«Экспедиция «Комсомольской правды» и телеканала «Россия 1» на перевал Дятлова: Как мы с Андреем Малаховым пытались раскрыть тайну века

Зимой 1959 года в горах Северного Урала пропали девять туристов, ушедших в поход под руководством Игоря Дятлова. Через месяц спасатели обнаружили их разрезанную палатку, а на расстоянии полутора километров от нее - пять замерзших тел. Трупы остальных нашли только в мае. Почти все туристы были разутые и полураздетые. У некоторых - смертельные травмы. До сих пор не ясно, почему в лютую ночную метель ребята покинули убежище и побежали навстречу гибели.

Совместная экспедиция «Комсомольской правды» и программы телеканала «Россия 1» «Андрей Малахов. Прямой эфир» попробовала раскрыть эту тайну...

Памятная табличка, установленная на перевале Дятлова.Фото: Евгений САЗОНОВ

СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ

Впервые за 60 лет расследования этого дела на место трагедии были доставлены настоящие специалисты. Наша экспедиция привезла Эдуарда Туманова - одного из лучших судмедэкспертов страны, доцента кафедры судебной медицины Российского национального исследовательского медуниверситета им. Пирогова, одного из лучших в мире специалистов по лавинам - доцента кафедры криолитологии и гляциологии географического факультета МГУ Виктора Поповнина и одного из главных на сегодняшний день экспертов по изучению тайны перевала Дятлова - писателя Николая Андреева. Возглавлял полевые работы член Русского географического общества и один из опытнейших туристов России (45 лет стажа, сотни экстремальных водных, сухопутных и подземных экспедиций), главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин. Сделал свой вклад в раскрытие тайны и самый популярный телеведущий страны Андрей Малахов. На протяжении всей поездки его сопровождала автор этих строк - журналист «КП» Наталья Варсегова.

Андрей Малахов беседует с писателем Николаем Андреевым - главным специалистом по тайне перевала.Фото: Евгений САЗОНОВ

ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!

В Екатеринбург мы вылетели в 6 утра. Для Андрея эта ночь была бессонной. Снимали очередной выпуск «Прямого эфира». Это только с экрана телевизора жизнь телезвезды кажется легкой. На деле у ведущего жесткий график съемок, поездок, выступлений, интервью.

Телеведущий Андрей Малахов в вертолете по пути к перевалу.Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

Из аэропорта «Кольцово» мы сразу поехали на кладбище, где похоронены дятловцы. Там же мы должны были встретиться с участниками поисков группы - Петром Бартоломеем и Михаилом Шаравиным. И даже на кладбище к Андрею подходили с просьбой сфотографироваться.

Андрей Малахов с участниками поисков группы - Петром Бартоломеем и Михаилом Шаравиным.Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

Академик Бартоломей, едва поздоровавшись, выдал, что знает, где нужно искать правду о трагедии:

- Нужные документы должны храниться в архиве Генеральной прокуратуры России. Ведь не зря же в 1959 году в Свердловск лично прилетал заместитель прокурора РСФСР. Значит, он курировал следствие и об этом деле знали на самом верху.

МАЛАХОВ? ДА ЛАДНО!

До Ивделя ехали поездом. Возле купе Андрея - ажиотаж. Ну как не сфотографироваться с любимым ведущим?

- Ой, девочки, а я рядом с ним такая страшная получилась! - сокрушается одна из проводниц, глядя на телефон. - А можно, Андрей, я перефотографируюсь?

Усталый Малахов никому не отказывает.

Совместное фото на память.Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

В Ивдель прибыли глубокой ночью. У входа в гостиницу Андрея окликает пара.

- Неужели это вы? - удивляются оба. - Да ладно! А можно с вами сфотографироваться?

В 8 утра мы уже были в гостях у Веры Беллендир, экс-директора Ивдельского историко-этнографического музея, которая рассказала, что дятловцев на самом деле было 11 - с ними шли дети именитого генерала Лелюшенко.

Документальных подтверждений этой истории нет, да и родственники генерала эту версию отрицают. Тем не менее эта утка порой всплывает. В интернете такой феномен обозначают тремя буквами - ОБС - одна бабка сказала.

«ЗДЕСЬ ПОЛНО БУНКЕРОВ!»

До перевала мы добирались на вертолете. Никакого барства в этом нет, просто на снегоходе до перевала добираться день, а у Андрея, как я уже писала, жесткий график.

Через час мы уже высаживаемся на перевале - со второй попытки. Первым нас встречает жуткий ветер. И он реально сбивает с ног.

На перевале Малахова ждали. Манси Альбина Анямова и турист Сергей Власов. Но если 62-летнюю Альбину привезли специально на интервью, то Сергей приехал ради встречи с ведущим аж из Челябинской области. И все, чтобы поведать Андрею жуткую историю. Оказывается, прямо здесь, на перевале, есть подземные бункеры, откуда иногда выходят автоматчики и расстреливают глупых туристов. С дятловцами якобы такая беда и случилась. Доказательства? ОБС!

Манси Альбина Анямова и Андрей Малахов во время интервью.Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

А БЫЛА ЛИ ЗДЕСЬ ПАЛАТКА?

На склоне Холат-Чахля Малахов вместе с другими участниками экспедиции ставил палатку, обсудил с главным редактором «Комсомолки» Владимиром Сунгоркиным, могла ли она вообще стоять здесь, учитывая, какой силы ветер постоянно дует в этих местах.

Палатку установили на том самом историческом месте.Фото: Евгений САЗОНОВ

- Давайте пройдем путь до кедра, - предложил Андрей и пошел вниз по склону через каменные гряды.

Пройти путем дятловцев – важно для каждого исследователя, чтобы оценить ситуацию. Вот ты кое-как идешь эти 1,5 км в хорошей одежде и обуви, а они тогда шли – полураздетые и разутые.

Андрей Малахов с туристом Сергеем Власовым, специально приехавшим на перевал к телеведущему.Фото: Евгений САЗОНОВ

На этой "мотособаке" Сергей Власов чудом добрался до перевала.Фото: Евгений САЗОНОВ

Я хорошо помню, как в 2013 году сама попыталась пройти этот путь в носках. Из-за жесткого, цепляющего снежного наста носки быстро сползают, оголяя ступни. Ноги моментально стынут, снег впивается в подошвы как иглы. Через 5 минут холодом пронизывает все тело, тебя трясет от холода и зубы отстукивают морзянку.

50 метров пути только смогла я выдержать. Как туристы прошли 1,5 км, не потеряв носков, не поранив в ночи на камнях ноги, не остановившись от боли — я не могу представить.

В низине у кедра ветер стих. Появились сугробы. Настолько глубокие, что пешком их преодолеть невозможно. Впервые в жизни Андрей надел снегоступы и пошагал в глубь леса. Там у кедра Владимир Сунгоркин за минуту развел костер из старого валежника.

Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин и ведущий телепередачи "Прямой эфир" Андрей Малахов у кедра, где погибли Дорошенко и Кривонищенко.Фото: Евгений САЗОНОВ

- С таким костром сложно замерзнуть, - объяснил Владимир Николаевич Андрею. – Это спасение. К тому же дров сухих кругом предостаточно.

МЫ УЛЕТЕЛИ, ВОПРОСЫ ОСТАЛИСЬ

Об ощущениях от перевала Дятлова мы в дороге говорили немало. Можно много и долго рассуждать о различных версиях, но когда ты оказываешься на месте трагедии, то понимаешь, что вряд ли туристы погибли от банального урагана. У Андрея есть свои соображения. Есть они и у наших специалистов - Туманова, Поповнина, Андреева...

А какие они - узнаете, посмотрев программу «Андрей Малахов. Прямой эфир». Она выйдет 26 марта, на канале «Россия 1» в 17.25.

КСТАТИ

Что пережила экспедиция

Евгений Сазонов

В «Комсомомолке» есть своеобразный отдел путешествий. Это сотрудники, которые едут в самые недоступные точки России по заданию газеты или Русского географического общества. Мы пережили много испытаний - и летних, и зимних. Накатали на снегоходах тысячи километров. Но даже для нас путь на перевал оказался не самым простым.

Дорога напоминала стиральную доску - снегоход пыгал как лодка на волнах. А сани с припасами постоянно ломались - металл не выдерживал таких нагрузок...

Периодически то один, то другой снегоход слетал с трассы и ложился на бок или зарывался в снег - очень трудно было удерживать управление на этом слаломе. А когда выходили на реки, к испытаниях добавлялось форсирование на открытой воды - то здесь, то там появлялись полыньи. Это приходилось делать на полной сокрости - иначе снегоход мог уйти на дно...

На самом же перевале нас встретил пронизывающий до костей ветер и жгучий мороз...

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Напомним, зимой 1959 года в горах Северного Урала пропали девять туристов, ушедших в поход под руководством Игоря Дятлова. Через месяц спасатели обнаружили их разрезанную палатку. А в радиусе полутора километров от нее - пять замерзших тел. Трупы остальных нашли только в мае. Почти все туристы были разутые и полураздетые. У некоторых - смертельные травмы. До сих пор не разгадано, почему ребята убежали на лютый мороз и на свою погибель (подробности)

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