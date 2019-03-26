Качок Ефим Шифрин напугал своим видом

Юморист Ефим Шифрин изрядно потрепал нервы своим поклонникам. Он появился в студии "Пусть говорят" с палочкой и в черных очках, чем напугал присутствующих. Артиста сопровождал сотрудник программы.

В последнее время в СМИ все чаще появляются слухи о проблемах со здоровьем у 63-летнего артист Ефима Шифрина. Некоторое время назад даже сообщалось, что он будто бы почти ослеп и совсем плох. Артист решил расставить все точки над "i" в эфире Первого канала и откровенно рассказал о своем состоянии.

Юморист Ефим Шифрин изрядно потрепал нервы своим поклонникам

В "Пусть говорят" откровенное интервью Ефима Шифрина.В последнее время стала появляться информация, что у знаменитого юмориста серьезные проблемы со здоровьем

Юмориста привели на съемочную площадку за руку. Он опирался на трость и с трудом передвигался. Глаза Ефим Шифрин спрятал под черными очками. Артисту помогли присесть на диван, после чего он поздоровался с гостями, которые никак не ожидали увидеть звезду в таком состоянии. Кто-то из зрителей даже предложил любимцу публики помощь.

"Ну, давайте я сначала реквизит отброшу", - сказала на это звезда. После этого Шифрин отбросил трость и снял очки. Присутствующие с облегчением вздохнули, а после зааплодировали.

В свойственной ему саркастичной манере юморист опроверг слухи о проблемах со здоровьем и посмеялся над "доброжелателями". По словам 63-летнего артиста, он четыре раза в неделю ходит в спортзал и чувствует себя великолепно. "Считаю, что артист в любом возрасте должен быть готов сыграть Ромео", - заявил Шифрин.

koteljnik Ефим Шифрин прекрасно выглядит

В студии "Пусть говорят" он отметил, что пресса его чуть ли не похоронила, приписывая всевозможные болячки. Артист полагает, что всему виной его неосторожная публикация в соцсетях, где он пожаловался на изменения, которые естественны в его возрасте.

"Где-то месяц назад я узнал о себе, что я почти помираю. Отпущено мне совсем немного... Я буквально вчера получил четыре листа анализов, которые я сдал, - как я делаю раз в полгода, и референтные значения у меня, как у 17-летнего мальчика, поэтому не дождетесь", - с гордостью резюмировал юморист.