2019-03-26T20:35:25+03:00
Звезды

Качок Ефим Шифрин напугал своим видом

Артист прокомментировал информацию о проблемах со здоровьем
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Комментарии: comments1
В последнее время в СМИ все чаще появляются слухи о проблемах со здоровьем у 63-летнего артист Ефима ШифринаВ последнее время в СМИ все чаще появляются слухи о проблемах со здоровьем у 63-летнего артист Ефима ШифринаФото: Личная страница героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Юморист Ефим Шифрин изрядно потрепал нервы своим поклонникам. Он появился в студии "Пусть говорят" с палочкой и в черных очках, чем напугал присутствующих. Артиста сопровождал сотрудник программы.

В последнее время в СМИ все чаще появляются слухи о проблемах со здоровьем у 63-летнего артист Ефима Шифрина. Некоторое время назад даже сообщалось, что он будто бы почти ослеп и совсем плох. Артист решил расставить все точки над "i" в эфире Первого канала и откровенно рассказал о своем состоянии.

Юморист Ефим Шифрин изрядно потрепал нервы своим поклонникам

Юморист Ефим Шифрин изрядно потрепал нервы своим поклонникам

В "Пусть говорят" откровенное интервью Ефима Шифрина.В последнее время стала появляться информация, что у знаменитого юмориста серьезные проблемы со здоровьем

Юмориста привели на съемочную площадку за руку. Он опирался на трость и с трудом передвигался. Глаза Ефим Шифрин спрятал под черными очками. Артисту помогли присесть на диван, после чего он поздоровался с гостями, которые никак не ожидали увидеть звезду в таком состоянии. Кто-то из зрителей даже предложил любимцу публики помощь.

"Ну, давайте я сначала реквизит отброшу", - сказала на это звезда. После этого Шифрин отбросил трость и снял очки. Присутствующие с облегчением вздохнули, а после зааплодировали.

В свойственной ему саркастичной манере юморист опроверг слухи о проблемах со здоровьем и посмеялся над "доброжелателями". По словам 63-летнего артиста, он четыре раза в неделю ходит в спортзал и чувствует себя великолепно. "Считаю, что артист в любом возрасте должен быть готов сыграть Ромео", - заявил Шифрин.

koteljnikkoteljnik
Ефим Шифрин прекрасно выглядит
661 отметок «Нравится»9 комментариевInstagram

В студии "Пусть говорят" он отметил, что пресса его чуть ли не похоронила, приписывая всевозможные болячки. Артист полагает, что всему виной его неосторожная публикация в соцсетях, где он пожаловался на изменения, которые естественны в его возрасте.

"Где-то месяц назад я узнал о себе, что я почти помираю. Отпущено мне совсем немного... Я буквально вчера получил четыре листа анализов, которые я сдал, - как я делаю раз в полгода, и референтные значения у меня, как у 17-летнего мальчика, поэтому не дождетесь", - с гордостью резюмировал юморист.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Ефим Шифрин: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В МИД ответили на обвинения во вмешательстве в дела Венесуэлы
В Нидерландах нашли украденную в 1999 году картину Пикассо
Песков: Президента заранее проинформировали о деле в отношении Абызова
Медведеву доложили о задержании Абызова
Пушков рассказал, чем Крым отличается от Донбасса
Киевсикй суд отказался признавать незаконным обращение Порошенко к Варфоломею за томосом
Huawei представила новые флагманские смартфоны P30 и P30 Pro
Пушков: Эпоха фейковых новостей началась с лжевысадки американцев на Луну
В российских автошколах могут ввести дисциплину грамотного вождения на федеральных дорогах
В Госдуме прокомментировали изменение статуса Курил в японских учебниках
Пушков о выборах на Украине: Не исключено, что Порошенко пойдет на массовые и грубые фальсификации
Пушков: Если бы не военная операция России в Сирии, то террористы были бы уже в Дамаске
Пушков: Порошенко не может разорвать связи между Россией и Украиной
Пассажиров лайнера Viking Sky в качестве компенсации пригласят на новый круиз
Возбуждено уголовное дело в отношении экс-министра Абызова
Самолет «черная жемчужина» поднялся в небо после ремонта
СК возбудил уголовное дело по сообщению о тайных тюрьмах на Украине
ЕС разрешил не переводить часы на зимнее и летнее время