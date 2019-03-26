Водитель «Гелендвагена», устроивший смертельное ДТП, может скрываться, чтобы из крови исчезли следы алкоголя

В Москве продолжается расследование автоаварии, в которой погибла женщина и ее 14-летняя дочь. Напомним, в ночь на понедельник на 16 километре Можайского шоссе ехавший на большой скорости «Гелендваген» врезался в «Ниву». От удара у отечественного авто фактически снесло всю правую сторону. Погибла сидевшая на переднем пассажирском кресле 34-летняя Оксана Роменкова. Получившую тяжелую травму головы девочку врачи увезли на скорой в больницу, но спасти не смогли. Выжил только глава семейства, Роман Роменко. Мужчина рассказал, что семья приехала в Москву из Смоленска - Роман должен был лечь на операцию. В Смоленске с родственниками осталась 6-летняя дочь семейной пары.

Стало известно, что «Геленваген» принадлежит известному чеченскому бойцу без правил ММА Абдул-Рахману Дудаеву. Тот, правда, уже заявил, что машину продал еще год назад. Установлено, что за рулем иномарки был еще один уроженец Чечни. Некий Муслим Джамбеков. Ему 29 лет. Ранее сидел в колонии за разбойное нападение.

Сегодня появились новые подробности: оказывается, первый экипаж ДПС был на месте уже спустя несколько минут после аварии. Скорая на тот момент еще не приехала, а Джамбеков находился на месте. Приехавшим полицейским он заявил, что ударился головой и ему нужна медицинская помощь, сказал, что сейчас сам доедет до ближайшей больницы. Оставив разбитый «Гелендваген», он вызвал такси и уехал.

Больше его не видели.

- По некоторым данным, Муслим Джамбеков рано утром в понедельник покинул Москву. Его ищут, - сообщил источник в следствии. - Благодаря камерам видеонаблюдения удалось отследить часть маршрута подозреваемого. К поискам присоединились сотрудники полиции других регионов.

В следствии не исключают, что водитель может ждать, когда из организма «выветрятся» некие вещества. Тюремный срок за смертельное ДТП в состоянии алкогольного опьянения - выше, до 9 лет.

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В Москве и Подмосковье ищут участника смертельного ДТП, которое произошло минувшей ночью на западе столицы. Около 01:00 на 16 километре Можайского шоссе «Гелендваген» на большой скорости врезался в «Ниву». Иномарка буквально смяла российский внедорожник. Ранее «Комсомольская Правда» уже сообщала, что 34-летняя пассажирка авто скончалась на месте. Ее 14-летняя дочь и муж были госпитализированы врачами. Однако девочку даже не успели довезти до операционной - от тяжелой травмы головы она скончалась через минуту после доставки в больницу (подробности)