИ НА КЕДР?

- Что еще нового вам удалось обнаружить?

- В поездке мы постоянно обсуждали с участниками экспедиции ситуации, при которых могли образоваться травмы. Я заново перечитывал все акты из уголовного дела и обратил внимание на характерные повреждения на телах Кривонищенко и Дорошенко. Есть мнение, что с них одежду сняли посмертно. Но если бы они были в одежде, то у них не было ссадин на внутренней поверхности бедер, плеч, предплечий. Это повреждения от коры при заползании на дерево и спуске. Царапины от коры деревьев. Если бы на них была одежда, то повреждены были бы открытые участки тела - кисти рук, щеки. Поэтому получается, что одежду сняли до того, как они поднялись на кедр... У Кривонищенко еще описаны кровоизлияния в височную и затылочную области головы. Это последствия удара. Еще у него во рту остался откусанный за миг до смерти кусок кожи со среднего пальца. Он или сдерживал крик, или стиснул зубы от боли.

Перевал ДятловаФото: Евгений САЗОНОВ

- Еще ожог ноги описан в акте Кривонищенко.

- Ожог ноги у него сильный. Почти вся нога обожжена. Внизу самые глубокие ожоги, по направлению к ягодице глубина уменьшается. Значит, нога была в вертикальном положении, потому что пламя всегда идет снизу вверх.

- Можно предположить, что он в это время залез на дерево, а его снизу прижигали?

- Не исключено.

Для следственного эксперимента экспедиция «КП» и «России 1» поставила копию палатки в том же месте склонаФото: Евгений САЗОНОВ

ВОПРОСЫ СНИМЕТ ЭКСГУМАЦИЯ

- Мог их кто-то злонамеренно отравить, подсыпав в пищу препарат какой-то? Или они приняли какой-то допинг?

- И от этого препарата у них начали ребра и черепа ломаться?

- Ну, например, они впали в галлюциногенное состояние и сами себя травмировали?

- Не думаю. Эта версия на уровне версии, что на них напала росомаха. Все-таки кто-то их гнал. Это не взрыв, не падение куска ракеты или метеорита, не действие отравляющих боевых веществ, не медведь, не лось. Но на самом деле нужна эксгумация всех трупов, и тогда мы поймем, где были сгибательный или разгибательный переломы. Мы сможем понять, что случилось, когда изучим характер переломов.

В 1959 году эксперт просто отмечал наличие травм, но не трактовал механизм их образования. Тогда не было соответствующих методик. Сейчас мы это можем сделать даже спустя 60 лет. К тому же есть объективные сомнения в том, насколько полно были исследованы травмы всех костей скелета. Как нам показала эксгумация Семена Золотарева. Нам бы понять механизмы травмы костей скелета, и тогда мы точно сможем сказать, это был удар по груди или сдавливание снежной массой.

На этом склоне зимой 1959 года пропали девять туристов, ушедших в поход под руководством Игоря ДятловаФото: Евгений САЗОНОВ

КСТАТИ

На палатку могли упасть полтонны снега

Возможен ли сход лавины на месте, где дятловцы поставили палатку?

Лавинная версия, с помощью которой пытаются объяснить причины и последствия трагедии, - одна из самых почитаемых среди исследователей. Ее автор и апологет Евгений Буянов неустанно доказывает: только снежная доска заставила туристов покинуть палатку, она же нанесла некоторым участникам группы тяжелые травмы. У него масса последователей. Но вся версия строится лишь на теоретических умозаключениях.

Экспедиция 2019: Тайна перевала Дятлова раскрыта?! Андрей Малахов. Прямой эфир от 26.03.19.

Экспедиция «КП» впервые привлекала к анализу ситуации специалиста по лавинам - Виктора Поповнина, доцента кафедры криолитологии и гляциологии географического факультета МГУ. Он провел на перевале комплексные исследования снежного покрова, анализ его состояния, оценил рельеф местности в районе палатки, провел серию измерений. На все это у него ушел световой день.

«Экспедиция «Комсомольской правды» и телеканала «Россия 1» на перевал ДятловаФото: Евгений САЗОНОВ

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/698854" frameborder="0"></iframe> Перевал Дятлова: экспедиция «КП» и канала «Россия».Представляете, тайне Перевала Дятлова - уже 60 лет! Впервые за все эти годы на месте загадочной гибели туристов побывала экспедиция с профессиональными экспертами. Возглавили поход журналисты «Комсомольской правды» и телеканала «Россия»

- Мы с вами одновременно подошли к палатке, оценили склон, на котором она стояла. Я не увидел условий для образования лавины. С моей точки зрения, ничто не указывало на то, что здесь возможен сход снега. А что увидели вы?

- А я увидел вот что: на склонах такой крутизны, как на перевале Дятлова, лавины при определенной подготовке снежной толщи могут сформироваться запросто. Склон, который имеет крутизну порядка 20 градусов, считается по всем нормативам лавиноопасным. В данном случае уклон чуть больше 20 градусов. Этого достаточно для того, чтобы снежная масса пришла в движение. Традиционно под лавиной понимают стремительную массу снега с пылевым облаком. Страшное зрелище. Но лавина может быть в форме сдвига пласта, в форме снежной доски.

- Снежная доска - это научный термин?

- Да. Снежная доска - это научный гляциологический термин, который означает спрессованный верхний слой снега. И этот слой снега при определенных условиях сдвигается по нижележащему, рыхлому. Снежная доска может переместиться на очень длинные расстояния - десятки, сотни метров.

Такой обнаружили палатку дятловцев участники поисков. Фото: Фонд памяти группы Дятлова

- Вы провели множество измерений - что они показали?

- В том месте, которое было определено как наиболее вероятное расположение дятловской палатки, я провел зондирование снежной толщи. Измерения показали, что там очень сильно меняется толщина снега. Если смотреть со склона сверху на палатку, то с правой части толщина снега составляла 96 - 100 сантиметров, а в левой увеличивается до 159 сантиметров.

- И что из этого следует?

- Это очень важный момент! Скрытая под снегом грядка камней, ниже которой была расположена палатка, предопределила траекторию лавины, которая, возможно, сошла в ту трагическую ночь. Склон напоминает как бы запятую, и вероятная лавина шла сверху, затем плавно завернула влево. Потому левая часть палатки могла быть подвержена воздействию массы снега, тогда как правая могла быть и не затронута лавиной. Что мы и наблюдаем на фотографии, сделанной после находки палатки. Левая часть - сломана стойка, заваленная снегом половина палатки. В правой стоит лыжа нетронутая. И палатка более-менее целая.

Обнаруженный спасателями труп одного из туристов.

- Предположим, что верхний слой снежного покрова - снежная доска - мог сдвинуться. Насколько это было опасно для тех, кто находился внутри палатки?

- Измерения показали, что средняя плотность снега достаточно велика - порядка 0,39 - 0,40 грамма на кубический сантиметр. То есть кубометр весит более 400 килограммов. И представьте: даже если на палатку надвинулся всего-навсего один кубометр снега, то давление на нее уже оказывается массой почти в полтонны. Многое зависело от того, было ли у палатки дно. По свидетельству друга Дятлова туриста Бартоломея - дно у палатки было. Но другие говорят - что нет, и тогда спускающаяся сверху лавина могла, приподняв боковую стенку, войти вовнутрь. А могла и сверху сдавить. И те, кто лежал слева, оказались под давлением снежных масс. Когда человека сдавливает такой вес, перелом ребер неизбежен. Неизбежны и травмы тех частей тела, которые под давлением оказываются прижатыми к любому металлическому предмету: чайник, фонарь, лыжное крепление. Ну а дальше развивались события, которые выходят за рамки моего исследования.

P.S. Итак, по мнению гляциолога Поповнина, палатку могло накрыть снежной доской. Да, с полутонной давления не поспоришь. Но если это была даже тонна, нужно учитывать, что давила она не в одну точку, а распределилась по крайней мере по площади половины полога палатки. Это 5 квадратных метров, а значит, давление существенно уменьшается. И то, что палатка со стороны склона осталась целой, подтверждает, что критического давления на людей, находившихся внутри, не было. К тому же возникает логичный вопрос о травмах, на которые обращает внимание Эдуард Туманов, - с таким люди либо не живут, либо обездвижены! А дятловцы ведь от палатки пробежали около часа по глубокому снегу...

Надо учесть и мнение тех, кто участвовал в поисках 1959 года. Шаравин, обнаруживший палатку, говорит:

- Я отвергаю полностью эту версию. В том виде, в каком я увидел снег, когда мы нашли палатку, - о лавине ничего не говорило... Палки по углам палатки, которые крепили, они как были, так и остались на своем месте. Лавина не могла их пощадить, должна была их сдвинуть. Лавинная теория не объясняет главного - странного поведения ребят. Если бы часть палатки действительно была накрыта снежной доской, то логично предположить, что группа сумела бы достать из нее теплые вещи. Почему же после того как туристы сумели выбраться из палатки, они не сделали никакой попытки утеплиться, а ринулись по склону вниз? Но лавина уже сошла - чего бояться? Допустим, можно объяснить такое поведение тем, что они опасались: а вдруг повторный сход лавины? Но они могли подождать. И к тому же логично бегать от лавины не вниз, как показали следы дятловцев, а разбегаться в стороны..

ВОПРОСЫ БЕЗ ОТВЕТА

Почему они ушли от костра?

Одна из жгучих загадок трагедии - почему дятловцы бросили костер?

В экспедиции на перевал мы провели эксперимент: попытались развести огонь у кедра. Под тем самым, где были найдены трупы Дорошенко и Кривонищенко.

Андрей Малахов и Владимир Сунгоркин проделали весь путь - от палатки до кедра. Он занял около получаса. У кедра Сунгоркин развел костер. Сделал он это быстро и умело - опыт туристических походов, в том числе и зимних, у него не один десяток лет. Для разжигания использовал березовую бересту, взятую еще в Москве. Сказал: в давние времена использовали либо кинопленку, либо пластмассовых пупсиков - они горят ярко и интенсивно.

Наш костер занялся почти мгновенно. Сухих веток вокруг предостаточно - пламя уверенно набирало мощь.

Малахов сумел сломать небольшую сухую елку. Толщина ствола приблизительно такая же, как у дров, которые на снимке 1959 года.

Смотришь на костер, на пламя и приходишь в отчаянное недоумение: почему дятловцы бросили то, что могло спасти им жизнь? Огонь - это тепло, это жизнь. Дров вокруг полно, хватило бы на костер любого размера.

Непонятно, зачем нужно было лезть на кедр, обламывать ветки, если сухих веток и высохших деревцов полно вокруг?

Непонятно, почему трое покинули костер и двинулись к палатке, на пути к которой и замерзли?

Непонятно, зачем четверо ушли от костра и принялись устраивать помост?

И непонятно, почему Дорошенко и Кривонищенко предпочли замерзнуть, вместо того, чтобы поддерживать огонь?

Мы стояли у костра и повторяли, и повторяли эти вопросы, но логичных ответов в голову не приходило.

ЕЩЕ ОДНА ТАЙНА

Темная история с фонариком

Одна из множества загадок в тайне перевала Дятлова - фонарик, найденный поисковиками 26 февраля 1959 года на скате брошенной палатки. Причем - что очень странно - он был в рабочем состоянии.

Будучи на склоне и глядя на реконструированную палатку, понимаешь, что забытый на крыше фонарь никак не мог бы там удержаться, когда дятловцы резали брезент. Абсолютно точно, что фонарик там появился уже после того, когда все выбежали. Другое распространенное мнение: туристы оставили фонарик светящимся, чтобы после найти палатку по его лучу. Но фонарик-то обнаружили выключенным!

А самое главное - стандартная батарейка на февральском морозе должна была потерять заряд максимум через трое-четверо суток. Но, отмечают специалисты, были в те времена и дорогостоящие специальные элементы питания, доступные только военным. Такая батарейка могла сохранить заряд, пролежав на морозе и месяц.

В уголовном деле, к сожалению, тип батарейки не указан. И остается только предполагать: возможно, фонарик забыл на скате какой-то человек, побывавший у палатки буквально за считаные сутки или даже часы до прихода поисковиков. Кто это был? Военный? Сотрудник спецслужб? Остается только гадать...

ВОПРОС - РЕБРОМ

Роль прокуратуры на перевале

Пока прокурорские работники рассматривают только природные версии трагедии. Однако не исключают, что займутся и иными, если к тому будут основания. Пока же на перевале они собирали информацию для создания компьютерной 3D-модели места трагедии. В нее можно будет вводить различные данные, которые позволят рассмотреть развитие событий по всем возможным вариантам.

Также на перевале сотрудники прокуратуры договорились о сотрудничестве со специалистами, прибывшими в рамках совместной экспедиции «КП» и «Россия 1». Им передали опросники, которые тоже помогут в расследовании.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/699407" frameborder="0"></iframe> Прокуроры на перевале Дятлова.В прокуратуре опасаются, что трагедия на перевале Дятлова может повториться

Если у вас есть какие-либо достоверные данные по трагедии, пишите: vars@kp.ru, konata@kp.ru.

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Зимой 1959 года в горах Северного Урала пропали девять туристов, ушедших в поход под руководством Игоря Дятлова. Через месяц спасатели обнаружили их разрезанную палатку, а на расстоянии полутора километров от нее - пять замерзших тел. Трупы остальных нашли только в мае. Почти все туристы были разутые и полураздетые. У некоторых - смертельные травмы. До сих пор не ясно, почему в лютую ночную метель ребята покинули убежище и побежали навстречу гибели. (подробности)

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