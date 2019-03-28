Александр Цекало ушел от домохозяйки к художнице Дарине Эрвин

Александр Цекало на днях женился. В четвертый раз. Новой жене основателя продюсерской компании «Среда» 27, она моложе мужа на 30 лет. Ради этого брака Александр оставил супругу, 34-летнюю Викторию Галушку, которая родила ему двоих детей - дочь Александру и сына Михаила, сейчас им 10 и 6 лет. Почему красотка Дарина выбрала в спутники жизни мужчину, который старше ее отца?

Любовь с первого взгляда

Отношения этой пары продолжаются чуть больше года. Александр Цекало продемонстрировал серьезные намерения в прошлом году, когда подал на развод с женой. А пару недель назад влюбленные расписались: Дарина - гражданка США, поэтому пара решила расписаться в Беверли-Хиллз. «Празднование с гостями намечено на конец весны, а в этот раз на церемонии была лишь самая близкая родня», - говорят друзья супругов Цекало. Кстати, Дарина сменила свою фамилию Эрвин на мужнину.

Новоиспеченные супруги в свадебном путешествии развлекались в ресторанах Лос-Анджелеса, веселились как дети в «Диснейленде», а потом отправились в путешествие по Европе. В апреле главная точка для супругов Цекало - Берлин, где откроется персональная выставка картин Дарины.

Новая жена известного продюсера Дарина Цекало увлекается рисованием. Фото: facebook.com

Четвертая жена известного российского продюсера - начинающая художница, модель и актриса. Друзья Дарины говорят, что до встречи с Цекало она играла в частном театре и успела засветиться в двух американских кинопроектах. На самом деле девушка приняла участие в массовках сериала «Идеальное убийство» и фильма «Кое-что на день рождения».

Пару познакомил актер и продюсер Игорь Жижикин, преподающий в Голливуде. Александр увидел Дарину и… не смог остаться равнодушным к такой красоте.

Кстати, Цекало снимал друга Жижикина во всех сезонах своего сериала «Мажор». Возможно, что появление у продюсера музы-актрисы также не пройдет незамеченным для российского кинематографа. Напомним, что Александр уже спродюсировал пару десятков сериалов, среди которых - «Фарца», «Саранча», «Метод».

Финансист, актриса, живописец

Четвертая жена Александра Цекало родилась в Казахстане в 1991 году. Кабаре-дуэт «Академия» (Цекало и Лолита) в это время уже покорял просторы республик бывшего СССР. Кстати, папа Дарины на 7 лет моложе зятя. Родители новоиспеченной жены Цекало развелись, когда девочка училась в 7-м классе. Вскоре ее мама вышла замуж за преуспевающего юриста, который перевез семью в Нью-Йорк. Отчим оплатил Дарине высшее экономическое образование: девушка выучилась на финансиста в университете Саффолк в Бостоне. Пару лет Дарина проработала в юридической компании отчима в Нью-Йорке, а затем уехала в Лос-Анджелес учиться в актерской школе, где преподает Жижикин. В это же время она обустроила студию живописи, где стала проводить много времени. Говорят, что Александр Цекало не жалеет денег на молодую жену. Так что, возможно, мы увидим выставку ее картин и в России.

Продюсер оставил семью ради новой пассии Дарины. Фото: facebook.com

Их бывшие

Дарина пять лет встречалась с немецким писателем. «Не помню его имени, но Дарина говорила, что он известен. Она оставила его, хотя получила предложение руки и сердца. Через несколько месяцев она и познакомилась с русским», - рассказал нам знакомый девушки Майк.

Александр Цекало до Дарины был уже трижды женат. Разводился каждый раз ради новой любви. Первая супруга продюсера - солистка его же квартета «Шляпа» Алена Шафран; вторая - Лолита Милявская; третья - домохозяйка Виктория Галушка. Последний брак продлился 10 лет. Родная сестра Виктории певица Вера Брежнева призналась: «Конечно, Вике было сложно, но я не пыталась избавить ее от печали. Считаю, что эту печаль нужно пропустить через себя. Не знаю ни одного человека, которому просто дался развод. Такого и врагу не пожелаешь, но я надеюсь, что и Вика, и Саша будут счастливы».

Экс-супруга Александра Цекало Виктория Галушка тяжело переживала развод.Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Похоже, Александр опять поймал птицу счастья. Дарина теперь часто будет прилетать к мужу в Россию - предполагается, что пара будет успевать жить на две страны.

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